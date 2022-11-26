https://sputnikarabic.ae/20221126/أردوغان-مصممون-على-تأمين-خط-الحدود-بشكل-كامل-وجعل-كل-شبر-من-بلدنا-آمنا-1070566557.html
أردوغان: مصممون على تأمين خط الحدود بشكل كامل وجعل كل شبر من بلدنا آمنا
أردوغان: مصممون على تأمين خط الحدود بشكل كامل وجعل كل شبر من بلدنا آمنا
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عزم تركيا على "إبقاء حدودها آمنة من خلال عملياتها العسكرية". 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T13:07+0000
2022-11-26T13:07+0000
2022-11-26T13:07+0000
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رجب طيب أردوغان
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ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أردوغان قوله، "مصممون على جعل كل شبر من بلدنا آمنا عبر عمليات مكافحة الإرهاب بدءا من خارج الحدود".ونفذت أنقرة، الأحد الماضي، عملية جوية ضد قواعد مسلحة لوحدات الحماية الشعبية وحزب العمال الكردستاني (مجموعتان محظورتان في تركيا بدعوى النشاط الإرهابي)، في شمال سوريا والعراق.جاءت الضربات في أعقاب الهجمات الإرهابية القاتلة الأخيرة على الأراضي التركية. وأعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، يوم الأربعاء "تحييد 254 إرهابيا وقصف 471 هدفا" خلال عملية "المخلب - السيف" شمالي سوريا والعراق.كما ذكرت مصادر أهلية لـ"سبوتنيك" أن المدفعية التركية المتمركزة في قرية عنيق الهوى واصلت قصفها لعدد من قرى ريف الحسكة الشمالي الغربي على خطوط التماس مع الجيش السوري يوم الخميس.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار العراق اليوم, العراق, رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار العراق اليوم, العراق, رجب طيب أردوغان
أردوغان: مصممون على تأمين خط الحدود بشكل كامل وجعل كل شبر من بلدنا آمنا
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عزم تركيا على "إبقاء حدودها آمنة من خلال عملياتها العسكرية".
ونقلت وكالة
أنباء الأناضول عن أردوغان قوله، "مصممون على جعل كل شبر من بلدنا آمنا عبر عمليات مكافحة الإرهاب بدءا من خارج الحدود".
ونفذت أنقرة، الأحد الماضي، عملية جوية ضد قواعد مسلحة لوحدات الحماية الشعبية وحزب العمال الكردستاني (مجموعتان محظورتان في تركيا بدعوى النشاط الإرهابي)، في شمال سوريا والعراق.
جاءت الضربات في أعقاب الهجمات الإرهابية القاتلة الأخيرة على الأراضي التركية. وأعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار
، يوم الأربعاء "تحييد 254 إرهابيا وقصف 471 هدفا" خلال عملية "المخلب - السيف" شمالي سوريا والعراق.
كما ذكرت مصادر أهلية لـ"سبوتنيك" أن المدفعية التركية المتمركزة في قرية عنيق الهوى واصلت قصفها لعدد من قرى ريف الحسكة الشمالي الغربي على خطوط التماس مع الجيش السوري يوم الخميس.