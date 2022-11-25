https://sputnikarabic.ae/20221125/وزير-الدفاع-التركي-ينفي-قصف-نقطة-مراقبة-أمريكية-في-سوريا-1070526600.html
وزير الدفاع التركي ينفي قصف نقطة مراقبة أمريكية في سوريا
وزير الدفاع التركي ينفي قصف نقطة مراقبة أمريكية في سوريا
نفى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الجمعة، قصف قواته لنقطة مراقبة أمريكية في سوريا، مؤكدا في الوقت ذاته استمرار عملية "المخلب - السيف". 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T08:43+0000
2022-11-25T08:43+0000
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وحسب بيان الجيش التركي، قال أكار إن عمليات الجيش التركي في شمال سوريا والعراق مستمرة برا وجوا.وأضاف أنه "تم تحييد 326 إرهابيا حتى اليوم".وكان وزير الدفاع التركي قد أعلن في وقت سابق، أن القوات الجوية والمدفعية التركية قصفت نحو 500 هدف للمقاتلين الأكراد في شمال العراق وسوريا.ووصف أكار، العمليات العسكرية التي تجريها بلاده شمالي سوريا والعراق بـ"الأكبر والأكثر شمولية وفعالية ضد الإرهابيين".ووفقا له "تم تحييد 3 آلاف و858 إرهابيًا داخل البلاد وشمالي سوريا والعراق منذ مطلع العام الحالي".يأتي ذلك بعدما أعلنت السلطات التركية أن الأوامر بالهجوم الإرهابي الدامي الذي وقع في وسط إسطنبول يوم 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، جاءت من مدينة منبج السورية.
https://sputnikarabic.ae/20221122/وزير-الدفاع-التركي-عملياتنا-شمالي-العراق-وسوريا-هي-الأكبر-والأكثر-شمولية-وفعالية-ضد-الإرهابيين-1070423081.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, الجيش التركي, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, الجيش التركي, العالم, أخبار العالم الآن
وزير الدفاع التركي ينفي قصف نقطة مراقبة أمريكية في سوريا
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نفى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الجمعة، قصف قواته لنقطة مراقبة أمريكية في سوريا، مؤكدا في الوقت ذاته استمرار عملية "المخلب - السيف".
وحسب بيان الجيش التركي
، قال أكار إن عمليات الجيش التركي في شمال سوريا والعراق مستمرة برا وجوا.
وأضاف أنه "تم تحييد 326 إرهابيا حتى اليوم".
ونفى الوزير التركي الأنباء حول "قصف القوات التركية نقطة مراقبة أمريكية شمالي سوريا"، قائلا "لا مجال أمامنا للإضرار بقوات التحالف أو المدنيين".
وكان وزير الدفاع التركي
قد أعلن في وقت سابق، أن القوات الجوية والمدفعية التركية قصفت نحو 500 هدف للمقاتلين الأكراد في شمال العراق وسوريا.
ووصف أكار، العمليات العسكرية التي تجريها بلاده شمالي سوريا والعراق بـ"الأكبر والأكثر شمولية وفعالية ضد الإرهابيين".
ووفقا له "تم تحييد 3 آلاف و858 إرهابيًا داخل البلاد وشمالي سوريا والعراق منذ مطلع العام الحالي".
يأتي ذلك بعدما أعلنت السلطات التركية أن الأوامر بالهجوم الإرهابي
الدامي الذي وقع في وسط إسطنبول يوم 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، جاءت من مدينة منبج السورية.