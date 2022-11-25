https://sputnikarabic.ae/20221125/رئيسة-وزراء-فرنسا-من-الجيد-للاعبي-كرة-القدم-التعبير-عن-قيمهم-1070547540.html
رئيسة وزراء فرنسا: من الجيد للاعبي كرة القدم التعبير عن قيمهم
رئيسة وزراء فرنسا: من الجيد للاعبي كرة القدم التعبير عن قيمهم
قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن اليوم الجمعة، إنه ينبغي السماح للاعبي كرة القدم بالتعبير عن قيمهم، وسط جدل حول موقف "فيفا" ضد ارتداء شارة "حب واحد"... 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T17:36+0000
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وذكرت بورن في مؤتمر صحفي في برلين: "هناك قواعد لما يحدث على أرض الملعب، لكنني أعتقد أنه من الجيد للاعبين أن يكونوا قادرين على التعبير عن أنفسهم بشأن القيم التي من الواضح أننا نشاركها تماما، مع احترام قواعد البطولة".تصدر لاعبو ألمانيا عناوين الصحف قبل هزيمتهم المفاجئة أمام اليابان يوم الأربعاء، عندما اصطف الفريق لالتقاط صورهم قبل المباراة وأياديهم تغطي أفواههم بعد تهديد "فيفا" بمعاقبة اللاعبين الذين يرتدون شارة قوس قزح الداعمة للمثلية الجنسية.خططت سبع دول أوروبية، بما في ذلك ألمانيا، في السابق لارتداء قادتها شارة القيادة مع شعار "حب واحد"، لكنها تراجعت بعد تحذير "فيفا". بعد الاحتجاج الألماني، قالت ويلز وهولندا إنهما لن تفعلانه.كانت زيارة بورن لألمانيا هي الأولى لها منذ أن تم تعيينها في منصبها في مايو/ أيار. وعقب محادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتس، وقع الزعيمان اتفاقية "دعم متبادل" بشأن "ضمان إمدادات الطاقة الخاصة بهما".
https://sputnikarabic.ae/20221125/ماكرون-ينفي-تورطه-في-قضية-تمويل-غير-قانوني-وتلاعب-بالحسابات-1070545081.html
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أخبار فرنسا , العالم, رياضة, مجتمع, قطر, أخبار قطر اليوم
أخبار فرنسا , العالم, رياضة, مجتمع, قطر, أخبار قطر اليوم
رئيسة وزراء فرنسا: من الجيد للاعبي كرة القدم التعبير عن قيمهم
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قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن اليوم الجمعة، إنه ينبغي السماح للاعبي كرة القدم بالتعبير عن قيمهم، وسط جدل حول موقف "فيفا" ضد ارتداء شارة "حب واحد" على أرض الملعب خلال منافسات كأس العالم في قطر.
وذكرت بورن في مؤتمر صحفي في برلين: "هناك قواعد لما يحدث على أرض الملعب، لكنني أعتقد أنه من الجيد للاعبين أن يكونوا قادرين على التعبير عن أنفسهم بشأن القيم التي من الواضح أننا نشاركها تماما، مع احترام قواعد البطولة".
تصدر لاعبو ألمانيا عناوين الصحف قبل هزيمتهم المفاجئة أمام اليابان يوم الأربعاء، عندما اصطف الفريق لالتقاط صورهم قبل المباراة وأياديهم تغطي أفواههم بعد تهديد "فيفا" بمعاقبة اللاعبين الذين يرتدون شارة قوس قزح الداعمة للمثلية الجنسية.
خططت سبع دول أوروبية، بما في ذلك ألمانيا، في السابق لارتداء قادتها شارة القيادة مع شعار "حب واحد"، لكنها تراجعت بعد تحذير "فيفا". بعد الاحتجاج الألماني، قالت ويلز وهولندا إنهما لن تفعلانه.
كانت زيارة بورن لألمانيا هي الأولى لها منذ أن تم تعيينها في منصبها في مايو/ أيار. وعقب محادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتس، وقع الزعيمان اتفاقية "دعم متبادل" بشأن "ضمان إمدادات الطاقة الخاصة بهما".