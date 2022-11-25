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مقتل جندي مغربي من قوات حفظ السلام الدولية في هجوم بأفريقيا الوسطى
مقتل جندي مغربي من قوات حفظ السلام الدولية في هجوم بأفريقيا الوسطى
قالت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن جنديا مغربيا يخدم في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في وسط أفريقيا التي مزقتها الحرب، قتل خلال هجوم على قاعدة جوية. 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T15:27+0000
2022-11-25T15:27+0000
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ولم تذكر البعثة الجهة التي نفذت الهجوم الذي وقع يوم الخميس في أوبو جنوب شرق البلاد.وقالت قوة الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى (مينوسكا) في بيان إن "أحد جنود الخوذ الزرقاء من الكتيبة المغربية ... لقى حتفه بعد هجوم صباح الخميس في مطار أوبو بينما كان يقوم مع عناصر آخرين من وحدته بتأمين محيط مطار من أجل هبوط" طائرة.تم نشر قوة حفظ السلام التي يبلغ قوامها 14 ألف جندي منذ عام 2014 في البلاد التي مزقتها الحرب الأهلية.وأضافت "مينوسكا" أنه "تم فتح تحقيق لتحديد "الملابسات الدقيقة لهذا الهجوم"، معتبرة أن "أي هجوم على حياة أحد أفراد حفظ السلام يمكن أن يشكل جريمة حرب".وفي 24 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، قتل ثلاثة عسكريين من بنغلادش في جمهورية أفريقيا الوسطى في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور عربتهم في شمال غرب البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20220216/أفريقيا-الوسطى-عدد-المدربين-الروس-كاف-نتيجة-للاستقرار-الأمني-في-البلاد-1058676593.html
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أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة
أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة

مقتل جندي مغربي من قوات حفظ السلام الدولية في هجوم بأفريقيا الوسطى

15:27 GMT 25.11.2022
© AFP 2022 / Pacome PABANDJقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى
قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
© AFP 2022 / Pacome PABANDJ
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قالت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن جنديا مغربيا يخدم في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في وسط أفريقيا التي مزقتها الحرب، قتل خلال هجوم على قاعدة جوية.
ولم تذكر البعثة الجهة التي نفذت الهجوم الذي وقع يوم الخميس في أوبو جنوب شرق البلاد.
وقالت قوة الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى (مينوسكا) في بيان إن "أحد جنود الخوذ الزرقاء من الكتيبة المغربية ... لقى حتفه بعد هجوم صباح الخميس في مطار أوبو بينما كان يقوم مع عناصر آخرين من وحدته بتأمين محيط مطار من أجل هبوط" طائرة.
تم نشر قوة حفظ السلام التي يبلغ قوامها 14 ألف جندي منذ عام 2014 في البلاد التي مزقتها الحرب الأهلية.
حاملة أفراد مصفحة تابعة لبعثة الأمم المتحدة المتواجدة في جمهورية أفريقيا الوسطى من أجل تحقيق الاستقرار - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
أفريقيا الوسطى: عدد المدربين الروس كاف نتيجة للاستقرار الأمني في البلاد
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وأضافت "مينوسكا" أنه "تم فتح تحقيق لتحديد "الملابسات الدقيقة لهذا الهجوم"، معتبرة أن "أي هجوم على حياة أحد أفراد حفظ السلام يمكن أن يشكل جريمة حرب".
وفي 24 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، قتل ثلاثة عسكريين من بنغلادش في جمهورية أفريقيا الوسطى في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور عربتهم في شمال غرب البلاد.
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