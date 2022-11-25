عربي
https://sputnikarabic.ae/20221125/وزير-التنمية-الرقمية-روسيا-حققت-السيادة-الرقمية-1070528234.html
وزير التنمية الرقمية: روسيا حققت السيادة الرقمية
وزير التنمية الرقمية: روسيا حققت السيادة الرقمية
أعلن وزير التنمية الرقمية في روسيا، مقصود شداييف، أن بلاده حققت السيادة الرقمية، حيث تركت جميع الشركات الأجنبية التكنولوجية سوق المعلومات ولدى هذا المجال فرصة... 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T09:50+0000
2022-11-25T09:50+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104414/21/1044142167_0:75:1001:638_1920x0_80_0_0_63a0a468a757d25dcc812af7956c09aa.jpg
قال شداييف "إذا تحدثنا عن السيادة الرقمية، فيمكننا القول إننا قد حققناها بالفعل، لأن جميع الشركات الأجنبية تركت السوق ونحن الآن نعمل لوحدنا في هذا المجال بالرغم من كل الأحداث ولدينا كل ما يلزم من فرص للتطوير بنشاط".وأضاف شادييف بالقول: "سيتم استبدال المجالات التي تشغلها شركات الأجنبية بشكل كبير بالتقنيات الروسية".واختتم شادييف حديثه قائلاً: "نحن ملزمون بتحقيق تطوير ببساطة لن ينجح الأمر بطريقة أخرى صناعتنا لديها القدرة على ذلك".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104414/21/1044142167_24:0:975:713_1920x0_80_0_0_64e62cdbff1e91a1694b81618cc4ceb3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

وزير التنمية الرقمية: روسيا حققت السيادة الرقمية

09:50 GMT 25.11.2022
© Photo / Moscow Region Governmentأعضاء الحكومة الروسية الجديدة - وزير التنمية الرقمية الروسي ماكسوت شادايفا
أعضاء الحكومة الروسية الجديدة - وزير التنمية الرقمية الروسي ماكسوت شادايفا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
© Photo / Moscow Region Government
تابعنا عبرTelegram
أعلن وزير التنمية الرقمية في روسيا، مقصود شداييف، أن بلاده حققت السيادة الرقمية، حيث تركت جميع الشركات الأجنبية التكنولوجية سوق المعلومات ولدى هذا المجال فرصة للتطور.
قال شداييف "إذا تحدثنا عن السيادة الرقمية، فيمكننا القول إننا قد حققناها بالفعل، لأن جميع الشركات الأجنبية تركت السوق ونحن الآن نعمل لوحدنا في هذا المجال بالرغم من كل الأحداث ولدينا كل ما يلزم من فرص للتطوير بنشاط".
وأضاف شادييف بالقول: "سيتم استبدال المجالات التي تشغلها شركات الأجنبية بشكل كبير بالتقنيات الروسية".
واختتم شادييف حديثه قائلاً: "نحن ملزمون بتحقيق تطوير ببساطة لن ينجح الأمر بطريقة أخرى صناعتنا لديها القدرة على ذلك".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенные дома в городе Попасная - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала