https://sputnikarabic.ae/20221126/ألمانيا-تدرس-عرض-بولندا-نقل-نظام-الدفاع-الجوي-باتريوت-إلى-أوكرانيا-1070562386.html
ألمانيا تدرس عرض بولندا نقل نظام الدفاع الجوي "باتريوت" إلى أوكرانيا
ألمانيا تدرس عرض بولندا نقل نظام الدفاع الجوي "باتريوت" إلى أوكرانيا
صرح ممثل مجلس الوزراء الألماني كريستيان هوفمان بأن الحكومة الألمانية تدرس اقتراحا من بولندا لتزويد الجيش الأوكراني بأنظمة الدفاع الصاروخي "باتريوت". 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T11:37+0000
2022-11-26T11:37+0000
2022-11-26T11:37+0000
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وصرح هوفمان: "فيما يتعلق بالمقترحات الأخرى من بولندا، فإننا نناقشها مع حلفائنا".كما أشار ممثل مجلس الوزراء الألماني إلى أن بلاده تساعد أوكرانيا بنشاط في توريد الأسلحة المختلفة، حسب موقع "بوليت روس".وكان قد دعا وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك، في تصريح له، برلين إلى نشر أنظمة الدفاع الصاروخي الألمانية باتريوت على أراضي أوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا, بولندا
أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا, بولندا
ألمانيا تدرس عرض بولندا نقل نظام الدفاع الجوي "باتريوت" إلى أوكرانيا
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صرح ممثل مجلس الوزراء الألماني كريستيان هوفمان بأن الحكومة الألمانية تدرس اقتراحا من بولندا لتزويد الجيش الأوكراني بأنظمة الدفاع الصاروخي "باتريوت".
وصرح هوفمان: "فيما يتعلق بالمقترحات الأخرى من بولندا، فإننا نناقشها مع حلفائنا".
كما أشار ممثل مجلس الوزراء الألماني إلى أن بلاده تساعد أوكرانيا بنشاط في توريد الأسلحة المختلفة، حسب موقع "بوليت روس".
وكان قد دعا وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك، في تصريح له، برلين إلى نشر أنظمة الدفاع الصاروخي الألمانية باتريوت على أراضي أوكرانيا
.