https://sputnikarabic.ae/20221125/مصرع-10-أشخاص-وإصابة-9-آخرين-إثر-حريق-بمبنى-سكني-في-شينجيانغ-شمال-غربي-الصين-1070523407.html
مصرع 10 أشخاص وإصابة 9 آخرين إثر حريق بمبنى سكني في شينجيانغ شمال غربي الصين
مصرع 10 أشخاص وإصابة 9 آخرين إثر حريق بمبنى سكني في شينجيانغ شمال غربي الصين
أعلنت وسائل إعلام رسمية صينية، اليوم الجمعة، مصرع 10 أشخاص إثر حريق شب بأحد المباني السكنية في إقليم شينجيانغ شمال غربي البلاد. 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T02:39+0000
2022-11-25T02:39+0000
2022-11-25T02:39+0000
الصين
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القاهرة - سبوتنيك. ونقل التلفزيون الرسمي الصيني، أن 10 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 9 آخرين بجراح طفيفة إثر حريق بمبنى سكني في شينجيانغ، دون توضيح أسباب الحادث.يأتي الحادث، بعد حريق آخر يوم الثلاثاء أودى بحياة 36 شخصا، وذلك في مصنع بمدينة أنيانغ الصينية بمقاطعة هونان في وسط البلاد.وفي الشهر الماضي أيضًا، لقي 17 شخصًا مصرعهم، إثر اندلاع حريق بأحد المطاعم في مدينة تشانغتشون شمال شرقي الصين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين
مصرع 10 أشخاص وإصابة 9 آخرين إثر حريق بمبنى سكني في شينجيانغ شمال غربي الصين
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أعلنت وسائل إعلام رسمية صينية، اليوم الجمعة، مصرع 10 أشخاص إثر حريق شب بأحد المباني السكنية في إقليم شينجيانغ شمال غربي البلاد.
القاهرة - سبوتنيك
. ونقل التلفزيون الرسمي الصيني، أن 10 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 9 آخرين بجراح طفيفة إثر حريق بمبنى سكني في شينجيانغ، دون توضيح أسباب الحادث.
يأتي الحادث، بعد حريق آخر يوم الثلاثاء أودى بحياة 36 شخصا، وذلك في مصنع بمدينة أنيانغ الصينية بمقاطعة هونان في وسط البلاد.
وفي الشهر الماضي أيضًا، لقي 17 شخصًا مصرعهم، إثر اندلاع حريق بأحد المطاعم في مدينة تشانغتشون شمال شرقي الصين.