https://sputnikarabic.ae/20221126/الأرجنتين-تتقدم-على-المكسيك-بهدفين-نظيفين-في-كأس-العالم-قطر-2022-1070581789.html

الأرجنتين تفوز على المكسيك بهدفين نظيفين في كأس العالم قطر 2022

الأرجنتين تفوز على المكسيك بهدفين نظيفين في كأس العالم قطر 2022

فاز منتخب الأرجنتين على نظيره المكسيكي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات في كأس العالم قطر 2022. 26.11.2022, سبوتنيك عربي

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بطولة كأس العالم 2022

رياضة

مجتمع

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وأقيمت المباراة على استاد لوسيل، اليوم السبت، وشهدت تسجيل ليونيل ميسي هدف الأرجنتين الأول في الدقيقة 64 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.وحافظ الأرجنتين على تقدمه حتى الدقيقة 87 من عمر المباراة عندما استطاع الإجهاز على منتخب المكسيك بالهدف الثاني الذي أحرزه اللاعب إنزو فيرنانديز، بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.وخسر منتخب الأرجنتين في المباراة الافتتاحية أمام السعودية (1 – 2)، بينما تعادل منتخب المكسيك سلبيا مع بولندا، التي استطاعت الفوز على السعودية (2 – 0) في مباراة اليوم.ومن المقرر أن تشهد الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة في كأس العالم قطر 2022، مواجهة بين الأرجنتين وبولندا، إضافة إلى مواجهة أخرى بين السعودية والمكسيك.وتستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.وتمثل البطولة الحالية أول نسخة من كأس العالم تقام في المنطقة، والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002، التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان.يذكر أن فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا (4 – 2) في كأس العالم 2018، الذي استضافته روسيا.

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