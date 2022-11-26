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https://sputnikarabic.ae/20221126/الكرملين-بوتين-وعلييف-ناقشا-هاتفيا-تنفيذ-الاتفاقيات-الثلاثية-بين-موسكو-ويريفان-وباكو-1070559825.html
الكرملين: بوتين وعلييف ناقشا هاتفيا تنفيذ الاتفاقيات الثلاثية بين موسكو ويريفان وباكو
الكرملين: بوتين وعلييف ناقشا هاتفيا تنفيذ الاتفاقيات الثلاثية بين موسكو ويريفان وباكو
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، حيث تم النظر في تنفيذ الاتفاقات الثلاثية بين موسكو وباكو ويريفان. 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T10:18+0000
2022-11-26T10:18+0000
روسيا
مكالمة هاتفية
فلاديمير بوتين
رئيس أذربيجان إلهام علييف
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وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين، في بيان اليوم السبت: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف".في غضون ذلك، أفاد المكتب الصحفي لمجلس الأمن الأرميني، يوم السبت، بأن أمين المجلس أرمين غريغوريان سيزور فرنسا وألمانيا في الفترة من 28 إلى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني وسط توترات على الحدود مع أذربيجان.وبحسب ما ذكر المكتب الصحفي للمجلس سيعقد غريغوريان خلال الزيارة عددًا من الاجتماعات في باريس وبرلين.ولم يذكر المكتب الصحفي للمجلس أي تفاصيل أخرى عن الزيارة.
https://sputnikarabic.ae/20221126/-سكرتير-مجلس-الأمن-الأرميني-يزور-فرنسا-وألمانيا-وسط-توترات-على-الحدود-مع-أذربيجان-1070557687.html
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روسيا, مكالمة هاتفية, فلاديمير بوتين, رئيس أذربيجان إلهام علييف
روسيا, مكالمة هاتفية, فلاديمير بوتين, رئيس أذربيجان إلهام علييف

الكرملين: بوتين وعلييف ناقشا هاتفيا تنفيذ الاتفاقيات الثلاثية بين موسكو ويريفان وباكو

10:18 GMT 26.11.2022
© Sputnik . Alexei Druzhinin / الانتقال إلى بنك الصوربوتين وعلييف
بوتين وعلييف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
© Sputnik . Alexei Druzhinin
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أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، حيث تم النظر في تنفيذ الاتفاقات الثلاثية بين موسكو وباكو ويريفان.
وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين، في بيان اليوم السبت: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف".

وأضاف البيان أن بوتين وعلييف بحثا خطوات تنفيذ المجموعة الكاملة من الاتفاقات الثلاثية بين قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا، مع التركيز على القضايا العملية المتعلقة بفتح روابط النقل والعلاقات الاقتصادية في المنطقة.

في غضون ذلك، أفاد المكتب الصحفي لمجلس الأمن الأرميني، يوم السبت، بأن أمين المجلس أرمين غريغوريان سيزور فرنسا وألمانيا في الفترة من 28 إلى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني وسط توترات على الحدود مع أذربيجان.
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08:48 GMT
وبحسب ما ذكر المكتب الصحفي للمجلس سيعقد غريغوريان خلال الزيارة عددًا من الاجتماعات في باريس وبرلين.
ولم يذكر المكتب الصحفي للمجلس أي تفاصيل أخرى عن الزيارة.
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