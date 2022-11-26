https://sputnikarabic.ae/20221126/الجيش-الروسي-يقضي-على-عشرات-الجنود-الأوكرانيين-ويدمر-آلياتهم-على-عدة-محاور-1070562238.html
الجيش الروسي يقضي على عشرات الجنود الأوكرانيين ويدمر مستودع ذخيرة "هيمارس"
الجيش الروسي يقضي على عشرات الجنود الأوكرانيين ويدمر مستودع ذخيرة "هيمارس"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، صد الجيش لمحاولة العدو الهجوم في بلدة نوفوسيلوفسكي على محور كوبيانسك، ما أدى للقضاء على أكثر من 30 جنديًا أوكرانيًا. 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T11:22+0000
2022-11-26T11:22+0000
2022-11-26T11:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
جمهورية لوغانسك الشعبية
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/09/1062027125_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_1055135064159fd193c488f5cf7a6559.jpg
كما تصدى الجيش الروسي لهجمات القوات الأوكرانية في 3 مناطق على محور دونيتسك، ما أدى إلى القضاء على ما يصل إلى 70 عسكريًا أوكرانيًا.وعلى محور كراسني ليمان، حاول العدو باستخدام مجموعتين تكتيكيتين مهاجمة وحدات من القوات الروسية في مناطق كولوميتشيخا وبلوشانكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وردت المدفعية على الكتائب المهاجمة ما أدى إلى تقهقرها إلى مواقعها الأصلية.وعلى محور جنوب دونيتسك حاول العدو استعادة المواقع التي خسرها في منطقتي نوفوميكايلوفكا ونيكولسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.ونجحت القوات الروسية باستخدام الضربات المدفعية وأعمال المجموعات الهجومية من دحر وحدات القوات المسلحة الأوكرانية إلى مواقعها الأصلية.وضرب الطيران التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية خمسة مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تشوغوييف في مقاطعة خاركوف وسفيرسك وكراماتورسك ويامبول وريدكودوب في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونقطة تجمع مؤقتة لتشكيل قومي في منطقة يلينوكونستانتينوفكا في مقاطعة زابوروجيه، بالإضافة إلى 56 وحدة مدفعية ونقاط لتجمع القوى العاملة والآليات العسكرية في 158 مقاطعة.كما تم تدمير راجمتي صورايخ أوكرانيتين من طراز غراد بالقرب من قرية ليبتسي في مقاطعة خاركوف.بالإضافة إلى ذلك، تم اعتراض أربع صواريخ تم إطلاقها من راجمات "هيمارس" بالقرب من قرية ميرنوي في مقاطعة خيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20221126/قراء-ديلي-ميل-ينتقدون-زيلينسكي-إنه-يحاول-شن-حرب-عالمية-ثالثة-1070558715.html
https://sputnikarabic.ae/20221126/ألمانيا-تدرس-عرض-بولندا-نقل-نظام-الدفاع-الجوي-باتريوت-إلى-أوكرانيا-1070562386.html
أخبار جمهورية دونيتسك
جمهورية لوغانسك الشعبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/09/1062027125_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6667aa937286882765593626b22a60c4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية, رصد عسكري
روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية, رصد عسكري
الجيش الروسي يقضي على عشرات الجنود الأوكرانيين ويدمر مستودع ذخيرة "هيمارس"
11:22 GMT 26.11.2022 (تم التحديث: 11:54 GMT 26.11.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، صد الجيش لمحاولة العدو الهجوم في بلدة نوفوسيلوفسكي على محور كوبيانسك، ما أدى للقضاء على أكثر من 30 جنديًا أوكرانيًا.
كما تصدى الجيش الروسي لهجمات القوات الأوكرانية في 3 مناطق على محور دونيتسك، ما أدى إلى القضاء على ما يصل إلى 70 عسكريًا أوكرانيًا.
في اتجاه دونيتسك، صدت الإجراءات الحاسمة للقوات الروسية الهجمات المضادة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بيلوغوريفكا وياكوفليفكا وكليشيفكا، حيث تم القضاء على ما يصل إلى 70 عسكريًا أوكرانيًا وثلاث دبابات ومركبتين قتاليتين مدرعتين.
وعلى محور كراسني ليمان، حاول العدو باستخدام مجموعتين تكتيكيتين مهاجمة وحدات من القوات الروسية في مناطق كولوميتشيخا وبلوشانكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وردت المدفعية على الكتائب المهاجمة ما أدى إلى تقهقرها إلى مواقعها الأصلية.
وبلغت خسائر العدو أكثر من 40 عنصرا بين قتيل وجريح وثلاث ناقلات جند صفحة وسيارتين عسكريتين.
وعلى محور جنوب دونيتسك حاول العدو استعادة المواقع التي خسرها في منطقتي نوفوميكايلوفكا ونيكولسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
ونجحت القوات الروسية باستخدام الضربات المدفعية وأعمال المجموعات الهجومية من دحر وحدات القوات المسلحة الأوكرانية إلى مواقعها الأصلية.
بالإضافة إلى ذلك ، تم صد محاولة القوات الأوكرانية لمهاجمة مواقع روسية في منطقة فريميفكا، وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه 40 بين قتيل وجريح، كما تم تدمير دبابة ومركبتي قتال مشاة وخمس شاحنات بيك أب.
وضرب الطيران التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية خمسة مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تشوغوييف في مقاطعة خاركوف وسفيرسك وكراماتورسك ويامبول وريدكودوب في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونقطة تجمع مؤقتة لتشكيل قومي في منطقة يلينوكونستانتينوفكا في مقاطعة زابوروجيه
، بالإضافة إلى 56 وحدة مدفعية ونقاط لتجمع القوى العاملة والآليات العسكرية في 158 مقاطعة.
وفي منطقة كوشوغوم التابعة لمقاطعة زابوروجيه، تم تدمير مستودع ذخيرة خاص براجمات "هيمارس".
كما تم تدمير راجمتي صورايخ أوكرانيتين من طراز غراد بالقرب من قرية ليبتسي في مقاطعة خاركوف.
وأسقطت وسائط الدفاع الجوي ثلاث طائرات مسيرة في منطقة تشيرفوني شابان في مقاطعة خيرسون.
بالإضافة إلى ذلك، تم اعتراض أربع صواريخ تم إطلاقها من راجمات "هيمارس" بالقرب من قرية ميرنوي في مقاطعة خيرسون.