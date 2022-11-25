https://sputnikarabic.ae/20221125/نيمار-يغيب-عن-مباراة-البرازيل-المقبلة-في-كأس-العالم-بسبب-الإصابة-1070551710.html
نيمار يغيب عن مباراة البرازيل المقبلة في كأس العالم بسبب الإصابة
نيمار يغيب عن مباراة البرازيل المقبلة في كأس العالم بسبب الإصابة
قال طبيب منتخب البرازيل، اليوم الجمعة، إن نجم الفريق، نيمار، سيغيب عن مباراة الفريق المقبلة في نهائيات كأس العالم، بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال مباراة... 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T21:36+0000
2022-11-25T21:36+0000
2022-11-25T21:36+0000
بطولة كأس العالم 2022
منتخب البرازيل
نادي باريس سان جيرمان
رياضة
مجتمع
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تعرض نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، للإصابة خلال فوز منتخب بلاده بنتيجة هدفين للا شيء على صربيا يوم الخميس، عندما اصطدم مع نيكولا ميلينكوفيتش خلال الشوط الثاني.حاول اللاعب البالغ من العمر 30 عاما الاستمرار ولكن استبدله المدرب قبل 10 دقائق على النهاية وخضع لفحص اليوم الجمعة. وقال رودريغو لاسمار طبيب الفريق إن نيمار أصيب "بتمزق في الأربطة" وسيغيب عن المباراة ضد سويسرا يوم الاثنين.وكتب نيمار على حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي: "اليوم من أصعب اللحظات في مسيرتي، ومرة أخرى في كأس العالم. لدي إصابة نعم، إنه أمر مزعج، وسيؤذي، لكنني متأكد من أنه سيكون لدي فرصة للعودة لأنني سأبذل قصارى جهدي لمساعدة بلدي وزملائي في الفريق ونفسي."كما سيغيب الظهير الأيمن البرازيلي دانيلو عن المباراة الثانية في المجموعة السابعة بسبب إصابة في الكاحل. وقال الطبيب في فيديو نشره الاتحاد البرازيلي: "لن يشارك هذا اللاعبان في مباراتنا القادمة، لكنهما يواصلان علاجهما بهدف التعافي في الوقت المناسب لبقية المسابقة".
https://sputnikarabic.ae/20221125/إقصاء-قطر-من-بطولة-كأس-العالم-رسميا-1070548633.html
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منتخب البرازيل, نادي باريس سان جيرمان, رياضة, مجتمع
منتخب البرازيل, نادي باريس سان جيرمان, رياضة, مجتمع
نيمار يغيب عن مباراة البرازيل المقبلة في كأس العالم بسبب الإصابة
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قال طبيب منتخب البرازيل، اليوم الجمعة، إن نجم الفريق، نيمار، سيغيب عن مباراة الفريق المقبلة في نهائيات كأس العالم، بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال مباراة صربيا.
تعرض نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، للإصابة خلال فوز منتخب بلاده
بنتيجة هدفين للا شيء على صربيا يوم الخميس، عندما اصطدم مع نيكولا ميلينكوفيتش خلال الشوط الثاني.
حاول اللاعب البالغ من العمر 30 عاما الاستمرار ولكن استبدله المدرب قبل 10 دقائق على النهاية وخضع لفحص اليوم الجمعة. وقال رودريغو لاسمار طبيب الفريق إن نيمار أصيب "بتمزق في الأربطة" وسيغيب عن المباراة ضد سويسرا يوم الاثنين.
وكتب نيمار
على حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي: "اليوم من أصعب اللحظات في مسيرتي، ومرة أخرى في كأس العالم. لدي إصابة نعم، إنه أمر مزعج، وسيؤذي، لكنني متأكد من أنه سيكون لدي فرصة للعودة لأنني سأبذل قصارى جهدي لمساعدة بلدي وزملائي في الفريق ونفسي."
كما سيغيب الظهير الأيمن البرازيلي دانيلو عن المباراة الثانية في المجموعة السابعة بسبب إصابة في الكاحل. وقال الطبيب في فيديو نشره الاتحاد البرازيلي: "لن يشارك هذا اللاعبان في مباراتنا القادمة، لكنهما يواصلان علاجهما بهدف التعافي في الوقت المناسب لبقية المسابقة".