https://sputnikarabic.ae/20221126/أردوغان-يؤكد-عزم-بلاده-أن-تصبح-من-أوائل-دول-العالم-في-الصناعات-الدفاعية--1070559364.html
أردوغان يؤكد عزم بلاده أن تصبح من أوائل دول العالم في الصناعات الدفاعية
أردوغان يؤكد عزم بلاده أن تصبح من أوائل دول العالم في الصناعات الدفاعية
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومة بلاده ستواصل سعيها الدؤوب لجعل تركيا بين الأوائل في العالم في مجال الصناعات الدفاعية. 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T10:14+0000
2022-11-26T10:14+0000
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ونقلت وكالة "الأناضول" عن أردوغان كلمة ألقاها خلال مراسم إنزال سفينة حربية صنعتها تركيا لمصلحة باكستان في قيادة حوض بناء السفن بولاية إسطنبول، وهي السفينة الحربية الثالثة من أصل أربع في إطار مشروع "ميلغم".وأشاد أردوغان بمشروع "ميلغم" لافتا إلى أنه يعد من أهم المشاريع التعاونية التي تتوج علاقات تركيا مع باكستان في مجال الصناعات الدفاعية، كما أعلن أن بلاده تخطط تسليم باكستان السفينة الحربية الرابعة والأخيرة في فبراير/ شباط 2025".وأضاف أردوغان أن بلاده أصبحت لاعبا عالميا مهما في منطقتها بفضل القفزات التي حققتها خلال السنوات الأخيرة في مختلف المجالات، لافتا إلى أن الصناعات الدفاعية كان لها دور كبير جدا في الوصول إلى هذا المستوى.وفي وقت سابق، وقعت شركة "روكيستان" للصناعات الدفاعية في تركيا عقدًا مع إندونيسيا لتزويدها بنظام "خان" الصاروخي ونظام دفاع جوي متعدد الطبقات للقوات المسلحة في البلاد، وفقًا لتقارير "ديفينس نيوز".وتعد هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها نظام صاروخي من طراز "خان" التركي، وهو نسخة جديدة من صاروخ "بورا" الباليستي الذي تم اختباره في المعركة، الخدمة مع القوات العسكرية الأجنبية. تم إبرام الصفقة في معرض ومنتدى الدفاع الهندي، الذي عقد في الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في جاكرتا.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم
أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم
أردوغان يؤكد عزم بلاده أن تصبح من أوائل دول العالم في الصناعات الدفاعية
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومة بلاده ستواصل سعيها الدؤوب لجعل تركيا بين الأوائل في العالم في مجال الصناعات الدفاعية.
ونقلت وكالة
"الأناضول" عن أردوغان كلمة ألقاها خلال مراسم إنزال سفينة حربية صنعتها تركيا لمصلحة باكستان في قيادة حوض بناء السفن بولاية إسطنبول، وهي السفينة الحربية الثالثة من أصل أربع في إطار مشروع "ميلغم".
وأوضح الرئيس التركي أن بلاده تأتي من بين عشر دول في العالم يمكنها تصميم وبناء وصيانة السفن الحربية بالموارد الوطنية، مؤكدا بقوله "لن نتوقف، وسنواصل كفاحنا حتى نرتقي بتركيا إلى المراكز الأولى في الدوري الممتاز في مجال الصناعات الدفاعية بالعالم".
وأشاد أردوغان بمشروع "ميلغم" لافتا إلى أنه يعد من أهم المشاريع التعاونية التي تتوج علاقات تركيا مع باكستان في مجال الصناعات الدفاعية، كما أعلن أن بلاده تخطط تسليم باكستان السفينة الحربية الرابعة والأخيرة في فبراير/ شباط 2025".
وأضاف أردوغان أن بلاده أصبحت لاعبا عالميا مهما في منطقتها بفضل القفزات التي حققتها خلال السنوات الأخيرة في مختلف المجالات، لافتا إلى أن الصناعات الدفاعية كان لها دور كبير جدا في الوصول إلى هذا المستوى.
وفي وقت سابق، وقعت شركة "روكيستان" للصناعات الدفاعية في تركيا عقدًا مع إندونيسيا لتزويدها بنظام "خان" الصاروخي ونظام دفاع جوي متعدد الطبقات للقوات المسلحة في البلاد، وفقًا لتقارير "ديفينس نيوز".
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها نظام صاروخي من طراز "خان" التركي
، وهو نسخة جديدة من صاروخ "بورا" الباليستي الذي تم اختباره في المعركة، الخدمة مع القوات العسكرية الأجنبية. تم إبرام الصفقة في معرض ومنتدى الدفاع الهندي، الذي عقد في الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في جاكرتا.