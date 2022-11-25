https://sputnikarabic.ae/20221125/مولدوفا-تتلقى-منحة-مالية-أمريكية-لتقليل-الاعتماد-على-روسيا-1070529908.html
مولدوفا تتلقى منحة مالية أمريكية لتقليل الاعتماد على روسيا
مولدوفا تتلقى منحة مالية أمريكية لتقليل الاعتماد على روسيا
صادق البرلمان المولدوفي، يوم أمس الخميس، على التعديل الرابع عشر لاتفاقية المساعدة التنموية بين كيشيناو والحكومة الأمريكية والتي من خلالها ستتلقى مولدوفا نحو 19... 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T10:30+0000
2022-11-25T10:30+0000
2022-11-25T10:30+0000
العالم
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وذكرت مصادر لوكالة "سبوتنيك" أن الغاية من هذه المنحة هو تقليل الاعتماد على روسيا. وبحسب المصادر، سيتم توجيه تمويل إضافي بمبلغ 19.5 مليون دولار لتعزيز أمن الطاقة في مولدوفا وتقليل الاعتماد على روسيا من خلال ربط العناصر الرئيسية بالنظم الأوروبية، وكذلك تنويع إمدادات الغاز الطبيعي وتحسين كفاءة الطاقة. وتجدر الإشارة إلى أنه بعد تقديم تمويل إضافي ستتلقى جمهورية مولدوفا ما مجموعه 172 مليون دولار، حيث حظي المشروع بدعم 55 نائبا في قراءتين.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مولدوفا تتلقى منحة مالية أمريكية لتقليل الاعتماد على روسيا
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صادق البرلمان المولدوفي، يوم أمس الخميس، على التعديل الرابع عشر لاتفاقية المساعدة التنموية بين كيشيناو والحكومة الأمريكية والتي من خلالها ستتلقى مولدوفا نحو 19 مليون و500 ألف دولار أمريكي.
وذكرت مصادر لوكالة "سبوتنيك" أن الغاية من هذه المنحة هو تقليل الاعتماد على روسيا.
وبحسب المصادر، سيتم توجيه تمويل إضافي بمبلغ 19.5 مليون دولار لتعزيز أمن الطاقة في مولدوفا وتقليل الاعتماد على روسيا من خلال ربط العناصر الرئيسية بالنظم الأوروبية، وكذلك تنويع إمدادات الغاز الطبيعي وتحسين كفاءة الطاقة.
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد تقديم تمويل إضافي ستتلقى جمهورية مولدوفا ما مجموعه 172 مليون دولار، حيث حظي المشروع بدعم 55 نائبا في قراءتين.