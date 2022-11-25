https://sputnikarabic.ae/20221125/نيمار-يغيب-عن-مباراة-البرازيل-المقبلة-في-كأس-العالم-بسبب-الإصابة-1070551710.html

نيمار يغيب عن مباراة البرازيل المقبلة في كأس العالم بسبب الإصابة

نيمار يغيب عن مباراة البرازيل المقبلة في كأس العالم بسبب الإصابة

قال طبيب منتخب البرازيل، اليوم الجمعة، إن نجم الفريق، نيمار، سيغيب عن مباراة الفريق المقبلة في نهائيات كأس العالم، بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال مباراة... 25.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-25T21:36+0000

2022-11-25T21:36+0000

2022-11-25T21:36+0000

بطولة كأس العالم 2022

منتخب البرازيل

نادي باريس سان جيرمان

رياضة

مجتمع

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تعرض نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، للإصابة خلال فوز منتخب بلاده بنتيجة هدفين للا شيء على صربيا يوم الخميس، عندما اصطدم مع نيكولا ميلينكوفيتش خلال الشوط الثاني.حاول اللاعب البالغ من العمر 30 عاما الاستمرار ولكن استبدله المدرب قبل 10 دقائق على النهاية وخضع لفحص اليوم الجمعة. وقال رودريغو لاسمار طبيب الفريق إن نيمار أصيب "بتمزق في الأربطة" وسيغيب عن المباراة ضد سويسرا يوم الاثنين.وكتب نيمار على حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي: "اليوم من أصعب اللحظات في مسيرتي، ومرة ​​أخرى في كأس العالم. لدي إصابة نعم، إنه أمر مزعج، وسيؤذي، لكنني متأكد من أنه سيكون لدي فرصة للعودة لأنني سأبذل قصارى جهدي لمساعدة بلدي وزملائي في الفريق ونفسي."كما سيغيب الظهير الأيمن البرازيلي دانيلو عن المباراة الثانية في المجموعة السابعة بسبب إصابة في الكاحل. وقال الطبيب في فيديو نشره الاتحاد البرازيلي: "لن يشارك هذا اللاعبان في مباراتنا القادمة، لكنهما يواصلان علاجهما بهدف التعافي في الوقت المناسب لبقية المسابقة".

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سبوتنيك عربي

منتخب البرازيل, نادي باريس سان جيرمان, رياضة, مجتمع