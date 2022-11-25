https://sputnikarabic.ae/20221125/سيول-غزيرة-تغرق-الشوارع-وتجرف-السيارات-وتسبب-وفيات-في-السعودية-1070531924.html
سيول غزيرة تغرق الشوارع وتجرف السيارات وتسبب وفيات في السعودية
سيول غزيرة تغرق الشوارع وتجرف السيارات وتسبب وفيات في السعودية
شهدت المناطق الغربية من السعودية، يوم الخميس تساقطا كثيفا للأمطار، أدى إلى غرق الطرقات والشوارع وتعطل المركبات في عدد من الشوارع، وغرق محطة الحرمين الجديدة. 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T11:27+0000
2022-11-25T11:27+0000
2022-11-25T11:27+0000
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وقال المركز الوطني السعودي للأرصاد إن الأمطار بلغت خلال 6 ساعات 179ملم متجاوزة كمية الأمطار المسجلة عام 2009.وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، حجم الدمار الذي طال عددا كبيرا من السيارات التي غطتها مياه الأمطار، فيما جرفت مياه السيول عددا آخر في الأحياء السكنية.وقال أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم عبد الله المسند، إن "ما تستقبله الرياض من أمطار في موسم كامل، هطل في جدة في غضون 6 ساعات فقط".وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني، في تصريح لقناة "الإخبارية" السعودية إنه "تم تسجيل حالتي وفاة حتى الآن، ونهيب بالجميع عدم الخروج إلا للضرورة".وأعلن مطار الملك عبد العزيز في جدة تأخر إقلاع بعض الرحلات الجوية بسبب الأحوال الجوية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
سيول غزيرة تغرق الشوارع وتجرف السيارات وتسبب وفيات في السعودية
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شهدت المناطق الغربية من السعودية، يوم الخميس تساقطا كثيفا للأمطار، أدى إلى غرق الطرقات والشوارع وتعطل المركبات في عدد من الشوارع، وغرق محطة الحرمين الجديدة.
وقال المركز الوطني السعودي للأرصاد إن الأمطار بلغت خلال 6 ساعات 179ملم متجاوزة كمية الأمطار المسجلة عام 2009.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، حجم الدمار الذي طال عددا كبيرا من السيارات التي غطتها مياه الأمطار، فيما جرفت مياه السيول عددا آخر في الأحياء السكنية.
وقال أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم عبد الله المسند، إن "ما تستقبله الرياض من أمطار في موسم كامل، هطل في جدة في غضون 6 ساعات فقط".
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني، في تصريح لقناة "الإخبارية" السعودية إنه "تم تسجيل حالتي وفاة حتى الآن، ونهيب بالجميع عدم الخروج إلا للضرورة".
وأعلن مطار الملك عبد العزيز في جدة تأخر إقلاع بعض الرحلات الجوية بسبب الأحوال الجوية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.