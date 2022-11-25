https://sputnikarabic.ae/20221125/قائد-الحرس-الثوري-يتحدث-عن-مكان-الثأر-من-إسرائيل-عقب-اغتيال-أحد-مستشاريه-في-سوريا-1070542362.html
قائد الحرس الثوري يتحدث عن مكان "الثأر" من إسرائيل عقب اغتيال أحد مستشاريه في سوريا
قائد الحرس الثوري يتحدث عن مكان "الثأر" من إسرائيل عقب اغتيال أحد مستشاريه في سوريا
قال اللواء حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإيراني، إن "لكل شهيد ثأرًا منفصلا" سيؤخذ في المكان والزمان المناسبين، وذلك عقب اغتيال أحد مستشاري الحرس في سوريا. 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T13:53+0000
2022-11-25T13:53+0000
2022-11-25T13:53+0000
إيران
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
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وأعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان قبل يومين، عن مقتل العقيد داود جعفري، أحد مستشاري سلاح الجو في الحرس، بانفجار عبوة ناسفة على يد "عملاء إسرائيل" قرب دمشق.وردا على استفسار لوكالة "فارس" حول كيفية الثأر والرد على "أفعال الصهاينة"، قال سلامي "إذا ما نظرتم إلى المشهد في فلسطين المحتلة، حيث إن محور المقاومة بصفته متصلا ببعضه كجسد واحد، يتم الثأر للشهداء يوميا من الصهاينة".وقال اللواء سلامي "على الأعداء وشعبنا العزيز الإدراك أن أي شهادة لن تبقى دون رد".
https://sputnikarabic.ae/20221123/إعلام-مقتل-مستشار-برتبة-عقيد-بالحرس-الثوري-الإيراني-إثر-انفجار-عبوة-ناسفة-قرب-العاصمة-السورية-1070452263.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني
قائد الحرس الثوري يتحدث عن مكان "الثأر" من إسرائيل عقب اغتيال أحد مستشاريه في سوريا
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قال اللواء حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإيراني، إن "لكل شهيد ثأرًا منفصلا" سيؤخذ في المكان والزمان المناسبين، وذلك عقب اغتيال أحد مستشاري الحرس في سوريا.
وأعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري
في بيان قبل يومين، عن مقتل العقيد داود جعفري، أحد مستشاري سلاح الجو في الحرس، بانفجار عبوة ناسفة على يد "عملاء إسرائيل" قرب دمشق.
وردا على استفسار لوكالة "فارس"
حول كيفية الثأر والرد على "أفعال الصهاينة"، قال سلامي "إذا ما نظرتم إلى المشهد في فلسطين المحتلة، حيث إن محور المقاومة بصفته متصلا ببعضه كجسد واحد، يتم الثأر للشهداء يوميا من الصهاينة".
وتابع "لكن ثمة ثأر لكل شهيد على حدة، وسيتم أخذ هذه الثأرات بالزمان والمكان المناسبين وهي كذلك حتي هذه اللحظة"، موضحا أن "مستويات هذه الإجراءات متباينة وسيتم تنفيذها في حينها".
وقال اللواء سلامي "على الأعداء وشعبنا العزيز الإدراك أن أي شهادة لن تبقى دون رد".