https://sputnikarabic.ae/20221125/نواب-عراقيون-يدعون-لتوفير-دفاعات-جوية-متطورة-لصد-الهجمات-على-كردستان-1070548339.html

نواب عراقيون يدعون لتوفير دفاعات جوية متطورة لصد الهجمات على كردستان

نواب عراقيون يدعون لتوفير دفاعات جوية متطورة لصد الهجمات على كردستان

طالب نواب في البرلمان العراقي، اليوم الجمعة، بتوفير دفاعات جوية متطورة لصد الهجمات الإيرانية والتركية على إقليم كردستان شمالي البلاد. 25.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-25T18:26+0000

2022-11-25T18:26+0000

2022-11-25T18:26+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

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وقال معين الكاظمي عضو تحالف الفتح "مما يؤسف أن العراق ليس لديه الدفاعات الجوية المناسبة"، معتبرا أنه "منذ فترة تسلط الجانب الأمريكي على بناء الجيش العراقي والداخلية، لم يكن مثل هكذا تجهيز والحكومة عازمة للمرحلة القادمة أن يكون لها هذه الدفاعات الجوية".وأضاف في تصريح لشبكة رووداو الكردية: "كما أن الحكومة العراقية والجيش العراقي لديهما تفاوضات مع إقليم كردستان ليكون هنالك حضور جدي للقوات العراقية لحماية حدود البلاد".من جانبها، قالت النائبة بمجلس النواب مهدية اللامي "طائرات مسيرة تدخل وتقصف وتخرج، ولا أحد يعلم بها، وأرواح تزهق، وبالتالي نحن فقط ندين ونستنكر، هذا غير صحيح ولا إلزام علينا كممثلين للشعب أن نقف هذه الوقفة، بل يجب أن تكون هنالك إرادة وطنية وسيادة العراق هي مسؤولية الجميع".وأمس الخميس بحث رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، مع القادة العراقيين خلال زيارته لبغداد، "حماية السيادة العراقية"، حسبما أعلن في تغريدة على صفحته بموقع تويتر.وأكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن "الهجمات على الأراضي العراقية مرفوضة أياً كان مصدرها".وتزايدت وتيرة الهجمات الصاروخية وأخرى بواسطة طائرات مسيرة من قبل إيران وتركيا، تجاه أحزاب كردية معارضة في إقليم كردستان العراق.وبحسب إحصاء لقيادة العمليات المشتركة في العراق "انتهكت إيران وتركيا حدود إقليم كردستان 97 مرة، وتعرض إقليم كوردستان إلى القصف المدفعي 63 مرة، طوال شهر (سبتمبر) أيلول والأيام العشرة الأولى من (أكتوبر)تشرين الأول الماضيين".

https://sputnikarabic.ae/20221122/السوداني-يؤكد-رفض-العراق-أي-اعتداءات-على-أراضيه-من-جانب-تركيا-أو-إيران-1070445011.html

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