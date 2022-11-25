https://sputnikarabic.ae/20221125/وزير-التنمية-الرقمية-روسيا-حققت-السيادة-الرقمية-1070528234.html
وزير التنمية الرقمية: روسيا حققت السيادة الرقمية
وزير التنمية الرقمية: روسيا حققت السيادة الرقمية
أعلن وزير التنمية الرقمية في روسيا، مقصود شداييف، أن بلاده حققت السيادة الرقمية، حيث تركت جميع الشركات الأجنبية التكنولوجية سوق المعلومات ولدى هذا المجال فرصة... 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T09:50+0000
2022-11-25T09:50+0000
2022-11-25T09:50+0000
روسيا
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قال شداييف "إذا تحدثنا عن السيادة الرقمية، فيمكننا القول إننا قد حققناها بالفعل، لأن جميع الشركات الأجنبية تركت السوق ونحن الآن نعمل لوحدنا في هذا المجال بالرغم من كل الأحداث ولدينا كل ما يلزم من فرص للتطوير بنشاط".وأضاف شادييف بالقول: "سيتم استبدال المجالات التي تشغلها شركات الأجنبية بشكل كبير بالتقنيات الروسية".واختتم شادييف حديثه قائلاً: "نحن ملزمون بتحقيق تطوير ببساطة لن ينجح الأمر بطريقة أخرى صناعتنا لديها القدرة على ذلك".
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روسيا
وزير التنمية الرقمية: روسيا حققت السيادة الرقمية
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أعلن وزير التنمية الرقمية في روسيا، مقصود شداييف، أن بلاده حققت السيادة الرقمية، حيث تركت جميع الشركات الأجنبية التكنولوجية سوق المعلومات ولدى هذا المجال فرصة للتطور.
قال شداييف "إذا تحدثنا عن السيادة الرقمية، فيمكننا القول إننا قد حققناها بالفعل، لأن جميع الشركات الأجنبية تركت السوق ونحن الآن نعمل لوحدنا في هذا المجال بالرغم من كل الأحداث ولدينا كل ما يلزم من فرص للتطوير بنشاط".
وأضاف شادييف بالقول: "سيتم استبدال المجالات التي تشغلها شركات الأجنبية بشكل كبير بالتقنيات الروسية".
واختتم شادييف حديثه قائلاً: "نحن ملزمون بتحقيق تطوير ببساطة لن ينجح الأمر بطريقة أخرى صناعتنا لديها القدرة على ذلك".