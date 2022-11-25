عربي
https://sputnikarabic.ae/20221125/نواب-عراقيون-يدعون-لتوفير-دفاعات-جوية-متطورة-لصد-الهجمات-على-كردستان-1070548339.html
نواب عراقيون يدعون لتوفير دفاعات جوية متطورة لصد الهجمات على كردستان
نواب عراقيون يدعون لتوفير دفاعات جوية متطورة لصد الهجمات على كردستان
طالب نواب في البرلمان العراقي، اليوم الجمعة، بتوفير دفاعات جوية متطورة لصد الهجمات الإيرانية والتركية على إقليم كردستان شمالي البلاد. 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T18:26+0000
2022-11-25T18:26+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103267/97/1032679772_0:163:3271:2002_1920x0_80_0_0_e4ed683a5c16acf011147960aeaf782c.jpg
وقال معين الكاظمي عضو تحالف الفتح "مما يؤسف أن العراق ليس لديه الدفاعات الجوية المناسبة"، معتبرا أنه "منذ فترة تسلط الجانب الأمريكي على بناء الجيش العراقي والداخلية، لم يكن مثل هكذا تجهيز والحكومة عازمة للمرحلة القادمة أن يكون لها هذه الدفاعات الجوية".وأضاف في تصريح لشبكة رووداو الكردية: "كما أن الحكومة العراقية والجيش العراقي لديهما تفاوضات مع إقليم كردستان ليكون هنالك حضور جدي للقوات العراقية لحماية حدود البلاد".من جانبها، قالت النائبة بمجلس النواب مهدية اللامي "طائرات مسيرة تدخل وتقصف وتخرج، ولا أحد يعلم بها، وأرواح تزهق، وبالتالي نحن فقط ندين ونستنكر، هذا غير صحيح ولا إلزام علينا كممثلين للشعب أن نقف هذه الوقفة، بل يجب أن تكون هنالك إرادة وطنية وسيادة العراق هي مسؤولية الجميع".وأمس الخميس بحث رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، مع القادة العراقيين خلال زيارته لبغداد، "حماية السيادة العراقية"، حسبما أعلن في تغريدة على صفحته بموقع تويتر.وأكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن "الهجمات على الأراضي العراقية مرفوضة أياً كان مصدرها".وتزايدت وتيرة الهجمات الصاروخية وأخرى بواسطة طائرات مسيرة من قبل إيران وتركيا، تجاه أحزاب كردية معارضة في إقليم كردستان العراق.وبحسب إحصاء لقيادة العمليات المشتركة في العراق "انتهكت إيران وتركيا حدود إقليم كردستان 97 مرة، وتعرض إقليم كوردستان إلى القصف المدفعي 63 مرة، طوال شهر (سبتمبر) أيلول والأيام العشرة الأولى من (أكتوبر)تشرين الأول الماضيين".
https://sputnikarabic.ae/20221122/السوداني-يؤكد-رفض-العراق-أي-اعتداءات-على-أراضيه-من-جانب-تركيا-أو-إيران-1070445011.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103267/97/1032679772_191:0:3078:2165_1920x0_80_0_0_2abc53e7b5cd9ead59dd53e1d4752115.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم

نواب عراقيون يدعون لتوفير دفاعات جوية متطورة لصد الهجمات على كردستان

18:26 GMT 25.11.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYEمجلس النواب العراقي
مجلس النواب العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYE
تابعنا عبرTelegram
طالب نواب في البرلمان العراقي، اليوم الجمعة، بتوفير دفاعات جوية متطورة لصد الهجمات الإيرانية والتركية على إقليم كردستان شمالي البلاد.
وقال معين الكاظمي عضو تحالف الفتح "مما يؤسف أن العراق ليس لديه الدفاعات الجوية المناسبة"، معتبرا أنه "منذ فترة تسلط الجانب الأمريكي على بناء الجيش العراقي والداخلية، لم يكن مثل هكذا تجهيز والحكومة عازمة للمرحلة القادمة أن يكون لها هذه الدفاعات الجوية".
وأضاف في تصريح لشبكة رووداو الكردية: "كما أن الحكومة العراقية والجيش العراقي لديهما تفاوضات مع إقليم كردستان ليكون هنالك حضور جدي للقوات العراقية لحماية حدود البلاد".
من جانبها، قالت النائبة بمجلس النواب مهدية اللامي "طائرات مسيرة تدخل وتقصف وتخرج، ولا أحد يعلم بها، وأرواح تزهق، وبالتالي نحن فقط ندين ونستنكر، هذا غير صحيح ولا إلزام علينا كممثلين للشعب أن نقف هذه الوقفة، بل يجب أن تكون هنالك إرادة وطنية وسيادة العراق هي مسؤولية الجميع".
المرشح لمنصب رئيس الحكومة في العراق محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
السوداني يؤكد رفض العراق أي اعتداءات على أراضيه من جانب تركيا أو إيران
22 نوفمبر, 18:38 GMT
وأمس الخميس بحث رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، مع القادة العراقيين خلال زيارته لبغداد، "حماية السيادة العراقية"، حسبما أعلن في تغريدة على صفحته بموقع تويتر.
وأكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن "الهجمات على الأراضي العراقية مرفوضة أياً كان مصدرها".
وتزايدت وتيرة الهجمات الصاروخية وأخرى بواسطة طائرات مسيرة من قبل إيران وتركيا، تجاه أحزاب كردية معارضة في إقليم كردستان العراق.
وبحسب إحصاء لقيادة العمليات المشتركة في العراق "انتهكت إيران وتركيا حدود إقليم كردستان 97 مرة، وتعرض إقليم كوردستان إلى القصف المدفعي 63 مرة، طوال شهر (سبتمبر) أيلول والأيام العشرة الأولى من (أكتوبر)تشرين الأول الماضيين".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенные дома в городе Попасная - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала