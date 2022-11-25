https://sputnikarabic.ae/20221125/سفينة-الصواريخ-الصغيرة-غراد-الروسية-تبدأ-اختبارات-الحالة-في-بحر-البلطيق-1070532581.html

سفينة الصواريخ الصغيرة "غراد" الروسية تبدأ اختبارات الحالة في بحر البلطيق

سفينة الصواريخ الصغيرة "غراد" الروسية تبدأ اختبارات الحالة في بحر البلطيق

بدأت السفينة الجديدة "غراد" من المشروع 21631 "بويان إم"، مسلحة بصواريخ كروز "كاليبر"، اختبارات الحالة في السلاسل البحرية لأسطول البلطيق. 25.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-25T11:41+0000

2022-11-25T11:41+0000

2022-11-25T11:41+0000

رصد عسكري

أسطول بحر البلطيق

سفن

اختبارات

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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة، "أحدث سفينة صاروخية صغيرة غراد 21631 Buyan-M هي حاملة صواريخ كاليبر وأونيكس كروز، التي تم بناؤها في مصنع زيلينودولسك الذي يحمل اسم A.M. غوركي "لأسطول البلطيق، بدأ برنامج الاختبارات الحكومية في ميدان البحرية لأسطول البلطيق".ويقوم ممثلو فريق التكليف بالمصنع، جنبًا إلى جنب مع طاقم السفينة وأعضاء لجنة الاختيار الحكومية، بإجراء مناورات واختبارات عالية السرعة للسفينة، والتحقق من تشغيل الوحدات والأنظمة والتجمعات وتسليح السفينة والمساعدات الملاحية و أنظمة الاتصالات.في غضون ذلك، أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان منفصل، بأن الغواصة الكبيرة التي تعمل بالديزل والكهرباء من مشروع 636 "ماغادان" التابعة لأسطول المحيط الهادئ، أطلقت صواريخ "كاليبر" من موقع مغمور على أهداف بحرية وساحلية.وجاء في البيان: "تم إطلاق الضربات على أهداف من مياه بحر اليابان، قبل أداء التدريبات القتالية، دخلت الغواصة سرا إلى المنطقة المخصصة".وتابع البيان "أصاب الصاروخ الأول هدفا بحريا بنجاح، وهو عبارة عن درع يجسد سفينة لعدو وهمي، أما الصاروخ الثاني فأصاب هدفا ساحليا في ميدان سوركوم التكتيكي بإقليم خاباروفسك في الوقت المقدر"، مشيرا إلى أن مدى الأطلاق بلغ أكثر من ألف كيلومتر.جدير بالذكر، أن غواصة "ماغادان"، هي الثالثة من سلسلة الغواصات، التي يجري بناؤها خصيصا لأسطول المحيط الهادئ.وتم بناء هذه الغواصة، في الفترة بين 1 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2019 و26 مارس/ آذار من العام الحالي.

https://sputnikarabic.ae/20221125/غواصة-ماغادان-الروسية-تطلق-صواريخ-كاليبر-من-بحر-اليابان-1070526339.html

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رصد عسكري, أسطول بحر البلطيق, سفن, اختبارات