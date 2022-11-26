https://sputnikarabic.ae/20221126/استطلاع-أكثر-من-نصف-المستهلكين-الألمان-يتقشفون-في-عمليات-الشراء--1070574474.html
استطلاع: أكثر من نصف المستهلكين الألمان يتقشفون في عمليات الشراء
استطلاع: أكثر من نصف المستهلكين الألمان يتقشفون في عمليات الشراء
كشف استطلاع للرأي اليوم السبت أن أكثر من نصف الألمان يكتفون بشراء المنتجات ذات الحاجة المحلة فحسب. 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T17:28+0000
2022-11-26T17:28+0000
2022-11-26T17:28+0000
أخبار ألمانيا
اقتصاد
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ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن لوثار ستيبلين الخبير في شركة "نيلسين أي كيو" لأبحاث المستهلكين وبيانات سوق التجزئة قوله "من المهم أن المزيد والمزيد من الناس يتساءلون عما إذا كان بإمكانهم التخلي عن منتج معين وفي حال توصلهم لهذه النتيجة لا يشترونه بالفعل".وقال حوالي 44% إنهم يتخلون عن الترفيه والمنتجات الفاخرة، و 31% يحاولون الذهاب إلى المطاعم بشكل أقل، واتفق حوالي 30% من الذين شملهم الاستطلاع على القول بأنهم لا يتسوقون كثيرًا في ظل الظروف الحالية.وأضاف ستيبلين: لذلك، بدأ المشترون في مقارنة الأسعار عن كثب وإيلاء المزيد من الاهتمام للعروض الخاصة وإعطاء الأفضلية للمنتجات الأرخص.
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أخبار ألمانيا, اقتصاد
استطلاع: أكثر من نصف المستهلكين الألمان يتقشفون في عمليات الشراء
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كشف استطلاع للرأي اليوم السبت أن أكثر من نصف الألمان يكتفون بشراء المنتجات ذات الحاجة المحلة فحسب.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن لوثار ستيبلين الخبير في شركة "نيلسين أي كيو" لأبحاث المستهلكين وبيانات سوق التجزئة قوله "من المهم أن المزيد والمزيد من الناس يتساءلون عما إذا كان بإمكانهم التخلي عن منتج معين وفي حال توصلهم لهذه النتيجة لا يشترونه بالفعل".
وبين المسح الذي أجرته نيلسين أي كيو أنه "بين أكثر من 10000 شخص فإن 52% من الألمان يشترون المنتجات الأساسية فقط".
وقال حوالي 44% إنهم يتخلون عن الترفيه والمنتجات الفاخرة، و 31% يحاولون الذهاب إلى المطاعم بشكل أقل، واتفق حوالي 30% من الذين شملهم الاستطلاع على القول بأنهم لا يتسوقون كثيرًا في ظل الظروف الحالية.
ويقول ستيبلين: "كلما طال أمد الأزمة، زادت الحالات التي تدفع الناس لتوفير المال".
وأضاف ستيبلين: لذلك، بدأ المشترون في مقارنة الأسعار عن كثب وإيلاء المزيد من الاهتمام للعروض الخاصة وإعطاء الأفضلية للمنتجات الأرخص.