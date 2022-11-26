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الجيش الروسي يقضي على عشرات الجنود الأوكرانيين ويدمر مستودع ذخيرة "هيمارس"
Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيفها قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221126/أجواء-حماسية-في-المقاهي-خلال-مباراة-منتخب-تونس-ضد-نظيره-الأسترالي-صور-1070564057.html
أجواء حماسية في المقاهي خلال مباراة منتخب تونس ضد نظيره الأسترالي... صور
أجواء حماسية في المقاهي خلال مباراة منتخب تونس ضد نظيره الأسترالي... صور
تعيش مختلف المقاهي في العاصمة تونس، اليوم السبت، أجواء حماسية على وقع مباريات كأس العالم التي تقام بقطر. 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T11:47+0000
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بطولة كأس العالم 2022
أخبار تونس اليوم
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وتشهد مقاهي تونس أجواء حماسية؛ حيث تكتظ بمشجعي المنتخب التونسي من مختلف الشرائح العمرية لدعم فريقهم الوطني ضد نظيره الأسترالي.ويخوض منتخب تونس اختبارا جديدا في كأس العالم 2022 المقامة في قطر حين يواجه منافسه أستراليا، اليوم السبت، في لقاء مهم ومثير ضمن منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة، حيث يبحث منتخب تونس عن استغلال عامل الجماهير الداعمة بكل قوة لنسور قرطاج في مباريات كأس العالم.وكانت جماهير تونس قد ملأت مدرجات ملعب مباراة الدنمارك بشكل لافت للأنظار، وهو ما يتوقعه الكثيرون أيضا في لقاء أستراليا، وقدم المنتخب التونسي مباراة قوية أمام الدنمارك ولكنها انتهت بالتعادل ويبحث اليوم أمام أستراليا عن تحقيق الفوز.
https://sputnikarabic.ae/20221126/زحف-جماهيري-كبير-لمؤازرة-منتخب-تونس-أمام-أستراليا-فيديو-1070559600.html
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أخبار تونس اليوم, مجتمع, رياضة
أخبار تونس اليوم, مجتمع, رياضة

أجواء حماسية في المقاهي خلال مباراة منتخب تونس ضد نظيره الأسترالي... صور

11:47 GMT 26.11.2022 (تم التحديث: 11:55 GMT 26.11.2022)
© Sputnik . Mariam.Gaderaأجواء حماسية في المقاهي خلال مباراة منتخب تونس ضد نظيره الأسترالي
أجواء حماسية في المقاهي خلال مباراة منتخب تونس ضد نظيره الأسترالي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
© Sputnik . Mariam.Gadera
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تعيش مختلف المقاهي في العاصمة تونس، اليوم السبت، أجواء حماسية على وقع مباريات كأس العالم التي تقام بقطر.
وتشهد مقاهي تونس أجواء حماسية؛ حيث تكتظ بمشجعي المنتخب التونسي من مختلف الشرائح العمرية لدعم فريقهم الوطني ضد نظيره الأسترالي.
© Sputnik . Mariam.Gaderaأجواء حماسية في المقاهي خلال مباراة منتخب تونس ضد نظيره الأسترالي
أجواء حماسية في المقاهي خلال مباراة منتخب تونس ضد نظيره الأسترالي - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik . Mariam.Gadera
أجواء حماسية في المقاهي خلال مباراة منتخب تونس ضد نظيره الأسترالي
© Sputnik . Mariam.Gaderaأجواء حماسية في المقاهي خلال مباراة منتخب تونس ضد نظيره الأسترالي
أجواء حماسية في المقاهي خلال مباراة منتخب تونس ضد نظيره الأسترالي - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik . Mariam.Gadera
أجواء حماسية في المقاهي خلال مباراة منتخب تونس ضد نظيره الأسترالي
© Sputnik . Mariam.Gaderaأجواء حماسية في المقاهي خلال مباراة منتخب تونس ضد نظيره الأسترالي
أجواء حماسية في المقاهي خلال مباراة منتخب تونس ضد نظيره الأسترالي - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik . Mariam.Gadera
أجواء حماسية في المقاهي خلال مباراة منتخب تونس ضد نظيره الأسترالي
© Sputnik . Mariam.Gaderaأجواء حماسية في المقاهي خلال مباراة منتخب تونس ضد نظيره الأسترالي
أجواء حماسية في المقاهي خلال مباراة منتخب تونس ضد نظيره الأسترالي - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik . Mariam.Gadera
أجواء حماسية في المقاهي خلال مباراة منتخب تونس ضد نظيره الأسترالي
© Sputnik . Mariam.Gaderaأجواء حماسية في المقاهي خلال مباراة منتخب تونس ضد نظيره الأسترالي
أجواء حماسية في المقاهي خلال مباراة منتخب تونس ضد نظيره الأسترالي - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik . Mariam.Gadera
أجواء حماسية في المقاهي خلال مباراة منتخب تونس ضد نظيره الأسترالي
© Sputnik . Mariam.Gaderaأجواء حماسية في المقاهي خلال مباراة منتخب تونس ضد نظيره الأسترالي
أجواء حماسية في المقاهي خلال مباراة منتخب تونس ضد نظيره الأسترالي - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik . Mariam.Gadera
أجواء حماسية في المقاهي خلال مباراة منتخب تونس ضد نظيره الأسترالي
1/6
© Sputnik . Mariam.Gadera
أجواء حماسية في المقاهي خلال مباراة منتخب تونس ضد نظيره الأسترالي
2/6
© Sputnik . Mariam.Gadera
أجواء حماسية في المقاهي خلال مباراة منتخب تونس ضد نظيره الأسترالي
3/6
© Sputnik . Mariam.Gadera
أجواء حماسية في المقاهي خلال مباراة منتخب تونس ضد نظيره الأسترالي
4/6
© Sputnik . Mariam.Gadera
أجواء حماسية في المقاهي خلال مباراة منتخب تونس ضد نظيره الأسترالي
5/6
© Sputnik . Mariam.Gadera
أجواء حماسية في المقاهي خلال مباراة منتخب تونس ضد نظيره الأسترالي
6/6
© Sputnik . Mariam.Gadera
أجواء حماسية في المقاهي خلال مباراة منتخب تونس ضد نظيره الأسترالي
ويخوض منتخب تونس اختبارا جديدا في كأس العالم 2022 المقامة في قطر حين يواجه منافسه أستراليا، اليوم السبت، في لقاء مهم ومثير ضمن منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة، حيث يبحث منتخب تونس عن استغلال عامل الجماهير الداعمة بكل قوة لنسور قرطاج في مباريات كأس العالم.
جماهير تونس في مونديال قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
بطولة كأس العالم 2022
زحف جماهيري كبير لمؤازرة منتخب تونس في مباراته أمام أستراليا... فيديو
10:16 GMT
وكانت جماهير تونس قد ملأت مدرجات ملعب مباراة الدنمارك بشكل لافت للأنظار، وهو ما يتوقعه الكثيرون أيضا في لقاء أستراليا، وقدم المنتخب التونسي مباراة قوية أمام الدنمارك ولكنها انتهت بالتعادل ويبحث اليوم أمام أستراليا عن تحقيق الفوز.
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