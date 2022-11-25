عربي
Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيفها قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221125/شوط-أول-سلبى-بين-ويلز-وإيران-1070532073.html
شوط أول سلبي بين ويلز وإيران
شوط أول سلبي بين ويلز وإيران
انتهى الشوط الأول بين المنتخب الويلزي ونظيره الإيراني، بالتعادل السلبي دون أهداف فى المباراة التى تجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات... 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T11:28+0000
2022-11-25T11:29+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
منوعات
مجتمع
منتخب إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/16/1070414014_0:0:1971:1108_1920x0_80_0_0_c9f4573601dc9ecfa43e57bff42bb459.jpg
جاء الشوط الأول متوسط المستوى وفشل كل فريق فى ترجمة سيطرته على الكرة بتسجيل أي أهداف.ورغم الاستحواذ الكبير للمنتخب الويلزي إلا أن فرص المنتخب الإيراني كنت الأخطر.وتمكن المنتخب الإيراني من تسجيل هدف في الدقيقة الـ 16 ولكن تم الغاؤه بداعي التسلل.ويحتل المنتخب الإيراني قاع ترتيب المجموعة الثانية بعدما تلقى هزيمة ثقيلة أمام منتخب إنجلترا فى الجولة الأولى بـ 6 أهداف لهدفين.بينما تعادل منتخب ويلز أمام أمريكا بهدف لمثله وحصد نقطة وحيدة في الجولة الأولى.يذكر أن المجموعة الثانية تضم كل من إنجلترا وإيران وأمريكا وويلز.وتستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى 18 ديسمبر/ كانون الأول.
https://sputnikarabic.ae/20221121/إنجلترا-تكتسح-إيران-بـستة-أهداف-مقابل-هدفين-في-كأس-العالم-2022-1070397801.html
منتخب إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/16/1070414014_93:0:1844:1313_1920x0_80_0_0_48069382bff145bfedf58349626de9d0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, منوعات, مجتمع, منتخب إيران
رياضة, منوعات, مجتمع, منتخب إيران

شوط أول سلبي بين ويلز وإيران

11:28 GMT 25.11.2022 (تم التحديث: 11:29 GMT 25.11.2022)
© AFP 2022 / Fadel Sennaمدرب منتخب إيران البرتغالي كارلوس كيروش (يسار) يصافح المهاجم الإيراني مهدي تاريمي عقب مباراة قطر 2022 في المجموعة الثانية لكرة القدم بين إنجلترا وإيران على ملعب خليفة الدولي في الدوحة في 21 نوفمبر 2022.
مدرب منتخب إيران البرتغالي كارلوس كيروش (يسار) يصافح المهاجم الإيراني مهدي تاريمي عقب مباراة قطر 2022 في المجموعة الثانية لكرة القدم بين إنجلترا وإيران على ملعب خليفة الدولي في الدوحة في 21 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
© AFP 2022 / Fadel Senna
تابعنا عبرTelegram
انتهى الشوط الأول بين المنتخب الويلزي ونظيره الإيراني، بالتعادل السلبي دون أهداف فى المباراة التى تجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.
جاء الشوط الأول متوسط المستوى وفشل كل فريق فى ترجمة سيطرته على الكرة بتسجيل أي أهداف.
ورغم الاستحواذ الكبير للمنتخب الويلزي إلا أن فرص المنتخب الإيراني كنت الأخطر.
وتمكن المنتخب الإيراني من تسجيل هدف في الدقيقة الـ 16 ولكن تم الغاؤه بداعي التسلل.
إنجلترا تفوز على إيران في افتتاح الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس العالم بقطر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
بطولة كأس العالم 2022
إنجلترا تكتسح إيران بـستة أهداف مقابل هدفين في كأس العالم 2022
21 نوفمبر, 16:04 GMT
ويحتل المنتخب الإيراني قاع ترتيب المجموعة الثانية بعدما تلقى هزيمة ثقيلة أمام منتخب إنجلترا فى الجولة الأولى بـ 6 أهداف لهدفين.
بينما تعادل منتخب ويلز أمام أمريكا بهدف لمثله وحصد نقطة وحيدة في الجولة الأولى.

يذكر أن المجموعة الثانية تضم كل من إنجلترا وإيران وأمريكا وويلز.
وتستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى 18 ديسمبر/ كانون الأول.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенные дома в городе Попасная - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала