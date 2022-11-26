https://sputnikarabic.ae/20221126/الجيش-الروسي-يقضي-على-عشرات-الجنود-الأوكرانيين-ويدمر-آلياتهم-على-عدة-محاور-1070562238.html

الجيش الروسي يقضي على عشرات الجنود الأوكرانيين ويدمر مستودع ذخيرة "هيمارس"

الجيش الروسي يقضي على عشرات الجنود الأوكرانيين ويدمر مستودع ذخيرة "هيمارس"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، صد الجيش لمحاولة العدو الهجوم في بلدة نوفوسيلوفسكي على محور كوبيانسك، ما أدى للقضاء على أكثر من 30 جنديًا أوكرانيًا. 26.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-26T11:22+0000

2022-11-26T11:22+0000

2022-11-26T11:54+0000

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كما تصدى الجيش الروسي لهجمات القوات الأوكرانية في 3 مناطق على محور دونيتسك، ما أدى إلى القضاء على ما يصل إلى 70 عسكريًا أوكرانيًا.وعلى محور كراسني ليمان، حاول العدو باستخدام مجموعتين تكتيكيتين مهاجمة وحدات من القوات الروسية في مناطق كولوميتشيخا وبلوشانكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وردت المدفعية على الكتائب المهاجمة ما أدى إلى تقهقرها إلى مواقعها الأصلية.وعلى محور جنوب دونيتسك حاول العدو استعادة المواقع التي خسرها في منطقتي نوفوميكايلوفكا ونيكولسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.ونجحت القوات الروسية باستخدام الضربات المدفعية وأعمال المجموعات الهجومية من دحر وحدات القوات المسلحة الأوكرانية إلى مواقعها الأصلية.وضرب الطيران التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية خمسة مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تشوغوييف في مقاطعة خاركوف وسفيرسك وكراماتورسك ويامبول وريدكودوب في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونقطة تجمع مؤقتة لتشكيل قومي في منطقة يلينوكونستانتينوفكا في مقاطعة زابوروجيه، بالإضافة إلى 56 وحدة مدفعية ونقاط لتجمع القوى العاملة والآليات العسكرية في 158 مقاطعة.كما تم تدمير راجمتي صورايخ أوكرانيتين من طراز غراد بالقرب من قرية ليبتسي في مقاطعة خاركوف.بالإضافة إلى ذلك، تم اعتراض أربع صواريخ تم إطلاقها من راجمات "هيمارس" بالقرب من قرية ميرنوي في مقاطعة خيرسون.

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