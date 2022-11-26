https://sputnikarabic.ae/20221126/الحكومة-المصرية-تنفي-تقليص-حصة-الخبز-المدعم-على-بطاقة-التموين-1070567007.html
الحكومة المصرية تنفي تقليص حصة الخبز المدعم على بطاقة التموين
الحكومة المصرية تنفي تقليص حصة الخبز المدعم على بطاقة التموين
نفت الحكومة المصرية، اليوم السبت، الأنباء التي ترددت بشأن تقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية. 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T13:46+0000
2022-11-26T13:46+0000
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وذكرت الحكومة المصرية في بيان أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.وأشارت إلى أنه يتم احتساب الأرغفة التي يتم توفيرها على البطاقة خلال الشهر بنقاط مجمعة.وأوضحت أن حاملي البطاقات التموينية يمكن كما هو معتاد صرف فارق نقاط الخبز في شكل سلع غذائية وغير غذائية من المنافذ التموينية المختلفة.كما ناشدت الحكومة المواطنين بالتقدم بشكاوى حال عدم التزام المخابز بصرف عدد أرغفة الخبز المدعم المخصصة للفرد على بطاقات الدعم التمويني بشكل كامل.
https://sputnikarabic.ae/20221126/مصر-بصدد-إنشاء-شركة-لاستثمار-أموال-مواطنيها-العاملين-في-الخارج-1070558864.html
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الحكومة المصرية تنفي تقليص حصة الخبز المدعم على بطاقة التموين
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نفت الحكومة المصرية، اليوم السبت، الأنباء التي ترددت بشأن تقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية.
وذكرت الحكومة المصرية
في بيان أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.
وأكدت على انتظام صرف حصة المواطن من أرغفة الخبز المدعم المستحقة له على البطاقات التموينية بشكل طبيعي، بواقع 5 أرغفة يوميا بإجمالي 150 رغيفا شهريا، بسعر 5 قروش للرغيف، دون أي انتقاص.
وأشارت إلى أنه يتم احتساب الأرغفة التي يتم توفيرها على البطاقة خلال الشهر بنقاط مجمعة.
وأوضحت أن حاملي البطاقات التموينية يمكن كما هو معتاد صرف فارق نقاط الخبز
في شكل سلع غذائية وغير غذائية من المنافذ التموينية المختلفة.
كما ناشدت الحكومة المواطنين بالتقدم بشكاوى حال عدم التزام المخابز بصرف عدد أرغفة الخبز المدعم المخصصة للفرد على بطاقات الدعم التمويني بشكل كامل.