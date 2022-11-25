https://sputnikarabic.ae/20221125/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-يعلن-تمويل-الإمارات-إنشاء-سد-وصفه-بـ-الاستراتيجي-في-محافظة-أبين-1070552321.html

رئيس مجلس القيادة اليمني يعلن تمويل الإمارات إنشاء سد وصفه بـ "الاستراتيجي" في محافظة أبين

رئيس مجلس القيادة اليمني يعلن تمويل الإمارات إنشاء سد وصفه بـ "الاستراتيجي" في محافظة أبين

أعلن رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، يوم الجمعة، التوقيع على اتفاق مع الإمارات العربية المتحدة، لتمويل إنشاء سد وصفه بـ "الاستراتيجي" في محافظة أبين... 25.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-25T22:31+0000

2022-11-25T22:31+0000

2022-11-25T22:32+0000

أنصار الله

الحرب على اليمن

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القاهرة - سبوتنيك. وقال العليمي عبر "تويتر": "سرني هذا اليوم التوقيع على انطلاق المرحلة الأولى لإنشاء سد حسان في محافظة أبين بتمويل إماراتي، كمشروع استراتيجي من شأنه أن يمثل دفعة قوية للقطاع الزراعي في المحافظة، ولأمننا الغذائي والمائي بصورة عامة عملا بشعارنا المشترك يد تبني، ويد تحمل السلاح".وأضاف: "كان هذا ضمن أسبوع حافل بالعطاء السعودي الإماراتي الذي سيتوج بالتوقيع على تعزيز البنك المركزي بوديعة وتعهدات مالية قيمتها ثلاثة مليارات دولار، مؤكدين اعتقادنا الراسخ وثقتنا المطلقة بشراكة استراتيجية من أجل المستقبل الذي يستحقه أطفالنا، ونساؤنا، ورجالنا، لا ما يريده الإرهابيون [ٍفي إشارة إلى جماعة أنصار الله]".وأشاد رئيس مجلس القيادة اليمني، بالدور التنموي والعسكري للسعودية والإمارات اللتين تقودان تحالفاً لاستعادة السلطة في اليمن من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بالقول: "بينما يواصل الإرهابيون وداعميهم ممارساتهم المميتة، تتبدى الحكمة والقوة في أشقائنا الأوفياء بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، الذين يؤكدون التزامهم بجعل بلدنا أكثر أمانا، واستقرارا، ورخاء، وليس مصدرا للموت، والجوع، والخراب كما يريده النظام الإيراني".وفي السابع من نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت السعودية، تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ ثلاثة مليارات دولار أمريكي، منها مليارا دولار مناصفة بين بين المملكة ودولة الإمارات، دعماً للبنك المركزي اليمني، ومليار دولار أمريكي من المملكة؛ 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية، بالإضافة إلى تقديمها مبلغ 300 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022م.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

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أنصار الله, الحرب على اليمن