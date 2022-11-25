https://sputnikarabic.ae/20221125/غواصة-ماغادان-الروسية-تطلق-صواريخ-كاليبر-من-بحر-اليابان-1070526339.html
غواصة "ماغادان" الروسية تطلق صواريخ "كاليبر" من بحر اليابان
غواصة "ماغادان" الروسية تطلق صواريخ "كاليبر" من بحر اليابان
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الغواصة الكبيرة التي تعمل بالديزل والكهرباء من مشروع 636 "ماغادان" التابعة لأسطول المحيط الهادئ، أطلقت صواريخ "كاليبر" من موقع... 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T08:30+0000
2022-11-25T08:30+0000
2022-11-25T08:30+0000
روسيا
غواصات القوات البحرية الروسية
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "تم إطلاق الضربات على أهداف من مياه بحر اليابان، قبل أداء التدريبات القتالية، دخلت الغواصة سرا إلى المنطقة المخصصة".وتابع البيان "أصاب الصاروخ الأول هدفا بحريا بنجاح، وهو عبارة عن درع يجسد سفينة لعدو وهمي، أما الصاروخ الثاني فأصاب هدفا ساحليا في ميدان سوركوم التكتيكي بإقليم خاباروفسك في الوقت المقدر"، مشيرا إلى أن مدى الأطلاق بلغ أكثر من ألف كيلومتر.جدير بالذكر، أن غواصة "ماغادان"، هي الثالثة من سلسلة الغواصات، التي يجري بناؤها خصيصا لأسطول المحيط الهادئ.وتم بناء هذه الغواصة، في الفترة بين 1 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2019 و26 مارس/ آذار من العام الحالي.وتتميز الغواصات، التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم (636.3)، بأنها غواصات متعددة المهام تعمل بالديزل والكهرباء، وتتمتع بقدرات ممتازة في التخفي عن رادرات العدو.كما تمتاز الغواصات من هذه السلسلة بسرعة تحرك تحت الماء تساوي 18 عقدة (ما يعادل حوالي 33 كم/ساعة)، وبقدرة على الغوص لعمق 300 متر.وتم تسليح الغواصة بطوربيدات عيار 533 ملم، وصواريخ مجنحة عالية الدقة من طراز "كاليبر"، قادرة على اكتشاف هدف معاد على مسافة تزيد على مسافة اكتشاف الغواصة نفسها من قبل العدو، بنحو 3 إلى 4 مرات.
https://sputnikarabic.ae/20210817/الغواصة-الروسية-الجديدة-ماغادان-تبدأ-الاختبارات-الحكومية-1049863100.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, غواصات القوات البحرية الروسية
روسيا, غواصات القوات البحرية الروسية
غواصة "ماغادان" الروسية تطلق صواريخ "كاليبر" من بحر اليابان
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الغواصة الكبيرة التي تعمل بالديزل والكهرباء من مشروع 636 "ماغادان" التابعة لأسطول المحيط الهادئ، أطلقت صواريخ "كاليبر" من موقع مغمور على أهداف بحرية وساحلية.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "تم إطلاق الضربات على أهداف من مياه بحر اليابان
، قبل أداء التدريبات القتالية، دخلت الغواصة سرا إلى المنطقة المخصصة".
وتابع البيان "أصاب الصاروخ الأول هدفا بحريا بنجاح، وهو عبارة عن درع يجسد سفينة لعدو وهمي، أما الصاروخ الثاني فأصاب هدفا ساحليا في ميدان سوركوم التكتيكي بإقليم خاباروفسك في الوقت المقدر"، مشيرا إلى أن مدى الأطلاق بلغ أكثر من ألف كيلومتر.
جدير بالذكر، أن غواصة "ماغادان"
، هي الثالثة من سلسلة الغواصات، التي يجري بناؤها خصيصا لأسطول المحيط الهادئ.
وتم بناء هذه الغواصة، في الفترة بين 1 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2019 و26 مارس/ آذار من العام الحالي.
وتتميز الغواصات، التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم (636.3)، بأنها غواصات متعددة المهام تعمل بالديزل والكهرباء، وتتمتع بقدرات ممتازة في التخفي عن رادرات العدو.
كما تمتاز الغواصات من هذه السلسلة بسرعة تحرك تحت الماء تساوي 18 عقدة (ما يعادل حوالي 33 كم/ساعة)، وبقدرة على الغوص لعمق 300 متر.
وتم تسليح الغواصة بطوربيدات عيار 533 ملم، وصواريخ مجنحة عالية الدقة من طراز "كاليبر"، قادرة على اكتشاف هدف معاد على مسافة تزيد على مسافة اكتشاف الغواصة نفسها من قبل العدو، بنحو 3 إلى 4 مرات.