https://sputnikarabic.ae/20221126/النعيمي-تدعو-الجميع-لزيارة-قطر-للاستمتاع-بأجواء-كأس-العالم-1070566781.html

النعيمي تدعو الجميع لزيارة قطر للاستمتاع بأجواء كأس العالم

النعيمي تدعو الجميع لزيارة قطر للاستمتاع بأجواء كأس العالم

تحدثت فاطمة النعيمي، المديرة التنفيدية لإدارة الاتصال والإعلام في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المنظمة لبطولة كأس العالم، عن ما تقدمه الجهة المنظمة للبطولة... 26.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-26T13:44+0000

2022-11-26T13:44+0000

2022-11-26T13:44+0000

بطولة كأس العالم 2022

حوارات

تقارير سبوتنيك

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وفي لقاء ع وكالة "سبوتنيك" تحدثت النعيمي عن بعض المواضيع التي تتعلق بالبطولة وما يتم تقديمه من خدمات للجميع وكيف تم الرد على الانتقادات التي طالت استضافة قطر لهذا الحدث العالمي.ما الذي تقدمه اللجنة العليا للمشاريع والارث للاعلاميين والمشجعين في هذه البطولة؟هذه البطولة تقام لاول مرة في الشرق الأوسط والعالم العربي، وحرصنا على توفير جميع الخدمات التي يحتاجها المشجعون والإعلاميون والمنتخبات المشاركة بحيث تكون تجربتهم سلسة.وأضافت النعيمي: "بالنسبة للإعلاميين فقد حاولنا توفير كل ما يحتاجونه سواء المعتمدين من الفيفا أو الذين لم يحصلوا على اعتماد من الاتحاد الدولي بكرة القدم لأننا شاهدنا اهتماما إعلاميا كبيرا والعديد من وسائل الإعلام أرادت التواجد في هذا الحدث وحاليا يوجد 18 ألف إعلامي، من كل أنحاء العالم لتغطية هذه البطولة".قطر تعرضت لعدد من الانتقادات طالت حقوق العمال والمشروبات والمثليين، هل يمثل حسن التنظيم إجابة صامتة لهذه الانتقادات، وهو ما لمسناه من لقاء العديد من المشجعين؟مثل أي دولة تستضيف حدثا رياضيا تتعرض للانتقادات، لم تكن قطر مختلفة عن باقي الدول في هذا الموضوع، ولو أنها كانت أشد، فهي أول بلد عربي ومن الشرق الأوسط يستضيف البطولة، وتوجد العديد من الصور النمطية المغلوطة عن البلد.لقد تكلمنا كثيرا وصرحنا واجتمعنا مع العديد لنقل وجهة نظرنا، لكن التجربة على أرض الواقع تكون مختلفة.حضرتكم كسيدة تستلمون هذا المنصب، كيف ترون ذلك هل يمثل نوعا من الضغط؟بالنسبة للكثير من الناس الذين يتساءلون: هل تشارك المرأة في الرياضة؟ بالنسبة لنا الدولة وفرت كثير من الفرص، وهذا يبدأ من خلال الإعداد والاستثمار في التعليم لإنشاء كوادر قادرة على تحمل المسؤولية في جميع المجالات.ويوجد لدينا نساء استلمن مناصب عليا سواء في القطاع الدبلوماسي والنفطي والغازي والرياضي، حيث لا يختلف عن ذلك وهناك الكثير من السيدات اللواتي يشاركن في المونديال، وأنا على سبيل المثال استلمت الإعلام ولكن يوجد الكثير من السيدات المتواجدات داخل الملاعب ومنهن من شاركن في المرحلة الأولية في إنشاء الملاعب، كالمهندسات. كلمة تودون توجيهها للمشجعين الذين لم يزوروا قطر بعد؟نرحب بالجميع وندعوهم لزيارة قطر وهذه فرصة لا تعوض وتجربة تختلف عن جميع النسخ السابقة، والأشخاص الذين لم يحصلوا على التذاكر هناك فرصة في 2 ديسمبر/ كانون الأول، حيث سيسمح للجماهير الراغبة بالحضور لقطر، وليس لديها تذاكر، بالتقديم على منصة "هيا" وحجز السكن بحيث يكونون متواجدين لمرحلة ما بعد دور المجموعات.وهذه فرصة للترحيب بالجميع ودعوتهم لاستغلال هذه الفرصة لمتابعة هذا الحدث التاريخي من خلالكم.أجرى الحوار: جوني الياس

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