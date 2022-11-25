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https://sputnikarabic.ae/20221125/سيول-غزيرة-تغرق-الشوارع-وتجرف-السيارات-وتسبب-وفيات-في-السعودية-1070531924.html
سيول غزيرة تغرق الشوارع وتجرف السيارات وتسبب وفيات في السعودية
سيول غزيرة تغرق الشوارع وتجرف السيارات وتسبب وفيات في السعودية
شهدت المناطق الغربية من السعودية، يوم الخميس تساقطا كثيفا للأمطار، أدى إلى غرق الطرقات والشوارع وتعطل المركبات في عدد من الشوارع، وغرق محطة الحرمين الجديدة. 25.11.2022, سبوتنيك عربي
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وقال المركز الوطني السعودي للأرصاد إن الأمطار بلغت خلال 6 ساعات 179ملم متجاوزة كمية الأمطار المسجلة عام 2009.وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، حجم الدمار الذي طال عددا كبيرا من السيارات التي غطتها مياه الأمطار، فيما جرفت مياه السيول عددا آخر في الأحياء السكنية.وقال أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم عبد الله المسند، إن "ما تستقبله الرياض من أمطار في موسم كامل، هطل في جدة في غضون 6 ساعات فقط".وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني، في تصريح لقناة "الإخبارية" السعودية إنه "تم تسجيل حالتي وفاة حتى الآن، ونهيب بالجميع عدم الخروج إلا للضرورة".وأعلن مطار الملك عبد العزيز في جدة تأخر إقلاع بعض الرحلات الجوية بسبب الأحوال الجوية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
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سيول غزيرة تغرق الشوارع وتجرف السيارات وتسبب وفيات في السعودية

11:27 GMT 25.11.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAIDهطول أمطار غزيرة على مشعر منى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، 12 أغسطس/آب 2019
هطول أمطار غزيرة على مشعر منى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، 12 أغسطس/آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAID
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شهدت المناطق الغربية من السعودية، يوم الخميس تساقطا كثيفا للأمطار، أدى إلى غرق الطرقات والشوارع وتعطل المركبات في عدد من الشوارع، وغرق محطة الحرمين الجديدة.
وقال المركز الوطني السعودي للأرصاد إن الأمطار بلغت خلال 6 ساعات 179ملم متجاوزة كمية الأمطار المسجلة عام 2009.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، حجم الدمار الذي طال عددا كبيرا من السيارات التي غطتها مياه الأمطار، فيما جرفت مياه السيول عددا آخر في الأحياء السكنية.
وقال أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم عبد الله المسند، إن "ما تستقبله الرياض من أمطار في موسم كامل، هطل في جدة في غضون 6 ساعات فقط".
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني، في تصريح لقناة "الإخبارية" السعودية إنه "تم تسجيل حالتي وفاة حتى الآن، ونهيب بالجميع عدم الخروج إلا للضرورة".
وأعلن مطار الملك عبد العزيز في جدة تأخر إقلاع بعض الرحلات الجوية بسبب الأحوال الجوية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
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