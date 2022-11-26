https://sputnikarabic.ae/20221126/إيطاليا-وإسبانيا-ترسلان-10-مقاتلات-إلى-رومانيا-للقيام-بدوريات-مشتركة-1070554874.html
إيطاليا وإسبانيا ترسلان 10 مقاتلات إلى رومانيا للقيام بدوريات مشتركة
إيطاليا وإسبانيا ترسلان 10 مقاتلات إلى رومانيا للقيام بدوريات مشتركة
وصلت مقاتلات تابعة للقوات الجوية الإيطالية والإسبانية إلى رومانيا للقيام بمهام دورية مشتركة تحت قيادة "الناتو"، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لسلاح الجو الروماني. 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T06:16+0000
2022-11-26T06:16+0000
2022-11-26T06:16+0000
رصد عسكري
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هكذا، أرسل الجانب الإيطالي أربع طائرات من طراز "يوروفايتر تايفون" إلى المهمة المشتركة، بالإضافة إلى مفرزة تتألف من نحو 150 فردًا عسكريًا، بما في ذلك الطيارون والفنيون. خلال الأشهر الستة المقبل، ستؤدي الوحدات الإيطالية والرومانية مهام الشرطة الجوية المعززة على أساس التناوب.وصلت ست طائرات من طراز "CF-18 Hornet" ومجموعة من المتخصصين في طيران الجيش من إسبانيا من أجل تعزيز اليقظة الجوية. وأشارت بوخارست إلى مساهمة مدريد في تطوير قدرات الاستجابة والردع، فضلاً عن تحسين التشغيل البيني للقوات الجوية الإسبانية والرومانية.
سبوتنيك عربي
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2022
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
إيطاليا وإسبانيا ترسلان 10 مقاتلات إلى رومانيا للقيام بدوريات مشتركة
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وصلت مقاتلات تابعة للقوات الجوية الإيطالية والإسبانية إلى رومانيا للقيام بمهام دورية مشتركة تحت قيادة "الناتو"، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لسلاح الجو الروماني.
هكذا، أرسل الجانب الإيطالي أربع طائرات من طراز "يوروفايتر تايفون" إلى المهمة المشتركة، بالإضافة إلى مفرزة تتألف من نحو 150 فردًا عسكريًا، بما في ذلك الطيارون والفنيون. خلال الأشهر الستة المقبل، ستؤدي الوحدات الإيطالية والرومانية مهام الشرطة الجوية المعززة على أساس التناوب.
وصلت ست طائرات من طراز "CF-18 Hornet" ومجموعة من المتخصصين في طيران الجيش من إسبانيا من أجل تعزيز اليقظة الجوية. وأشارت بوخارست إلى مساهمة مدريد في تطوير قدرات الاستجابة والردع، فضلاً عن تحسين التشغيل البيني للقوات الجوية الإسبانية والرومانية.