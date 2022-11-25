https://sputnikarabic.ae/20221125/شوط-أول-سلبى-بين-ويلز-وإيران-1070532073.html
شوط أول سلبي بين ويلز وإيران
شوط أول سلبي بين ويلز وإيران
انتهى الشوط الأول بين المنتخب الويلزي ونظيره الإيراني، بالتعادل السلبي دون أهداف فى المباراة التى تجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات... 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T11:28+0000
2022-11-25T11:28+0000
2022-11-25T11:29+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
منوعات
مجتمع
منتخب إيران
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جاء الشوط الأول متوسط المستوى وفشل كل فريق فى ترجمة سيطرته على الكرة بتسجيل أي أهداف.ورغم الاستحواذ الكبير للمنتخب الويلزي إلا أن فرص المنتخب الإيراني كنت الأخطر.وتمكن المنتخب الإيراني من تسجيل هدف في الدقيقة الـ 16 ولكن تم الغاؤه بداعي التسلل.ويحتل المنتخب الإيراني قاع ترتيب المجموعة الثانية بعدما تلقى هزيمة ثقيلة أمام منتخب إنجلترا فى الجولة الأولى بـ 6 أهداف لهدفين.بينما تعادل منتخب ويلز أمام أمريكا بهدف لمثله وحصد نقطة وحيدة في الجولة الأولى.يذكر أن المجموعة الثانية تضم كل من إنجلترا وإيران وأمريكا وويلز.وتستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى 18 ديسمبر/ كانون الأول.
https://sputnikarabic.ae/20221121/إنجلترا-تكتسح-إيران-بـستة-أهداف-مقابل-هدفين-في-كأس-العالم-2022-1070397801.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, منوعات, مجتمع, منتخب إيران
رياضة, منوعات, مجتمع, منتخب إيران
شوط أول سلبي بين ويلز وإيران
11:28 GMT 25.11.2022 (تم التحديث: 11:29 GMT 25.11.2022) تابعنا عبر
انتهى الشوط الأول بين المنتخب الويلزي ونظيره الإيراني، بالتعادل السلبي دون أهداف فى المباراة التى تجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.
جاء الشوط الأول متوسط المستوى وفشل كل فريق فى ترجمة سيطرته على الكرة بتسجيل أي أهداف.
ورغم الاستحواذ الكبير للمنتخب الويلزي إلا أن فرص المنتخب الإيراني كنت الأخطر.
وتمكن المنتخب الإيراني من تسجيل هدف في الدقيقة الـ 16 ولكن تم الغاؤه بداعي التسلل.
ويحتل المنتخب الإيراني قاع ترتيب المجموعة الثانية بعدما تلقى هزيمة ثقيلة أمام منتخب إنجلترا
فى الجولة الأولى بـ 6 أهداف لهدفين.
بينما تعادل منتخب ويلز أمام أمريكا بهدف لمثله وحصد نقطة وحيدة في الجولة الأولى.
يذكر أن المجموعة الثانية تضم كل من إنجلترا وإيران وأمريكا وويلز.
وتستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022
في الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى 18 ديسمبر/ كانون الأول.