https://sputnikarabic.ae/20221125/زيلينسكي-يطالب-الغرب-بالوقود-والغاز-لتعويض-نقص-الكهرباء-في-البلاد-1070525759.html
زيلينسكي يطالب الغرب بالوقود والغاز لتعويض نقص الكهرباء في البلاد
زيلينسكي يطالب الغرب بالوقود والغاز لتعويض نقص الكهرباء في البلاد
طالب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الغرب بتزويد بلاده بوقود الديزل والغاز لتعويض نقص الكهرباء الحاصل جراء الضربات الروسية. 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T07:47+0000
2022-11-25T07:47+0000
2022-11-25T07:47+0000
العالم
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وجاء طلب زيلينسكي خلال مقابلة حصرية مع صحيفة "فايننشال تايمز" التي أعلن فيها عن حاجة بلاده لوقود الديزل لمولدات الطوارئ والغاز الإضافي لتعويض نقص الكهرباء في البلاد.وبدأت القوات المسلحة الروسية الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه وفقًا للسلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية.ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في بعض المناطق الأوكرانية بشكل يومي، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
زيلينسكي يطالب الغرب بالوقود والغاز لتعويض نقص الكهرباء في البلاد
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طالب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الغرب بتزويد بلاده بوقود الديزل والغاز لتعويض نقص الكهرباء الحاصل جراء الضربات الروسية.
وجاء طلب زيلينسكي خلال مقابلة حصرية مع صحيفة "فايننشال تايمز" التي أعلن فيها عن حاجة بلاده لوقود الديزل لمولدات الطوارئ والغاز الإضافي لتعويض نقص الكهرباء في البلاد.
وبدأت القوات المسلحة الروسية
الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه وفقًا للسلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية.
ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في بعض المناطق الأوكرانية بشكل يومي، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.