عربي
Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيفها قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221126/الأرجنتين-تتقدم-على-المكسيك-بهدفين-نظيفين-في-كأس-العالم-قطر-2022-1070581789.html
الأرجنتين تفوز على المكسيك بهدفين نظيفين في كأس العالم قطر 2022
الأرجنتين تفوز على المكسيك بهدفين نظيفين في كأس العالم قطر 2022
فاز منتخب الأرجنتين على نظيره المكسيكي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات في كأس العالم قطر 2022. 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T21:55+0000
2022-11-26T21:59+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1a/1070581642_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_6e62981669125562b2f90e15a50f4092.jpg
وأقيمت المباراة على استاد لوسيل، اليوم السبت، وشهدت تسجيل ليونيل ميسي هدف الأرجنتين الأول في الدقيقة 64 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.وحافظ الأرجنتين على تقدمه حتى الدقيقة 87 من عمر المباراة عندما استطاع الإجهاز على منتخب المكسيك بالهدف الثاني الذي أحرزه اللاعب إنزو فيرنانديز، بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.وخسر منتخب الأرجنتين في المباراة الافتتاحية أمام السعودية (1 – 2)، بينما تعادل منتخب المكسيك سلبيا مع بولندا، التي استطاعت الفوز على السعودية (2 – 0) في مباراة اليوم.ومن المقرر أن تشهد الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة في كأس العالم قطر 2022، مواجهة بين الأرجنتين وبولندا، إضافة إلى مواجهة أخرى بين السعودية والمكسيك.وتستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.وتمثل البطولة الحالية أول نسخة من كأس العالم تقام في المنطقة، والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002، التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان.يذكر أن فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا (4 – 2) في كأس العالم 2018، الذي استضافته روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221125/فيديو-يكشف-ما-قاله-مدرب-السعودية-في-غرفة-الملابس-قبل-مباراة-الأرجنتين-1070524680.html
https://sputnikarabic.ae/20221126/بولندا-تفوز-على-السعودية-بهدفين-دون-رد-في-الجولة-الثانية-من-مباريات-كأس-العالم-2022-1070570526.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1a/1070581642_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_dd42dee0bb93684a959e09a564fe7509.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, مجتمع
رياضة, مجتمع

الأرجنتين تفوز على المكسيك بهدفين نظيفين في كأس العالم قطر 2022

21:55 GMT 26.11.2022 (تم التحديث: 21:59 GMT 26.11.2022)
© AFP 2022 / LUIS ROBAYOمشجعي منتخب الأرجنتين في كاس العالم قطر 2022
مشجعي منتخب الأرجنتين في كاس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
© AFP 2022 / LUIS ROBAYO
تابعنا عبرTelegram
فاز منتخب الأرجنتين على نظيره المكسيكي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات في كأس العالم قطر 2022.
وأقيمت المباراة على استاد لوسيل، اليوم السبت، وشهدت تسجيل ليونيل ميسي هدف الأرجنتين الأول في الدقيقة 64 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.
المدرب الفرنسي هيرفي رينارد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
بطولة كأس العالم 2022
فيديو يكشف ما قاله مدرب السعودية في غرفة الملابس قبل مباراة الأرجنتين
أمس, 06:50 GMT
وحافظ الأرجنتين على تقدمه حتى الدقيقة 87 من عمر المباراة عندما استطاع الإجهاز على منتخب المكسيك بالهدف الثاني الذي أحرزه اللاعب إنزو فيرنانديز، بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.
وخسر منتخب الأرجنتين في المباراة الافتتاحية أمام السعودية (1 – 2)، بينما تعادل منتخب المكسيك سلبيا مع بولندا، التي استطاعت الفوز على السعودية (2 – 0) في مباراة اليوم.
ومن المقرر أن تشهد الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة في كأس العالم قطر 2022، مواجهة بين الأرجنتين وبولندا، إضافة إلى مواجهة أخرى بين السعودية والمكسيك.
بولندا تفوز على السعودية في الجولة الثانية من مباريات كأس العالم 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
بطولة كأس العالم 2022
بولندا تفوز على السعودية بهدفين دون رد في الجولة الثانية من مباريات كأس العالم 2022
15:15 GMT
وتستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وتمثل البطولة الحالية أول نسخة من كأس العالم تقام في المنطقة، والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002، التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان.
يذكر أن فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا (4 – 2) في كأس العالم 2018، الذي استضافته روسيا.
© Sputnikترتيب مجموعات كأس العالم بعد نهاية الجولة الأولى
ترتيب مجموعات كأس العالم بعد نهاية الجولة الأولى - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
ترتيب مجموعات كأس العالم بعد نهاية الجولة الأولى
© Sputnik
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала