https://sputnikarabic.ae/20221125/عقيلة-الرئيس-المصري-نمضي-نحو-الحفاظ-على-حقوق-المرأة-والقضاء-على-العنف-ضدھا-1070541362.html
عقيلة الرئيس المصري: نمضي نحو الحفاظ على حقوق المرأة والقضاء على العنف ضدھا
عقيلة الرئيس المصري: نمضي نحو الحفاظ على حقوق المرأة والقضاء على العنف ضدھا
وجهت السيدة انتصار السيسى، عقيلة الرئيس المصري، اليوم الجمعة، رسالة للنساء المصريات بمناسبة اليوم الدولى للقضاء على العنف ضد المرأة. 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T13:37+0000
2022-11-25T13:37+0000
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وكتبت قرينة الرئيس المصري عبر حسابها الرسمي بمواقع التواصل، "نمضي معا نحو الحفاظ على حقوق المرأة والقضاء على العنف ضدھا.وأتمت قائلة "المرأة ھي الدرع الحامي الذي یصون الأمة ومستقبلھا".واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 25 نوفمبر من كل عام، يوما عالميا للقضاء على العنف ضد النساء، واختارت له اللون البرتقالي للإشارة لمستقبل خال من العنف ضد المرأة والفتاة. فالعنف من أكثر الانتهاكات، الذي يمارس ضد المرأة، من حيث استمراره وانتشاره. ويظهر في أشكال جسدية من ضرب، أو جنسية من اغتصاب وتحرش، ونفسية من إساءات لفظية.
https://sputnikarabic.ae/20220308/انتصار-السيسي-توجه-رسالة-إلى-نساء-مصر-في-اليوم-العالمي-للمرأة-1059625285.html
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مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, مجتمع
مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, مجتمع
عقيلة الرئيس المصري: نمضي نحو الحفاظ على حقوق المرأة والقضاء على العنف ضدھا
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وجهت السيدة انتصار السيسى، عقيلة الرئيس المصري، اليوم الجمعة، رسالة للنساء المصريات بمناسبة اليوم الدولى للقضاء على العنف ضد المرأة.
وكتبت قرينة الرئيس المصري
عبر حسابها الرسمي بمواقع التواصل، "نمضي معا نحو الحفاظ على حقوق المرأة والقضاء على العنف ضدھا.
وأضافت "وبینما یحتفل العالم بیوم القضاء على العنف ضد المرأة، تمضي مصر
بثبات نحو تمكین المرأة كشریك أساسي في بناء الوطن".
وأتمت قائلة "المرأة ھي الدرع الحامي الذي یصون الأمة ومستقبلھا".
واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 25 نوفمبر من كل عام، يوما عالميا للقضاء على العنف ضد النساء، واختارت له اللون البرتقالي للإشارة لمستقبل خال من العنف ضد المرأة والفتاة. فالعنف من أكثر الانتهاكات، الذي يمارس ضد المرأة، من حيث استمراره وانتشاره. ويظهر في أشكال جسدية من ضرب، أو جنسية من اغتصاب وتحرش، ونفسية من إساءات لفظية.