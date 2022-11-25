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https://sputnikarabic.ae/20221125/قصف-صاروخي-يدك-قاعدة-للجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا--1070551835.html
قصف صاروخي يدك قاعدة للجيش الأمريكي شرقي سوريا
قصف صاروخي يدك قاعدة للجيش الأمريكي شرقي سوريا
تعرضت قاعدة الجيش الأمريكي في مدينة الشدادي النفطية جنوبي محافظة الحسكة، شرقي سوريا، لقصف صاروخي، في وقت متأخر من مساء اليوم الجمعة. 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T21:46+0000
2022-11-25T21:53+0000
أخبار سوريا اليوم
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ونقل مراسل "سبوتنيك"، عن مصادر محلية، إن أصوات ثلاثة انفجارات سمع دويها قرب منتصف ليلة (الجمعة/ السبت) في أرجاء مدينة الشدادي (50 كم جنوبي مدينة الحسكة)، ناجمة عن سقوط 3 صواريخ (كاتيوشا) على القاعدة الأمريكية غير الشرعية في (مديرية حقول نفط الجبسة) الحكومية.وتابعت المصادر أن استنفاراً كبيراً لما يسمى (قوات التحالف الدولي) الذي يقوده الجيش الأمريكي تشهده مدينة الشدادي وريفها القريب، مع تحليق مكثف للطيران المسير والمروحي الأمريكي في سماء المدينة، وانتشار كثيف لدوريات قوات "قسد".وأوضحت المصادر أن الصواريخ سقطت داخل وفي محيط القاعدة المذكورة، مرجحة تسببها بأضرار لم يتسن تحديد نوعها بعد.وتعتبر قاعدة حقول نفط الجبسة بمدينة الشدادي من أكبر القواعد الأمريكية شرقي سوريا، حيث تضم القاعدة ايضاً عددا من ضباط وجنود الجيوش الغربية منها الجيشان الفرنسي والبريطاني.
https://sputnikarabic.ae/20221022/أصوات-انفجارات-ضمن-قاعدة-أمريكية-شرقي-سوريا-1069358850.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

قصف صاروخي يدك قاعدة للجيش الأمريكي شرقي سوريا

21:46 GMT 25.11.2022 (تم التحديث: 21:53 GMT 25.11.2022)
© Sputnik . Farouk Mudhi الجيش الأمريكي يصادر المنازل المطلة على قاعدته بحقل "العمر" النفطي شرقي سوريا
 الجيش الأمريكي يصادر المنازل المطلة على قاعدته بحقل العمر النفطي شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
© Sputnik . Farouk Mudhi
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تعرضت قاعدة الجيش الأمريكي في مدينة الشدادي النفطية جنوبي محافظة الحسكة، شرقي سوريا، لقصف صاروخي، في وقت متأخر من مساء اليوم الجمعة.
ونقل مراسل "سبوتنيك"، عن مصادر محلية، إن أصوات ثلاثة انفجارات سمع دويها قرب منتصف ليلة (الجمعة/ السبت) في أرجاء مدينة الشدادي (50 كم جنوبي مدينة الحسكة)، ناجمة عن سقوط 3 صواريخ (كاتيوشا) على القاعدة الأمريكية غير الشرعية في (مديرية حقول نفط الجبسة) الحكومية.
وتابعت المصادر أن استنفاراً كبيراً لما يسمى (قوات التحالف الدولي) الذي يقوده الجيش الأمريكي تشهده مدينة الشدادي وريفها القريب، مع تحليق مكثف للطيران المسير والمروحي الأمريكي في سماء المدينة، وانتشار كثيف لدوريات قوات "قسد".
صورة أرشيفية - موقع قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
انفجارات عنيفة تهز أكبر قاعدة للجيش الأمريكي شرقي سوريا جراء هجوم صاروخي
22 أكتوبر, 19:59 GMT
وأوضحت المصادر أن الصواريخ سقطت داخل وفي محيط القاعدة المذكورة، مرجحة تسببها بأضرار لم يتسن تحديد نوعها بعد.
وتعتبر قاعدة حقول نفط الجبسة بمدينة الشدادي من أكبر القواعد الأمريكية شرقي سوريا، حيث تضم القاعدة ايضاً عددا من ضباط وجنود الجيوش الغربية منها الجيشان الفرنسي والبريطاني.
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