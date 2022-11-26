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https://sputnikarabic.ae/20221126/الجيش-الصومالي-يقضي-على-100-من-عناصر-حركة-الشباب-المتشددة-بينهم-10-قادة-في-وسط-البلاد-1070566210.html
الجيش الصومالي يقضي على 100 من عناصر "حركة الشباب" المتشددة بينهم 10 قادة في وسط البلاد
الجيش الصومالي يقضي على 100 من عناصر "حركة الشباب" المتشددة بينهم 10 قادة في وسط البلاد
قضت قوات الجيش الصومالي، اليوم السبت، على 100 من عناصر حركة "الشباب" المتشددة في عملية عسكرية بمنطقة "عيل طيري" الواقعة في الحد الفاصل بين محافظتي هيران وشبيلي... 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T12:55+0000
2022-11-26T12:55+0000
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الصومال
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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" عن نائب وزير الإعلام، عبد الرحمن يوسف قوله إن "القوات المسلحة الوطنية تمكنت اليوم من تصفية أكثر من مئة عنصر إرهابي في عملية عسكرية طالت منطقة عيل طيري الواقعة في الحد الفاصل بين محافظتي هيران وشبيلي الوسطى".وأشار نائب وزير الإعلام الصومالي، في مؤتمر صحفي، إلى أن "العملية المخططة، شارك فيها جهاز الأمن والمخابرات الوطنية وبالتعاون مع القوات الصديقة"، موضحا أن "من بين القتلى 10 قياديين بارزين".وشدد المسؤول الصومالي على أن "منطقة عيل طيري أصبحت تحت سيطرة الجيش، والعمليات جارية لملاحقة فلول المتمردين".وتكثف الحكومة الصومالية في الفترة الأخيرة من عملياتها العسكرية ضد مواقع حركة الشباب.ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعا داميا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم "القاعدة" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
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العالم, الصومال
العالم, الصومال

الجيش الصومالي يقضي على 100 من عناصر "حركة الشباب" المتشددة بينهم 10 قادة في وسط البلاد

12:55 GMT 26.11.2022
© AFP 2022 / HASAN ALI ELMIأفراد من الجيش في الصومال
أفراد من الجيش في الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
© AFP 2022 / HASAN ALI ELMI
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قضت قوات الجيش الصومالي، اليوم السبت، على 100 من عناصر حركة "الشباب" المتشددة في عملية عسكرية بمنطقة "عيل طيري" الواقعة في الحد الفاصل بين محافظتي هيران وشبيلي الوسطى.
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" عن نائب وزير الإعلام، عبد الرحمن يوسف قوله إن "القوات المسلحة الوطنية تمكنت اليوم من تصفية أكثر من مئة عنصر إرهابي في عملية عسكرية طالت منطقة عيل طيري الواقعة في الحد الفاصل بين محافظتي هيران وشبيلي الوسطى".

وأشار نائب وزير الإعلام الصومالي، في مؤتمر صحفي، إلى أن "العملية المخططة، شارك فيها جهاز الأمن والمخابرات الوطنية وبالتعاون مع القوات الصديقة"، موضحا أن "من بين القتلى 10 قياديين بارزين".

وشدد المسؤول الصومالي على أن "منطقة عيل طيري أصبحت تحت سيطرة الجيش، والعمليات جارية لملاحقة فلول المتمردين".

وتكثف الحكومة الصومالية في الفترة الأخيرة من عملياتها العسكرية ضد مواقع حركة الشباب.
ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعا داميا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم "القاعدة" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
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