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مولدوفا تتلقى منحة مالية أمريكية لتقليل الاعتماد على روسيا
مولدوفا تتلقى منحة مالية أمريكية لتقليل الاعتماد على روسيا
صادق البرلمان المولدوفي، يوم أمس الخميس، على التعديل الرابع عشر لاتفاقية المساعدة التنموية بين كيشيناو والحكومة الأمريكية والتي من خلالها ستتلقى مولدوفا نحو 19... 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T10:30+0000
2022-11-25T10:30+0000
العالم
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وذكرت مصادر لوكالة "سبوتنيك" أن الغاية من هذه المنحة هو تقليل الاعتماد على روسيا. وبحسب المصادر، سيتم توجيه تمويل إضافي بمبلغ 19.5 مليون دولار لتعزيز أمن الطاقة في مولدوفا وتقليل الاعتماد على روسيا من خلال ربط العناصر الرئيسية بالنظم الأوروبية، وكذلك تنويع إمدادات الغاز الطبيعي وتحسين كفاءة الطاقة. وتجدر الإشارة إلى أنه بعد تقديم تمويل إضافي ستتلقى جمهورية مولدوفا ما مجموعه 172 مليون دولار، حيث حظي المشروع بدعم 55 نائبا في قراءتين.
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العالم

مولدوفا تتلقى منحة مالية أمريكية لتقليل الاعتماد على روسيا

10:30 GMT 25.11.2022
© Sputnik . Miroslav Rotar / الانتقال إلى بنك الصورمولدوفا
مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
© Sputnik . Miroslav Rotar
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صادق البرلمان المولدوفي، يوم أمس الخميس، على التعديل الرابع عشر لاتفاقية المساعدة التنموية بين كيشيناو والحكومة الأمريكية والتي من خلالها ستتلقى مولدوفا نحو 19 مليون و500 ألف دولار أمريكي.
وذكرت مصادر لوكالة "سبوتنيك" أن الغاية من هذه المنحة هو تقليل الاعتماد على روسيا.
وبحسب المصادر، سيتم توجيه تمويل إضافي بمبلغ 19.5 مليون دولار لتعزيز أمن الطاقة في مولدوفا وتقليل الاعتماد على روسيا من خلال ربط العناصر الرئيسية بالنظم الأوروبية، وكذلك تنويع إمدادات الغاز الطبيعي وتحسين كفاءة الطاقة.
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد تقديم تمويل إضافي ستتلقى جمهورية مولدوفا ما مجموعه 172 مليون دولار، حيث حظي المشروع بدعم 55 نائبا في قراءتين.
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