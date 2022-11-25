https://sputnikarabic.ae/20221125/نشطاء-بيئيون-يعطلون-حركة-الطيران-في-مطار-برلين-لفترة-وجيزة-1070528339.html

نشطاء بيئيون يعطلون حركة الطيران في مطار برلين لفترة وجيزة

نشطاء بيئيون يعطلون حركة الطيران في مطار برلين لفترة وجيزة

تمكن نشطاء بيئيون، أمس الخميس، من الوصول إلى مدرج الطائرات في مطار برلين براندنبرغ الألماني، حيث منعوا الطائرات من الإقلاع أو الهبوط لمدة ساعتين تقريبا. 25.11.2022, سبوتنيك عربي

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ونقلت شبكة "دويتش فيله" عن متحدث باسم المطار أن نشطاء المناخ أغلقوا مطار برلين براندنبرغ لفترة وجيزة يوم الخميس بعد أن تمكنوا من الوصول إلى مدارج الطائرات.واضطرت سلطات المطار إلى إغلاق مدرجه لمدة ساعتين تقريبا بعد اقتحام محتجين من جماعة "الجيل الأخير" البيئية للمطار من الجانبين الشمالي والجنوبي.وبث النشطاء فاعليات احتجاجهم على الهواء مباشرة عبر موقع "تويتر"، حيث ظهر بعضهم يتمدد على الأرض وآخرون يقودون دراجاتهم حول موقع الاحتجاج، وأظهرت اللقطات على "تويتر" المحتجين وهم يقطعون السياج ويحملون لافتات.من جانبها، نقلت إذاعة "RBB" الألمانية عن شركة تشغيل المطارات، أنه تم تحويل 13 رحلة جوية إلى مطارات في ولاية ساكسونيا الشرقية بسبب تعطل حركة الطائرات في مطار برلين.يذكر أنه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدأ طيارو شركة الطيران "يورو وينغز" الألمانية، إضرابا عن العمل لمدة ثلاثة أيام، ما أسفر عن إلغاء عشرات الرحلات الجوية.وقال متحدث باسم نقابة الطيارين الألمان، فيرينيجونج كوكبيت، إن الإضراب بدأ كما هو مخطط له، لم يتم تقديم أي عرض آخر.وتضرر مطار دوسلدورف بشكل خاص من الإضراب، حيث تم إلغاء 102 من 171 رحلة مخطط لها، فيما تم إلغاء 43 رحلة في مطار كولونيا بون، وتم إلغاء 40 إقلاع وهبوط في شتوتغارت، كما تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية في المطارات الأخرى في هامبورغ وبرلين.

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