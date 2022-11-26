https://sputnikarabic.ae/20221126/الكرملين-بوتين-وعلييف-ناقشا-هاتفيا-تنفيذ-الاتفاقيات-الثلاثية-بين-موسكو-ويريفان-وباكو-1070559825.html
الكرملين: بوتين وعلييف ناقشا هاتفيا تنفيذ الاتفاقيات الثلاثية بين موسكو ويريفان وباكو
الكرملين: بوتين وعلييف ناقشا هاتفيا تنفيذ الاتفاقيات الثلاثية بين موسكو ويريفان وباكو
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، حيث تم النظر في تنفيذ الاتفاقات الثلاثية بين موسكو وباكو ويريفان. 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T10:18+0000
2022-11-26T10:18+0000
2022-11-26T10:18+0000
روسيا
مكالمة هاتفية
فلاديمير بوتين
رئيس أذربيجان إلهام علييف
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101822/75/1018227562_0:234:2809:1814_1920x0_80_0_0_5cf13bdd5379a33406c70cf2c88672f8.jpg
وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين، في بيان اليوم السبت: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف".في غضون ذلك، أفاد المكتب الصحفي لمجلس الأمن الأرميني، يوم السبت، بأن أمين المجلس أرمين غريغوريان سيزور فرنسا وألمانيا في الفترة من 28 إلى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني وسط توترات على الحدود مع أذربيجان.وبحسب ما ذكر المكتب الصحفي للمجلس سيعقد غريغوريان خلال الزيارة عددًا من الاجتماعات في باريس وبرلين.ولم يذكر المكتب الصحفي للمجلس أي تفاصيل أخرى عن الزيارة.
https://sputnikarabic.ae/20221126/-سكرتير-مجلس-الأمن-الأرميني-يزور-فرنسا-وألمانيا-وسط-توترات-على-الحدود-مع-أذربيجان-1070557687.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101822/75/1018227562_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_ce877f53fd1a351e8daae8f83381a3db.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, مكالمة هاتفية, فلاديمير بوتين, رئيس أذربيجان إلهام علييف
روسيا, مكالمة هاتفية, فلاديمير بوتين, رئيس أذربيجان إلهام علييف
الكرملين: بوتين وعلييف ناقشا هاتفيا تنفيذ الاتفاقيات الثلاثية بين موسكو ويريفان وباكو
تابعنا عبر
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، حيث تم النظر في تنفيذ الاتفاقات الثلاثية بين موسكو وباكو ويريفان.
وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين، في بيان اليوم السبت: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف".
وأضاف البيان أن بوتين وعلييف بحثا خطوات تنفيذ المجموعة الكاملة من الاتفاقات الثلاثية بين قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا، مع التركيز على القضايا العملية المتعلقة بفتح روابط النقل والعلاقات الاقتصادية في المنطقة.
في غضون ذلك، أفاد المكتب الصحفي لمجلس الأمن الأرميني، يوم السبت، بأن أمين المجلس أرمين غريغوريان سيزور فرنسا وألمانيا في الفترة من 28 إلى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني وسط توترات على الحدود مع أذربيجان.
وبحسب ما ذكر المكتب الصحفي للمجلس سيعقد غريغوريان خلال الزيارة عددًا من الاجتماعات في باريس وبرلين.
ولم يذكر المكتب الصحفي للمجلس أي تفاصيل أخرى عن الزيارة.