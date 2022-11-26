https://sputnikarabic.ae/20221126/أنصار-الله-تعلن-عدم-توافر-أدوية-ومواد-ومستلزمات-الغسيل-الكلوي-وتحذر-من-وفاة-أكثر-5-آلاف-مريض-1070581980.html

"أنصار الله" تعلن عدم توافر أدوية ومواد ومستلزمات الغسيل الكلوي وتحذر من وفاة أكثر 5 آلاف مريض

"أنصار الله" تعلن عدم توافر أدوية ومواد ومستلزمات الغسيل الكلوي وتحذر من وفاة أكثر 5 آلاف مريض

حذرت وزارة الصحة العامة والسكان في حكومة الإنقاذ التابعة لحكومة أنصار الله في اليمن من عدم توافر أدوية ومواد ومستلزمات الغسيل الكلوي، مشددة على أن أكثر من خمسة... 26.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-26T21:56+0000

2022-11-26T21:56+0000

2022-11-26T21:56+0000

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وبحسب موقع المسيرة التابعة للجماعة، عقدد عدد من المسؤولين بوزارة الصحة اجتماعا طارئا مع ممثلين لمنظمات دولية ومحلية لتوحيد جهود الاستجابة الإنسانية الطارئة لإنقاذ حياة مرضى الفشل الكلوي.وأكدت الوزارة في بيان أنه "لا يوجد حالياً مخزون كافٍ من أدوية ومواد ومستلزمات الغسيل الكلوي، وخلو مخزون العام 2023 من الأدوية".ودعت الوزارة "الأمم المتحدة القيام بواجبها من أجل وقف العدوان ورفع الحصار والسماح بدخول الأدوية والمستلزمات الطبية لإنقاذ حياة المرضى".وأوضحت أن "مرضى الغسيل الكلوي يحتاجون إلى 500 ألف جلسة سنويا فضلاً عن الأدوية المصاحبة لكل جلسة غسيل للمريض الواحد".ولفتت إلى "انعدام الحوافز وتوقف المرتبات كان له أثر سلبي في زيادة معاناة مرضى الفشل ومراكز الغسيل الكلوي على حد سواء".وأكدت الوزارة إلى أن "هناك أكثر من 498 جهاز استصفاء دموي، في 17 مركزاً يحتاج إلى صيانة دورية، وأن محافظات ريمة، وأبين ولحج والجوف والضالع والبيضاء لا يوجد بها مراكز لغسيل الكلى".وتسيطر الجماعة منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221126/مجلس-القيادة-اليمني-يؤكد-استثناء-وكالات-الإغاثة-من-إجراءات-تصنيف-الحوثيين-منظمةً-إرهابية-1070571733.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أنصار الله