https://sputnikarabic.ae/20221125/روسيا-تناقش-مع-وكالة-الطاقة-الذرية-مراقبة-دولية-لمنطقة-آمنة-حول-محطة-زابوروجييه-النووية-1070523311.html
روسيا تناقش مع وكالة الطاقة الذرية مراقبة دولية لمنطقة آمنة حول محطة زابوروجييه النووية
روسيا تناقش مع وكالة الطاقة الذرية مراقبة دولية لمنطقة آمنة حول محطة زابوروجييه النووية
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا ميخائيل أوليانوف أن روسيا تناقش مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسألة إيجاد مراقبة دولية على الامتثال... 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T01:46+0000
2022-11-25T01:46+0000
2022-11-25T02:48+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال أوليانوف، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "كجزء من إقامة منطقة حماية للأمان المادي والنووي حول محطة زابوروجييه للطاقة النووية، من الضروري إيجاد مراقبة دولية على الامتثال للاتفاقات في هذا الصدد، ولا بد أن تكون تلك المراقبة فعالة، وإلا أصبحت الاتفاقات حبرًا علي ورق. نناقش هذه المسألة مع رئاسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".في سياق متصل، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أمس الخميس، أن موسكو تبذل قصارى جهدها، لإقامة منطقة آمنة حول محطة زابوروجييه للطاقة النووية، دون تأخير.وفي إيجاز له عشية المؤتمر التاسع للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسامة، الذي سيعقد بجنيف، في الفترة من 16 إلى 28 كانون الأول/ديسمبر، أكد ريابكوف، أن الجانب الروسي يبذل قصارى جهده، لإنشاء منطقة أمنية حول محطة زابوروجييه للطاقة النووية، والقيام بذلك دون تأخير؛ وقال، "سنبذل قصارى جهدنا لضمان اتخاذ مثل هذا القرار".وتقع محطة زابوروجييه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إينيرغودار؛ وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة.وتحتوي المحطة على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغا واط لكل منها؛ ومنذ آذار/مارس الماضي، تقع المحطة تحت حماية الجيش الروسي.وتؤكد الخارجية الروسية أن هذه الخطوة كانت مبررة لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة؛ كما أن القوات الأوكرانية تواصل قصف مدينة إنيرغودار التي تضم محطة زابوروجييه النووية والمناطق المحاذية للمحطة، بشكل منتظم.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20221124/مدير-عام-وكالة-الطاقة-الذرية-يعلن-صعوبة-تحديد-من-يقصف-محطة-زابوروجيه-1070503664.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا تناقش مع وكالة الطاقة الذرية مراقبة دولية لمنطقة آمنة حول محطة زابوروجييه النووية
01:46 GMT 25.11.2022 (تم التحديث: 02:48 GMT 25.11.2022) تابعنا عبر
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا ميخائيل أوليانوف أن روسيا تناقش مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسألة إيجاد مراقبة دولية على الامتثال للاتفاقات الخاصة بإقامة منطقة آمنة حول محطة زابوروجييه للطاقة النووية.
موسكو - سبوتنيك
. وقال أوليانوف، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "كجزء من إقامة منطقة حماية للأمان المادي والنووي حول محطة زابوروجييه للطاقة النووية، من الضروري إيجاد مراقبة دولية على الامتثال للاتفاقات في هذا الصدد، ولا بد أن تكون تلك المراقبة فعالة، وإلا أصبحت الاتفاقات حبرًا علي ورق. نناقش هذه المسألة مع رئاسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
في سياق متصل، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أمس الخميس، أن موسكو تبذل قصارى جهدها، لإقامة منطقة آمنة حول محطة زابوروجييه
للطاقة النووية، دون تأخير.
وفي إيجاز له عشية المؤتمر التاسع للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسامة، الذي سيعقد بجنيف، في الفترة من 16 إلى 28 كانون الأول/ديسمبر، أكد ريابكوف، أن الجانب الروسي يبذل قصارى جهده، لإنشاء منطقة أمنية حول محطة زابوروجييه للطاقة النووية، والقيام بذلك دون تأخير؛ وقال، "سنبذل قصارى جهدنا لضمان اتخاذ مثل هذا القرار".
وتقع محطة زابوروجييه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إينيرغودار؛ وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة.
وتحتوي المحطة على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغا واط لكل منها؛ ومنذ آذار/مارس الماضي، تقع المحطة تحت حماية الجيش الروسي.
وتؤكد الخارجية الروسية أن هذه الخطوة كانت مبررة لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة؛ كما أن القوات الأوكرانية تواصل قصف مدينة إنيرغودار التي تضم محطة زابوروجييه النووية والمناطق المحاذية للمحطة، بشكل منتظم.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.