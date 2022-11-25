عربي
بوتين: إعادة التوحيد مع دونباس كان يجب أن تحدث في وقت سابق
https://sputnikarabic.ae/20221125/ماكرون-ينفي-تورطه-في-قضية-تمويل-غير-قانوني-وتلاعب-بالحسابات-1070545081.html
ماكرون ينفي تورطه في قضية تمويل غير قانوني وتلاعب بالحسابات
ماكرون ينفي تورطه في قضية تمويل غير قانوني وتلاعب بالحسابات
نفى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن يكون محور تحقيق قضائي في تمويل غير قانوني مشتبه به للحملات الانتخابية في عامي 2017 و2022. 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T15:45+0000
2022-11-25T15:45+0000
أخبار فرنسا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/19/1069447962_0:61:1845:1098_1920x0_80_0_0_e4e83994bc8bcf6d1f8ee91d83633b60.jpg
تأتي تصريحات ماكرون بعد أن ذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن التحقيق يستهدف مساعي ماكرون للفوز في الانتخابات. في حديثه للصحفيين على هامش زيارة لشرق البلاد، قال ماكرون إنه ليس لديه "ما يخشاه" من التحقيق وإنه لا يركز عليه، مضيفا: "القضاء سيعمل بحرية ويسلط الضوء على القضية. من الطبيعي أن تؤدي العدالة وظيفتها".قال المدعون الماليون الفرنسيون، يوم الخميس، إنهم فتحوا تحقيقا قضائيا الشهر الماضي بشأن "حسابات حول الحملات غير المتسقة" و"تقليل بنود المحاسبة" فيما يتعلق بالشركات الاستشارية العاملة خلال الحملات الانتخابية لعامي 2017 و 2022، إلى جانب تحقيق آخر بشأن محاباة مزعومة فيما يتعلق بهذه الحملات.لم يذكر البيان ماكرون أو حزبه. قال الرئيس الفرنسي اليوم الجمعة إنه بالفعل التحقق من صحة حسابات حملته لعام 2017 من خلال عملية قانونية مطولة، وإن حسابات حملة هذا العام تمر بنفس العملية، مثل أي مرشح آخر.يخضع تمويل الحملات الانتخابية في فرنسا لتنظيم صارم. وقالت صحيفة "لو باريزيان" نقلا عن مصادر مطلعة إن القضاة يركزون على الشروط التي أبرم بموجبها بعض العقود الرئيسية بين شركات الاستشارات والدولة بعد انتخاب ماكرون.
https://sputnikarabic.ae/20220623/ماكرون-لا-يمكنني-تجاهل-الانقسامات-السياسية-العميقة-في-البلاد-1064086707.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/19/1069447962_148:0:1695:1160_1920x0_80_0_0_340caac5495252fcef7683eceb7bfec3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , العالم
أخبار فرنسا , العالم

ماكرون ينفي تورطه في قضية تمويل غير قانوني وتلاعب بالحسابات

15:45 GMT 25.11.2022
© Sputnik . Стрингер / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
© Sputnik . Стрингер
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
نفى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن يكون محور تحقيق قضائي في تمويل غير قانوني مشتبه به للحملات الانتخابية في عامي 2017 و2022.
تأتي تصريحات ماكرون بعد أن ذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن التحقيق يستهدف مساعي ماكرون للفوز في الانتخابات.
في حديثه للصحفيين على هامش زيارة لشرق البلاد، قال ماكرون إنه ليس لديه "ما يخشاه" من التحقيق وإنه لا يركز عليه، مضيفا: "القضاء سيعمل بحرية ويسلط الضوء على القضية. من الطبيعي أن تؤدي العدالة وظيفتها".
ماكرون في مؤتمر برلين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
ماكرون: لا يمكنني تجاهل الانقسامات السياسية العميقة في البلاد
23 يونيو, 10:25 GMT
قال المدعون الماليون الفرنسيون، يوم الخميس، إنهم فتحوا تحقيقا قضائيا الشهر الماضي بشأن "حسابات حول الحملات غير المتسقة" و"تقليل بنود المحاسبة" فيما يتعلق بالشركات الاستشارية العاملة خلال الحملات الانتخابية لعامي 2017 و 2022، إلى جانب تحقيق آخر بشأن محاباة مزعومة فيما يتعلق بهذه الحملات.
لم يذكر البيان ماكرون أو حزبه. قال الرئيس الفرنسي اليوم الجمعة إنه بالفعل التحقق من صحة حسابات حملته لعام 2017 من خلال عملية قانونية مطولة، وإن حسابات حملة هذا العام تمر بنفس العملية، مثل أي مرشح آخر.
يخضع تمويل الحملات الانتخابية في فرنسا لتنظيم صارم. وقالت صحيفة "لو باريزيان" نقلا عن مصادر مطلعة إن القضاة يركزون على الشروط التي أبرم بموجبها بعض العقود الرئيسية بين شركات الاستشارات والدولة بعد انتخاب ماكرون.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенные дома в городе Попасная - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала