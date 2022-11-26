عربي
وفاة وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي
https://sputnikarabic.ae/20221126/أردوغان-مصممون-على-تأمين-خط-الحدود-بشكل-كامل-وجعل-كل-شبر-من-بلدنا-آمنا-1070566557.html
أردوغان: مصممون على تأمين خط الحدود بشكل كامل وجعل كل شبر من بلدنا آمنا
أردوغان: مصممون على تأمين خط الحدود بشكل كامل وجعل كل شبر من بلدنا آمنا
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عزم تركيا على "إبقاء حدودها آمنة من خلال عملياتها العسكرية". 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T13:07+0000
2022-11-26T13:07+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم
أخبار العراق اليوم
العراق
رجب طيب أردوغان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1c/1061716011_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_e7c32fd6d20953e80f6c1617650cedc7.jpg
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أردوغان قوله، "مصممون على جعل كل شبر من بلدنا آمنا عبر عمليات مكافحة الإرهاب بدءا من خارج الحدود".ونفذت أنقرة، الأحد الماضي، عملية جوية ضد قواعد مسلحة لوحدات الحماية الشعبية وحزب العمال الكردستاني (مجموعتان محظورتان في تركيا بدعوى النشاط الإرهابي)، في شمال سوريا والعراق.جاءت الضربات في أعقاب الهجمات الإرهابية القاتلة الأخيرة على الأراضي التركية. وأعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، يوم الأربعاء "تحييد 254 إرهابيا وقصف 471 هدفا" خلال عملية "المخلب - السيف" شمالي سوريا والعراق.كما ذكرت مصادر أهلية لـ"سبوتنيك" أن المدفعية التركية المتمركزة في قرية عنيق الهوى واصلت قصفها لعدد من قرى ريف الحسكة الشمالي الغربي على خطوط التماس مع الجيش السوري يوم الخميس.
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1c/1061716011_0:0:888:666_1920x0_80_0_0_40210c993a93b1beeaac1824a1a994d4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار العراق اليوم, العراق, رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار العراق اليوم, العراق, رجب طيب أردوغان

أردوغان: مصممون على تأمين خط الحدود بشكل كامل وجعل كل شبر من بلدنا آمنا

13:07 GMT 26.11.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARDالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
تابعنا عبرTelegram
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عزم تركيا على "إبقاء حدودها آمنة من خلال عملياتها العسكرية".
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أردوغان قوله، "مصممون على جعل كل شبر من بلدنا آمنا عبر عمليات مكافحة الإرهاب بدءا من خارج الحدود".
ونفذت أنقرة، الأحد الماضي، عملية جوية ضد قواعد مسلحة لوحدات الحماية الشعبية وحزب العمال الكردستاني (مجموعتان محظورتان في تركيا بدعوى النشاط الإرهابي)، في شمال سوريا والعراق.
جاءت الضربات في أعقاب الهجمات الإرهابية القاتلة الأخيرة على الأراضي التركية. وأعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، يوم الأربعاء "تحييد 254 إرهابيا وقصف 471 هدفا" خلال عملية "المخلب - السيف" شمالي سوريا والعراق.
كما ذكرت مصادر أهلية لـ"سبوتنيك" أن المدفعية التركية المتمركزة في قرية عنيق الهوى واصلت قصفها لعدد من قرى ريف الحسكة الشمالي الغربي على خطوط التماس مع الجيش السوري يوم الخميس.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала