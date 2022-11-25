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https://sputnikarabic.ae/20221125/رئيس-الوزراء-العراقي-يبحث-مع-وفد-من-الكونغرس-الأمريكي-تعزيز-العلاقات-الثنائية-1070541049.html
رئيس الوزراء العراقي يبحث مع وفد من الكونغرس الأمريكي تعزيز العلاقات الثنائية
رئيس الوزراء العراقي يبحث مع وفد من الكونغرس الأمريكي تعزيز العلاقات الثنائية
بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، مع وفد من الكونغرس الأمريكي، برئاسة السيناتور مارك تاكانو، وعضوية عدد من أعضاء الكونغرس، تعزيز... 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T13:22+0000
2022-11-25T13:22+0000
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موسكو - سبوتنيك. وذكر بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء السوداني، "قدم السيناتور تاكانو، الذي يرأس لجنة شؤون المحاربين القدامى في الكونغرس، تهانيه للسيد السوداني بمناسبة مباشرته مهامه ونيل الحكومة ثقة مجلس النواب، بوصفه أول وفد يمثل الكونغرس الأمريكي يزور العراق بعد تشكيل الحكومة".وتم بحث تعزيز العلاقات والشراكة وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي في مختلف المجالات، وعلى رأسها التعاون في مواجهة التغيرات المناخية وجهود مواجهة شحّة المياه.وأشار السوداني، خلال اللقاء إلى أهمية العلاقة مع الولايات المتحدة، وسعي العراق إلى تأكيد علاقة متوازنة مع محيطه الإقليمي والدولي، بما يحفظ السيادة الوطنية للعراق، ويدعم استقرار المنطقة وأمنها.
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العراق, العالم العربي
العراق, العالم العربي

رئيس الوزراء العراقي يبحث مع وفد من الكونغرس الأمريكي تعزيز العلاقات الثنائية

13:22 GMT 25.11.2022
© AP Photo / photo from the Iraqi parliamentرئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
© AP Photo / photo from the Iraqi parliament
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بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، مع وفد من الكونغرس الأمريكي، برئاسة السيناتور مارك تاكانو، وعضوية عدد من أعضاء الكونغرس، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسير مجريات الحرب على الإرهاب.
موسكو - سبوتنيك. وذكر بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء السوداني، "قدم السيناتور تاكانو، الذي يرأس لجنة شؤون المحاربين القدامى في الكونغرس، تهانيه للسيد السوداني بمناسبة مباشرته مهامه ونيل الحكومة ثقة مجلس النواب، بوصفه أول وفد يمثل الكونغرس الأمريكي يزور العراق بعد تشكيل الحكومة".

وأضاف أنه، "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وسير مجريات الحرب على الإرهاب وأداء القوات العراقية في ملاحقة فلول تنظيم داعش (لإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)".

وتم بحث تعزيز العلاقات والشراكة وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي في مختلف المجالات، وعلى رأسها التعاون في مواجهة التغيرات المناخية وجهود مواجهة شحّة المياه.
وأشار السوداني، خلال اللقاء إلى أهمية العلاقة مع الولايات المتحدة، وسعي العراق إلى تأكيد علاقة متوازنة مع محيطه الإقليمي والدولي، بما يحفظ السيادة الوطنية للعراق، ويدعم استقرار المنطقة وأمنها.
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