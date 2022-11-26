https://sputnikarabic.ae/20221126/أمريكا-تسمح-لشركة-شيفرون-باستخراج-النفط-واستيراده-من-فنزويلا-1070577043.html

أمريكا تسمح لشركة "شيفرون" باستخراج النفط واستيراده من فنزويلا

أمريكا تسمح لشركة "شيفرون" باستخراج النفط واستيراده من فنزويلا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة وافقت على تخفيف العقوبات النفطية على فنزويلا ردا على التوصل لاتفاقات بين السلطات والمعارضة في الدولة الواقعة... 26.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-26T18:29+0000

2022-11-26T18:29+0000

2022-11-26T18:29+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وأصدرت الوزارة اليوم السبت ترخيصًا يسمح لشركة شيفرون الأمريكية باستخراج النفط وإنتاج المشتقات النفطية في فنزويلا لمدة ستة أشهر، فضلاً عن توريدها إلى السوق الأمريكية.وقالت الوزارة في بيان صحفي إن "هذا الإجراء يعكس سياسة أمريكية طويلة الأمد للتخفيف المستهدف للعقوبات على أساس خطوات ملموسة تخفف من محنة الشعب الفنزويلي وتدعم استعادة الديمقراطية".وأشار البيان إلى أن "ممثلي السلطات الفنزويلية والمعارضة أعلنوا يوم السبت استئناف المفاوضات في المكسيك، وتحقيق اتفاق إنساني يؤثر على التعليم والصحة والأمن الغذائي والإغاثة من الفيضانات، واتفاق بشأن برنامج إمدادات الطاقة، ونية الحفاظ على حوار حول تنظيم الانتخابات في عام 2024".وفي تلطيف نادر للعلاقات العدائية، قال البيت الأبيض في 1 أكتوير/ تشرين الأول إن فنزويلا أطلقت 7 سجناء أمريكيين، بينما أطلقت الولايات المتحدة إثنين من أبناء شقيق زوجة الرئيس نيكولاس مادورو، اللذين قضيا سنوات في السجن لإدانتهما بتهريب المخدرات.تعتبر مقايضة الأمريكيين بمن في ذلك 5 مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط محتجزين منذ نحو 5 سنوات، هي أكبر عملية تبادل تنفذه إدارة جو بايدن لمحتجزين، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".

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