https://sputnikarabic.ae/20221125/لقاء-رسمي-لبحث-أوضاع-الجالية-المصرية-في-السعودية-1070540196.html
لقاء رسمي لبحث أوضاع الجالية المصرية في السعودية
لقاء رسمي لبحث أوضاع الجالية المصرية في السعودية
عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء رسميا بالمهندس وليد عبد الكريم نائب وزير الخارجية السعودي، لبحث أوضاع الجالية المصرية... 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T13:13+0000
2022-11-25T13:13+0000
2022-11-25T13:13+0000
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وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن اللقاء تم بحضور السفير عبد الرحمن بن إبراهيم الرسي وكيل وزارة الخارجية السعودي للشئون الدولية المتعددة الأطراف، والسفير تميم الدوسري وكيل وزارة الخارجية السعودي للشئون القنصلية، فيما حضر من الجانب المصري عدد من المسؤولين أبرزهم السفير أحمد فاروق، سفير مصر في السعودية.من جانبها، أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة المصرية حرصها على أن تكون أولى زياراتها الخارجية إلى السعودية، لمتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وكذلك وجود أكبر جالية مصرية بالخارج في المملكة.وأعربت الوزيرة المصرية عن تطلعها لاستمرار هذا التعاون بما يخدم مصالح الجالية المصرية في السعودية خاصة في التعامل مع الحالات الإنسانية الطارئة والحرجة.واتفق الجانبان، خلال اللقاء، على سرعة التعامل وايجاد حلول لجميع المسائل الاجرائية التي لا تخالف التشريعات، وكذلك تأسيس آلية سريعة مشتركة لحل المشاكل والتحديات التي تواجه المواطنين، والجهات المعنية لدى البلدين، بهدف التدخل السريع، لحل أي تفاصيل تخص الجاليتين أو العمالة المصرية في السعودية في مصر ورعاية الجاليتين.
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, السعودية, مصر
العالم العربي, السعودية, مصر
لقاء رسمي لبحث أوضاع الجالية المصرية في السعودية
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عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء رسميا بالمهندس وليد عبد الكريم نائب وزير الخارجية السعودي، لبحث أوضاع الجالية المصرية بالسعودية.
وقالت صحيفة
"المصري اليوم" إن اللقاء تم بحضور السفير عبد الرحمن بن إبراهيم الرسي وكيل وزارة الخارجية السعودي للشئون الدولية المتعددة الأطراف، والسفير تميم الدوسري وكيل وزارة الخارجية السعودي للشئون القنصلية، فيما حضر من الجانب المصري عدد من المسؤولين أبرزهم السفير أحمد فاروق، سفير مصر في السعودية.
وقال المهندس وليد عبد الكريم نائب وزير الخارجية السعودي، إن المملكة السعودية لديها أكبر جالية للمصريين خارج مصر، وأن العلاقة بين الشعبين قديمة حتى أصبح المصريون جزءا من المملكة، والمملكة جزء من مصر.
من جانبها، أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة المصرية حرصها على أن تكون أولى زياراتها الخارجية إلى السعودية، لمتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وكذلك وجود أكبر جالية مصرية بالخارج في المملكة.
وأعربت الوزيرة المصرية عن تطلعها لاستمرار هذا التعاون بما يخدم مصالح الجالية المصرية في السعودية خاصة في التعامل مع الحالات الإنسانية الطارئة والحرجة.
واتفق الجانبان، خلال اللقاء، على سرعة التعامل وايجاد حلول لجميع المسائل الاجرائية التي لا تخالف التشريعات، وكذلك تأسيس آلية سريعة مشتركة لحل المشاكل والتحديات التي تواجه المواطنين، والجهات المعنية لدى البلدين، بهدف التدخل السريع، لحل أي تفاصيل تخص الجاليتين أو العمالة المصرية في السعودية في مصر ورعاية الجاليتين.