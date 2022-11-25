https://sputnikarabic.ae/20221125/فيديو-يكشف-ما-قاله-مدرب-السعودية-في-غرفة-الملابس-قبل-مباراة-الأرجنتين-1070524680.html

فيديو يكشف ما قاله مدرب السعودية في غرفة الملابس قبل مباراة الأرجنتين

فيديو يكشف ما قاله مدرب السعودية في غرفة الملابس قبل مباراة الأرجنتين

كشف مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل، كواليس مباراة المنتخب السعودي ضد الأرجنتين وما قاله المدرب هيرفي رينارد للاعبيه في غرف تبديل الملابس قبل اللقاء. 25.11.2022, سبوتنيك عربي

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بطولة كأس العالم 2022

رياضة

منتخب السعودية لكرة القدم

منوعات

مجتمع

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وقال رينارد في مقطع الفيديو المتداول والذي نشره المنتخب السعودي على صفحته الرسمية بـ"تويتر": "انظر إلى الشخص الذي بجوارك في هذه المحاضرة، هل لديك الثقة به؟ هل لديه ثقة فيك؟ نعم لأنك تعلم بأنه سيعمل كل شيء من أجلك وأنت ستعمل كل شيء من أجله، التضامن مع بعض دائما..".وأضاف "ليس سهلا أن تكون على الدكة لكن دقائق قليلة يمكن أن تصنع فارقا كبيرا لذلك كونوا جاهزين ثقوا باللاعبين الذين سيبدؤوا المباراة ثق في اللاعب الذي سيدخل كبديل يجب أن تروا وجوهكم في غرفة الملابس قبل دخولكم إلى أرضية الملعب يجب أن تنظروا إلى بعضكم البعض وتقول لزميلك أنني أثق فيك حتى يعلم أنك تثق به..".وتابع "بعد 20 سنة ستذكرون كأس العالم هذا وربما ستشاهد أحدا في الشارع ويقول لك نعم أتذكر المباراة لقد كانت مباراة رائعة نعم هذه المباراة أمامنا، 10 أيام على نهاية دور المجموعات هذه فرصة حياتكم بعد ذلك سيفوت الأوان..".وكان قد فاز المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف وحيد على منتخب الأرجنتين في مستهل مشوار الفريقين في مونديال قطر 2022، في أكبر مفاجآت البطولة ربما عبر تاريخها.

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رياضة, منتخب السعودية لكرة القدم, منوعات, مجتمع