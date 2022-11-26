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https://sputnikarabic.ae/20221126/المعلمون-في-المجر-يتظاهرون-أمام-البرلمان-احتجاجا-على-تدني-الأجور-1070573846.html
المعلمون في المجر يتظاهرون أمام البرلمان احتجاجا على تدني الأجور
المعلمون في المجر يتظاهرون أمام البرلمان احتجاجا على تدني الأجور
نظم المعلون في المجر اليوم السبت احتجاجا هو الخامس من نوعه في العاصمة بودابست للمطالبة بزيادة الأجور منذ بداية العام الدراسي. 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T16:58+0000
2022-11-26T16:58+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وتجمع 1000 متظاهر أمام وزارة الداخلية لتقديم الالتماس لمندوب الدائرة المكلفة بالتعليم، ومن هناك توجهوا إلى مبنى مجلس النواب حسما ذكره مراسل "سبوتنيك".وكان منظمو الاحتجاجات من نقابة المعلمين والمنظمات غير الحكومية، وكان من بين المتجمعين في الساحة أمام البرلمان نشطاء برموز منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان.ويردد المتظاهرون نفس الشعارات التي وردت في احتجاجات سابقا من قبيل "ادفعوا لمعلمينا"، "لا معلم - لا مستقبل".وبحسب إحصائيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فالمجر لديها أدنى رواتب المعلمين بالنسبة لمتوسط ​​رواتب خريجي التعليم العالي 60%.ونتيجة لذلك تعد نسبة المعلمين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا في المجر من أدنى المعدلات في أوروبا حيث تقل عن 5%، ومتوسط ​​عمر المعلمين هو 53، وفقًا لبوابة تيليكس.وشاعت ظاهرة الاحتجاجات في دول الاتحاد الأوروبي إثر تدني مستويات المعيشة نتيجة للتضخم، وقام عمال صناعة الصلب الألمان بتنفيذ إضراب في 29 أكتوبر/ تشرين الاول بعد جولة ثالثة من المفاوضات مع أرباب العمل لم تحقق النتائج المتوقعة من حيث الدعم المالي على خلفية أزمة الطاقة في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20221122/أوربان-يرتدي-وشاحا-عليه-شعار-المجر-الكبرى-في-إحدى-مباريات-كرة-القدم-1070421545.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار الاتحاد الأوروبي

المعلمون في المجر يتظاهرون أمام البرلمان احتجاجا على تدني الأجور

16:58 GMT 26.11.2022
CC0 / Pixabay / مبنى البرلمان المجري في بودابست
مبنى البرلمان المجري في بودابست - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
CC0 / Pixabay /
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نظم المعلون في المجر اليوم السبت احتجاجا هو الخامس من نوعه في العاصمة بودابست للمطالبة بزيادة الأجور منذ بداية العام الدراسي.
وتجمع 1000 متظاهر أمام وزارة الداخلية لتقديم الالتماس لمندوب الدائرة المكلفة بالتعليم، ومن هناك توجهوا إلى مبنى مجلس النواب حسما ذكره مراسل "سبوتنيك".
وكان منظمو الاحتجاجات من نقابة المعلمين والمنظمات غير الحكومية، وكان من بين المتجمعين في الساحة أمام البرلمان نشطاء برموز منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان.
ويردد المتظاهرون نفس الشعارات التي وردت في احتجاجات سابقا من قبيل "ادفعوا لمعلمينا"، "لا معلم - لا مستقبل".
وبحسب المنظمين، تضمنت العريضة التي تم تسليمها إلى ممثل وزارة الداخلية مطالب من بينها "حوار عام بين السلطات والمعلمين"، و"احترام المعلمين"، و"تخفيف العبء عن المعلمين والطلاب"، تحديث المناهج"، "خلق فرص للتعليم الجيد من روضة الأطفال إلى الجامعة.
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
أوربان يرتدي وشاحا عليه شعار "المجر الكبرى" في إحدى مباريات كرة القدم
22 نوفمبر, 10:07 GMT
وبحسب إحصائيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فالمجر لديها أدنى رواتب المعلمين بالنسبة لمتوسط ​​رواتب خريجي التعليم العالي 60%.
ونتيجة لذلك تعد نسبة المعلمين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا في المجر من أدنى المعدلات في أوروبا حيث تقل عن 5%، ومتوسط ​​عمر المعلمين هو 53، وفقًا لبوابة تيليكس.
وشاعت ظاهرة الاحتجاجات في دول الاتحاد الأوروبي إثر تدني مستويات المعيشة نتيجة للتضخم، وقام عمال صناعة الصلب الألمان بتنفيذ إضراب في 29 أكتوبر/ تشرين الاول بعد جولة ثالثة من المفاوضات مع أرباب العمل لم تحقق النتائج المتوقعة من حيث الدعم المالي على خلفية أزمة الطاقة في البلاد.
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