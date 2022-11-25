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https://sputnikarabic.ae/20221125/مقتل-رجل-أعمال-روسي-وطيار-خلال-حادث-تحطم-هليكوبتر-في-فرنسا-1070550722.html
مقتل رجل أعمال روسي وطيار خلال حادث تحطم هليكوبتر في فرنسا
مقتل رجل أعمال روسي وطيار خلال حادث تحطم هليكوبتر في فرنسا
قال مسؤولون فرنسيون، إن رجلين - طيار ورجل أعمال روسي - لقيا حتفهما اليوم الجمعة، في حادث تحطم طائرة هليكوبتر مدنية كانت متجهة من سويسرا إلى موناكو في جنوب... 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T20:36+0000
2022-11-25T20:36+0000
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وذكر مسؤول محلي إنه جرى "انتشال جثتين" بعد الحادث الذي وقع بالقرب من مدينة نيس في قرب الساعة 2:00 بعد الظهر بالتوقيت المحلي.وأضاف المسؤول أن الضحيتين هما قائد المروحية التي تديرها شركة "موناكير" الخاصة، وراكب، وهو رجل أعمال "روسي يحمل جواز سفر مالطا".ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الشركة قولها إن راكبا آخر كان متوقع صعوده على متن الرحلة من لوزان إلى موناكو، لكنه ألغي حجزه في اللحظة الأخيرة.وأضافت الشركة أن الطيار، الذي كان في أوائل الثلاثينيات من عمره، أجرى تدريباته بالكامل في المنطقة وكان يعرفها جيدا، مضيفة أن المروحية كانت حديثة للغاية.قالت خدمات الإنقاذ إن أكثر من 50 من عمال الطوارئ أرسلوا إلى موقع التحطم مع شرطة النقل الجوي. وذكرت أنه لم يكن هناك خطر اندلاع حريق في الحطام.
https://sputnikarabic.ae/20221122/مصرع-ثمانية-أشخاص-في-تحطم-طائرة-غرب-كولومبيا-1070406664.html
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العالم, أخبار فرنسا , روسيا
العالم, أخبار فرنسا , روسيا

مقتل رجل أعمال روسي وطيار خلال حادث تحطم هليكوبتر في فرنسا

20:36 GMT 25.11.2022
© Sputnik . Maksim Bogodvidتحطم مروحية "مي-2" (صورة ارشيفية)
تحطم مروحية مي-2 (صورة ارشيفية) - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
© Sputnik . Maksim Bogodvid
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قال مسؤولون فرنسيون، إن رجلين - طيار ورجل أعمال روسي - لقيا حتفهما اليوم الجمعة، في حادث تحطم طائرة هليكوبتر مدنية كانت متجهة من سويسرا إلى موناكو في جنوب فرنسا.
وذكر مسؤول محلي إنه جرى "انتشال جثتين" بعد الحادث الذي وقع بالقرب من مدينة نيس في قرب الساعة 2:00 بعد الظهر بالتوقيت المحلي.
وأضاف المسؤول أن الضحيتين هما قائد المروحية التي تديرها شركة "موناكير" الخاصة، وراكب، وهو رجل أعمال "روسي يحمل جواز سفر مالطا".
مصرع ثمانية أشخاص في تحطم طائرة غرب كولومبيا، 21 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
مصرع 8 أشخاص في تحطم طائرة غربي كولومبيا
22 نوفمبر, 01:40 GMT
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الشركة قولها إن راكبا آخر كان متوقع صعوده على متن الرحلة من لوزان إلى موناكو، لكنه ألغي حجزه في اللحظة الأخيرة.
وأضافت الشركة أن الطيار، الذي كان في أوائل الثلاثينيات من عمره، أجرى تدريباته بالكامل في المنطقة وكان يعرفها جيدا، مضيفة أن المروحية كانت حديثة للغاية.
قالت خدمات الإنقاذ إن أكثر من 50 من عمال الطوارئ أرسلوا إلى موقع التحطم مع شرطة النقل الجوي. وذكرت أنه لم يكن هناك خطر اندلاع حريق في الحطام.
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