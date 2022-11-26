https://sputnikarabic.ae/20221126/السفارة-الروسية-في-مينسك-ماكي-قدم-مساهمة-كبيرة-في-تعزيز-العلاقات-بين-روسيا-وبيلاروسيا-1070570803.html
السفارة الروسية في مينسك: ماكي قدم مساهمة كبيرة في تعزيز العلاقات بين روسيا وبيلاروسيا
السفارة الروسية في مينسك: ماكي قدم مساهمة كبيرة في تعزيز العلاقات بين روسيا وبيلاروسيا
أعلنت السفارة الروسية في مينسك أن الوزير فلاديمير ماكي قدم مساهمة كبيرة في تعزيز العلاقات الروسية البيلاروسية، مشيرة إلى أن وفاته خسارة لا يمكن تعويضها. 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T15:32+0000
2022-11-26T15:32+0000
2022-11-26T15:32+0000
روسيا
وزير
خارجية
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وقالت السقارة في بيان "لقد صدمنا بشدة من نبأ وفاة الدبلوماسي البيلاروسي البارز، وزير خارجية جمهورية بيلاروسيا فلاديمير فلاديميروفيتش ماكي. بصفته رئيسًا لوزارة الخارجية، قدم مساهمة كبيرة في زيادة تعزيز العلاقات الروسية البيلاروسية العلاقات وبناء دولة الاتحاد وتطويرها التدريجي. وباعتباره محترفا معترفا به ووطنيا مخلصا لبلده، فقد دافع بحزم وفعالية عن مصالح جمهورية بيلاروسيا على المنابر الدولية".ووصفت البعثة الدبلوماسية وفاته بأنها "خسارة فادحة لا يمكن تعويضها" وأعربت عن أعمق تعازيها لأسرة ماكي وأصدقائه وزملائه.هذا وأفادت وكالة الأنباء البيلاروسية، اليوم السبت بوفاة وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي.وذكرت الوكالة نقلا عن السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية البيلاروسية أناتولي غلاز أن "وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي توفي فجأة".هذا وكان من المقرر عقد محادثات ماكي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الاثنين.وشغل ماكي منصب وزير خارجية بيلاروسيا منذ عام 2012.
https://sputnikarabic.ae/20221126/وفاة-وزير-الخارجية-البيلاروسي-فلاديمير-ماكي-1070567290.html
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روسيا, وزير, خارجية
السفارة الروسية في مينسك: ماكي قدم مساهمة كبيرة في تعزيز العلاقات بين روسيا وبيلاروسيا
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أعلنت السفارة الروسية في مينسك أن الوزير فلاديمير ماكي قدم مساهمة كبيرة في تعزيز العلاقات الروسية البيلاروسية، مشيرة إلى أن وفاته خسارة لا يمكن تعويضها.
وقالت السقارة في بيان "لقد صدمنا بشدة من نبأ وفاة الدبلوماسي البيلاروسي البارز، وزير خارجية جمهورية بيلاروسيا فلاديمير فلاديميروفيتش ماكي. بصفته رئيسًا لوزارة الخارجية، قدم مساهمة كبيرة في زيادة تعزيز العلاقات الروسية البيلاروسية العلاقات وبناء دولة الاتحاد وتطويرها التدريجي. وباعتباره محترفا معترفا به ووطنيا مخلصا لبلده، فقد دافع بحزم وفعالية عن مصالح جمهورية بيلاروسيا على المنابر الدولية".
ووصفت البعثة الدبلوماسية وفاته بأنها "خسارة فادحة لا يمكن تعويضها" وأعربت عن أعمق تعازيها لأسرة ماكي وأصدقائه وزملائه.
هذا وأفادت وكالة الأنباء البيلاروسية، اليوم السبت بوفاة وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي.
وذكرت الوكالة نقلا عن السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية البيلاروسية أناتولي غلاز أن "وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي توفي فجأة".
هذا وكان من المقرر عقد محادثات ماكي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الاثنين.
وشغل ماكي منصب وزير خارجية بيلاروسيا منذ عام 2012.