https://sputnikarabic.ae/20221126/أنصار-الله-تتهم-التحالف-العربي-باحتجاز-سفينة-مازوت-ومنعها-من-الوصول-إلى-ميناء-الحديدة-1070565323.html

"أنصار الله" تتهم التحالف العربي باحتجاز سفينة مازوت ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة

"أنصار الله" تتهم التحالف العربي باحتجاز سفينة مازوت ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة

اتهمت شركة النفط اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله" في صنعاء، التحالف العربي باحتجاز سفينة مازوت ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة. 26.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-26T12:29+0000

2022-11-26T12:29+0000

2022-11-26T12:29+0000

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وقال الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل، لوكالة الأنباء اليمنية- سبأ، إن "تحالف العدوان الأمريكي السعودي وإمعاناً منه في زيادة معاناة أبناء الشعب اليمني، احتجز سفينة المازوت "بريموري" رغم خضوعها للتفتيش في جيبوتي".وأشار المتوكل إلى أنه "باحتجاز هذه السفينة ارتفع عدد سفن الوقود المحتجزة من قبل تحالف العدوان إلى سفينتين"، محملا "التحالف والأمم المتحدة، المسؤولية الكاملة في التداعيات الإنسانية والاقتصادية المترتبة على استمرار القرصنة على سفن الوقود".وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اتهمت الثلاثاء الماضي التحالف العربي بقيادة السعودية بمنع سفينة وقود من الوصول إلى ميناء الحديدة الذي تديره الجماعة غربي اليمن، وذلك غداة تبني الجماعة هجوماً على ميناء لتصدير النفط شرقي البلاد.وكتب الناطق باسم شركة النفط اليمنية في صنعاء، عصام المتوكل، عبر "تويتر"، إن "تحالف العدوان الأمريكي السعودي [التحالف العربي] احتجز سفينة الديزل (أحد) ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة بالرغم من خضوعها للتفتيش القسري في جيبوتي".يأتي ذلك غداة تبني "أنصار الله" هجوماً على ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت شرقي اليمن، قالت إنها منعت الحكومة من خلاله من تصدير 2.1 مليون برميل من النفط الخام، في عملية هي الثالثة من نوعها خلال شهر، وذلك بعد طلب الجماعة من الشركات النفطية في مناطق سيطرة الحكومة إيقاف عمليات التصدير رداً على ما تعتبره استحواذ الحكومة على إيرادات النفط والغاز وعدم توجيهها في دفع رواتب الموظفين العموميين.وتتخذ الأمم المتحدة من جيبوتي مقراً لتنفيذ آلية التفتيش والتحقق من البضائع والسلع المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" في اليمن، للتأكد من عدم انتهاك الحظر، الذي تفرضه الأمم المتحدة على إمدادات السلاح بموجب قرار مجلس الأمن الدولي.ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.وتسيطر الجماعة منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأسفرت الحرب الدائرة في اليمن، عن سقوط آلاف الضحايا، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221022/أنصار-الله-تتهم-التحالف-باحتجاز-سفينة-ديزل-جديدة-ومنعها-من-الوصول-إلى-ميناء-الحديدة-1069344984.html

https://sputnikarabic.ae/20220906/شركة-النفط-اليمنية-تتهم-التحالف-باحتجاز-سفينتي-بنزين--1067387149.html

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