https://sputnikarabic.ae/20221126/القائد-العام-لقوات-سوريا-الديمقراطية-يدعو-واشنطن-لاتخاذ-موقف-أكثر-حزما-حيال-الهجمات-التركية-1070570088.html

القائد العام "لقوات سوريا الديمقراطية" يدعو واشنطن لاتخاذ موقف "أكثر حزما" حيال الهجمات التركية

القائد العام "لقوات سوريا الديمقراطية" يدعو واشنطن لاتخاذ موقف "أكثر حزما" حيال الهجمات التركية

دعا القائد العام لـ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتخاذ موقف "أكثر حزما" حيال الهجمات التركية، بما في ذلك فرض عقوبات... 26.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-26T15:02+0000

2022-11-26T15:02+0000

2022-11-26T15:02+0000

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جاء ذلك في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، ردا على سؤال حول ما إن كان يتوقع موقفا أكثر حزما من واشنطن تجاه تركيا، في حال تجاهلت الأخيرة المواقف الأمريكية والروسية والإيرانية، وأصرت على شن هجماتها على الشمال السوري، على ما نقلت شبكة "رووداو" الكردية.وقال عبدي: "يتوجب عليها (واشنطن) أن يكون لديها موقف، نحن أيضاً سألناهم ما الذي سيحدث في حال تجاهلت تركيا موقفكم.. لقد طالبناهم بموقف أكثر حزماً، ونعتقد بأن موقفهم سيكون أكثر حزماً".ومضى بقوله: "مطلبنا يتمثل في أن يتخذوا قراراهم بناء على الاتفاق الذي تم التوصل اليه عام 2019، وبموجبه يتوجب فرض عقوبات على تركيا في حال لم تلتزم به".وأكد قائد "قوات سوريا الديمقراطية" تواصل "الهجوم التركي على إقليمنا منذ 7 أيام، عبر المدفعية والطائرات وعلى الأرض"، واصفاً هذه الهجمات بـ "الواسعة".وأكد وجود اختلاف بين الهجمات التركية السابقة وتلك التي تشنها أنقرة حاليا "الاستهداف لا يقتصر على المواقع العسكرية، إنما البنية المدنية أيضاً، وقد استشهد 14 من موظفي النقل المدني حتى الآن، بالإضافة إلى 16 من جنودنا. كما أن الهجمات هذه المرة تختلف عن سابقاتها من خلال استهداف عدد من الأماكن".وأردف بقوله: "تعرضت المؤسسات الرئيسية لهذا الأقليم إلى الهجوم، مثل الكهرباء، الغاز، وتم استهداف 45 مؤسسة حتى الآن، ويهدفون للقضاء على الحياة الاجتماعية الإدارية لهذا الإقليم. باختصار فإن هدف تركيا يتمثل في القضاء على البنية التحتية لهذا الإقليم، وتمهيد الأرضية لتنفيذ عملية برية".واتهم عبدي تركيا بالاتخاذ من تفجير إسطنبول الذي وقع في 13 من الشهر الجاري "ذريعة لتنفيذ هذا الهجوم"، مضيفاً: "لكن أود القول بأنه لا صلة لنا بتفجير إسطنبول من قريب أو بعيد، وقد أعلنا ذلك سابقاً، وطالبنا بإجراء تحقيق على مستوى دولي لتقصي الحقائق. إن من نفذوا الهجوم يرتبطون بتنظيم داعش الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول)".ونفذت أنقرة، الأحد الماضي، عملية جوية ضد قواعد مسلحة لوحدات الحماية الشعبية وحزب العمال الكردستاني (مجموعتان محظورتان في تركيا بدعوى النشاط الإرهابي)، في شمال سوريا والعراق.جاءت الضربات في أعقاب الهجمات الإرهابية القاتلة الأخيرة على الأراضي التركية. وأعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، يوم الأربعاء "تحييد 254 إرهابيا وقصف 471 هدفا" خلال عملية "المخلب - السيف" شمالي سوريا والعراق.

https://sputnikarabic.ae/20221126/أردوغان-مصممون-على-تأمين-خط-الحدود-بشكل-كامل-وجعل-كل-شبر-من-بلدنا-آمنا-1070566557.html

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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي