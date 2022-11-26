https://sputnikarabic.ae/20221126/أنصار-الله-تدعو-الأمم-المتحدة-لإنقاذ-حياة-أكثر-من-5-آلاف-مريض-بالفشل-الكلوي-في-اليمن-1070565771.html

"أنصار الله" تدعو الأمم المتحدة لإنقاذ حياة أكثر من 5 آلاف مريض بالفشل الكلوي في اليمن

"أنصار الله" تدعو الأمم المتحدة لإنقاذ حياة أكثر من 5 آلاف مريض بالفشل الكلوي في اليمن

حذرت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم السبت، من أن الموت يهدد أكثر من 5 آلاف مريض بالفشل الكلوي في مناطق سيطرتها، جراء قرب نفاذ الأدوية والمحاليل... 26.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-26T12:43+0000

2022-11-26T12:43+0000

2022-11-26T12:43+0000

العالم العربي

الحرب على اليمن

منظمة الأمم المتحدة

الكلى

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القاهرة – سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة في "حكومة الإنقاذ الوطني" [غير معترف بها]" المشكلة من جماعة أنصار الله، في بيان بعد اجتماع طارئ مع المنظمات الدولية والمحلية، نقله تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، إن "أكثر من 5 آلاف مريض بالفشل الكلوي مهددون بالوفاة، إذا توقفت جلسات الغسيل نتيجة نفاد الأدوية والمحاليل الخاصة بهم".وذكرت أن "مرضى الغسيل الكلوي يحتاجون إلى 500 ألف جلسة سنوياً فضلاً عن الأدوية المصاحبة لكل جلسة غسيل للمريض الواحد".وأشارت الوزارة، إلى "أن هناك أكثر من 498 جهاز استصفاء دموي في 17 مركزاً تحتاج إلى صيانة دورية، فيما لا توجد مراكز لغسيل الكلى في محافظات ريمة، وأبين، ولحج، والجوف، والضالع، والبيضاء".وأعربت الوزارة، عن "الأمل أن تقوم المنظمات الدولية والإنسانية بواجبها تجاه مرضى الفشل الكلوي وتوفير الأدوية والمحاليل الخاصة بهم".ودعت الأمم المتحدة إلى "القيام بواجبها من أجل وقف العدوان [في إشارة إلى التحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا] ورفع الحصار والسماح بدخول الأدوية والمستلزمات الطبية لإنقاذ حياة المرضى".

https://sputnikarabic.ae/20180206/الصليب-الأحمر-الموت-آلاف-اليمنيين-1029804808.html

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العالم العربي, الحرب على اليمن, منظمة الأمم المتحدة, الكلى