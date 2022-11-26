الطاقة الذرية: استهداف الوقود المستهلك بمحطة زابوروجيه يؤدي لنفس تأثير "القنبلة القذرة"
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الانتقال إلى بنك الصورمحطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار.
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky/
قال نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل تشوداكوف، اليوم السبت، إن الهجوم المحتمل على حاويات خرسانية تحتوي على وقود مستهلك في محطة زابوروجيه للطاقة النووية قد يؤدي إلى نفس تأثير "القنبلة القذرة".
موسكو - سبوتنيك. وأكد تشوداكوف، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "إذا كان هناك وقود مستهلك في مخزن جاف في حاويات خرسانية في الموقع (زابوروجيه)، يكفي أن تهبط قذيفة مدفعية هناك للحصول على" قنبلة قذرة".
وتابع "لا داعي للبحث عن قنبلة على شكل قنبلة".
وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد صرح في وقت سابق بأن الولايات المتحدة والدول الأوروبية، تتجاهل بتحد الابتزاز النووي الذي يمارسه نظام كييف، لا سيما الاستفزازات ضد محطة زابوروجيه النووية.
وأكد شويغو، أن موسكو على علم بمحاولات كييف لصنع "قنبلة قذرة"، فضلا عن استعدادها لنشر أسلحة الناتو النووية على أراضيها.
وتواصل التشكيلات الأوكرانية المسلحة محاولاتها استهداف محطة زابوروجيه النووية والمدنيين في الأقاليم الروسية الجديدة، خلف ستار غض النظر الغربي، الساعي دائما لاتهام روسيا بإثارة هذه القلاقل.
وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد صرح في وقت سابق بأن الولايات المتحدة والدول الأوروبية، تتجاهل بتحد الابتزاز النووي الذي يمارسه نظام كييف، لا سيما الاستفزازات ضد محطة زابوروجيه النووية.
وأكد شويغو، أن موسكو على علم بمحاولات كييف لصنع "قنبلة قذرة"، فضلا عن استعدادها لنشر أسلحة الناتو النووية على أراضيها.
وتواصل التشكيلات الأوكرانية المسلحة محاولاتها استهداف محطة زابوروجيه النووية والمدنيين في الأقاليم الروسية الجديدة، خلف ستار غض النظر الغربي، الساعي دائما لاتهام روسيا بإثارة هذه القلاقل.
27 أكتوبر, 14:16 GMT
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأت مطلع الشهر الحالي بعمليات تفتيش في أوكرانيا بناء على طلب من كييف، بعد أن اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كييف بطمس أدلة على تطويرها "قنبلة قذرة".
إلا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت أن مفتشيها أكملوا عمليات التفتيش في ثلاثة مواقع في أوكرانيا ولم يحددوا أي نشاط غير معلن هناك.
إلا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت أن مفتشيها أكملوا عمليات التفتيش في ثلاثة مواقع في أوكرانيا ولم يحددوا أي نشاط غير معلن هناك.
فيما قال ميخائيل أوليانوف المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، إن تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان سطحيا إلى حد ما، ولم يستمر سوى عدة ساعات، ولا ينبغي لأحد أن يتوقع تخزين "قنابل قذرة" على مرأى من الجميع.
يشار إلى أن "القنبلة القذرة" هي حاوية تضم نظائر مشعة وعبوة ناسفة، تنتشر المادة المشعة بعد انفجارها بواسطة موجة الصدمة، ما يؤدي إلى تلوث إشعاعي للمنطقة التي انفجرت فيها.
يشار إلى أن "القنبلة القذرة" هي حاوية تضم نظائر مشعة وعبوة ناسفة، تنتشر المادة المشعة بعد انفجارها بواسطة موجة الصدمة، ما يؤدي إلى تلوث إشعاعي للمنطقة التي انفجرت فيها.