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الحكومة المصرية تنفي تقليص حصة الخبز المدعم على بطاقة التموين
الحكومة المصرية تنفي تقليص حصة الخبز المدعم على بطاقة التموين
نفت الحكومة المصرية، اليوم السبت، الأنباء التي ترددت بشأن تقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية. 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T13:46+0000
2022-11-26T13:46+0000
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وذكرت الحكومة المصرية في بيان أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.وأشارت إلى أنه يتم احتساب الأرغفة التي يتم توفيرها على البطاقة خلال الشهر بنقاط مجمعة.وأوضحت أن حاملي البطاقات التموينية يمكن كما هو معتاد صرف فارق نقاط الخبز في شكل سلع غذائية وغير غذائية من المنافذ التموينية المختلفة.كما ناشدت الحكومة المواطنين بالتقدم بشكاوى حال عدم التزام المخابز بصرف عدد أرغفة الخبز المدعم المخصصة للفرد على بطاقات الدعم التمويني بشكل كامل.
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم, مجتمع

الحكومة المصرية تنفي تقليص حصة الخبز المدعم على بطاقة التموين

13:46 GMT 26.11.2022
© AFP 2022 / MAHMUD HAMSمواطن مصري يحمل خبز "بلدي" في العاصمة المصرية القاهرة
مواطن مصري يحمل خبز بلدي في العاصمة المصرية القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
© AFP 2022 / MAHMUD HAMS
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نفت الحكومة المصرية، اليوم السبت، الأنباء التي ترددت بشأن تقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية.
وذكرت الحكومة المصرية في بيان أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.
وأكدت على انتظام صرف حصة المواطن من أرغفة الخبز المدعم المستحقة له على البطاقات التموينية بشكل طبيعي، بواقع 5 أرغفة يوميا بإجمالي 150 رغيفا شهريا، بسعر 5 قروش للرغيف، دون أي انتقاص.
وأشارت إلى أنه يتم احتساب الأرغفة التي يتم توفيرها على البطاقة خلال الشهر بنقاط مجمعة.
وأوضحت أن حاملي البطاقات التموينية يمكن كما هو معتاد صرف فارق نقاط الخبز في شكل سلع غذائية وغير غذائية من المنافذ التموينية المختلفة.
سها جندي، وزير الدولة لشؤون الهجرة والمصريين في الخارج - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
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كما ناشدت الحكومة المواطنين بالتقدم بشكاوى حال عدم التزام المخابز بصرف عدد أرغفة الخبز المدعم المخصصة للفرد على بطاقات الدعم التمويني بشكل كامل.
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