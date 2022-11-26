أجواء حماسية في المقاهي خلال مباراة منتخب تونس ضد نظيره الأسترالي... صور
11:47 GMT 26.11.2022 (تم التحديث: 11:55 GMT 26.11.2022)
© Sputnik . Mariam.Gaderaأجواء حماسية في المقاهي خلال مباراة منتخب تونس ضد نظيره الأسترالي
© Sputnik . Mariam.Gadera
تعيش مختلف المقاهي في العاصمة تونس، اليوم السبت، أجواء حماسية على وقع مباريات كأس العالم التي تقام بقطر.
وتشهد مقاهي تونس أجواء حماسية؛ حيث تكتظ بمشجعي المنتخب التونسي من مختلف الشرائح العمرية لدعم فريقهم الوطني ضد نظيره الأسترالي.
© Sputnik . Mariam.Gaderaأجواء حماسية في المقاهي خلال مباراة منتخب تونس ضد نظيره الأسترالي
1/6
© Sputnik . Mariam.Gadera
أجواء حماسية في المقاهي خلال مباراة منتخب تونس ضد نظيره الأسترالي
© Sputnik . Mariam.Gaderaأجواء حماسية في المقاهي خلال مباراة منتخب تونس ضد نظيره الأسترالي
2/6
© Sputnik . Mariam.Gadera
أجواء حماسية في المقاهي خلال مباراة منتخب تونس ضد نظيره الأسترالي
© Sputnik . Mariam.Gaderaأجواء حماسية في المقاهي خلال مباراة منتخب تونس ضد نظيره الأسترالي
3/6
© Sputnik . Mariam.Gadera
أجواء حماسية في المقاهي خلال مباراة منتخب تونس ضد نظيره الأسترالي
© Sputnik . Mariam.Gaderaأجواء حماسية في المقاهي خلال مباراة منتخب تونس ضد نظيره الأسترالي
4/6
© Sputnik . Mariam.Gadera
أجواء حماسية في المقاهي خلال مباراة منتخب تونس ضد نظيره الأسترالي
© Sputnik . Mariam.Gaderaأجواء حماسية في المقاهي خلال مباراة منتخب تونس ضد نظيره الأسترالي
5/6
© Sputnik . Mariam.Gadera
أجواء حماسية في المقاهي خلال مباراة منتخب تونس ضد نظيره الأسترالي
© Sputnik . Mariam.Gaderaأجواء حماسية في المقاهي خلال مباراة منتخب تونس ضد نظيره الأسترالي
6/6
© Sputnik . Mariam.Gadera
أجواء حماسية في المقاهي خلال مباراة منتخب تونس ضد نظيره الأسترالي
1/6
© Sputnik . Mariam.Gadera
أجواء حماسية في المقاهي خلال مباراة منتخب تونس ضد نظيره الأسترالي
2/6
© Sputnik . Mariam.Gadera
أجواء حماسية في المقاهي خلال مباراة منتخب تونس ضد نظيره الأسترالي
3/6
© Sputnik . Mariam.Gadera
أجواء حماسية في المقاهي خلال مباراة منتخب تونس ضد نظيره الأسترالي
4/6
© Sputnik . Mariam.Gadera
أجواء حماسية في المقاهي خلال مباراة منتخب تونس ضد نظيره الأسترالي
5/6
© Sputnik . Mariam.Gadera
أجواء حماسية في المقاهي خلال مباراة منتخب تونس ضد نظيره الأسترالي
6/6
© Sputnik . Mariam.Gadera
أجواء حماسية في المقاهي خلال مباراة منتخب تونس ضد نظيره الأسترالي
ويخوض منتخب تونس اختبارا جديدا في كأس العالم 2022 المقامة في قطر حين يواجه منافسه أستراليا، اليوم السبت، في لقاء مهم ومثير ضمن منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة، حيث يبحث منتخب تونس عن استغلال عامل الجماهير الداعمة بكل قوة لنسور قرطاج في مباريات كأس العالم.
وكانت جماهير تونس قد ملأت مدرجات ملعب مباراة الدنمارك بشكل لافت للأنظار، وهو ما يتوقعه الكثيرون أيضا في لقاء أستراليا، وقدم المنتخب التونسي مباراة قوية أمام الدنمارك ولكنها انتهت بالتعادل ويبحث اليوم أمام أستراليا عن تحقيق الفوز.