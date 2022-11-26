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https://sputnikarabic.ae/20221126/اليابان-تتطلع-إلى-التعاون-مع-أمريكا-بشأن-القدرة-على-الهجوم-المضاد-ضد-قواعد-العدو-1070556980.html
اليابان تتطلع إلى التعاون مع أمريكا بشأن "القدرة على الهجوم المضاد" ضد قواعد العدو
اليابان تتطلع إلى التعاون مع أمريكا بشأن "القدرة على الهجوم المضاد" ضد قواعد العدو
أفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية نقلا عن مصدر مطلع أن اليابان تدرس استخدام "قدرة الضربة المضادة" بالتعاون مع الولايات المتحدة في حالة تعرضها للهجوم. 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T08:34+0000
2022-11-26T08:34+0000
العالم
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ووفقا للتقرير، ورد وصف الاقتراح في وثيقة سياسة عُرضت يوم الجمعة في اجتماع على مستوى العمل للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان وشريكه الأصغر في الائتلاف، كوميتو.وقالت وسائل الإعلام إن الحزب الحاكم اقترح في نيسان/ أبريل أن تعلن الحكومة عن امتلاكها قدرة هجومية لقاعدة معادية، ما يسمح لطوكيو بضرب وتعطيل مراكز قيادة وصواريخ العدو قبل إطلاقها من أراضٍ أجنبية.وقال المصدر إن طوكيو ستحصر أهداف مثل هذه الهجمات في الأهداف "العسكرية" ، لكنها قد تشمل أيضا مواقع أخرى مثل مراكز القيادة.وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول إن طوكيو ستدرس كل خيار لضمان حماية مواطنيها، بما في ذلك احتمال شن ضربات انتقامية. ويجب على السلطات اليابانية المختصة تقديم ثلاث وثائق أمنية محدثة بحلول نهاية عام 2022: استراتيجية الأمن القومي للبلاد، والمبادئ التوجيهية لبرنامج الدفاع الوطني، وبرنامج الدفاع متوسط المدى.
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العالم

اليابان تتطلع إلى التعاون مع أمريكا بشأن "القدرة على الهجوم المضاد" ضد قواعد العدو

08:34 GMT 26.11.2022
© AFP 2022 / PHILIP FONGالجيش الياباني - صواريخ تايب 12 اليابانية
الجيش الياباني - صواريخ تايب 12 اليابانية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
© AFP 2022 / PHILIP FONG
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أفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية نقلا عن مصدر مطلع أن اليابان تدرس استخدام "قدرة الضربة المضادة" بالتعاون مع الولايات المتحدة في حالة تعرضها للهجوم.
ووفقا للتقرير، ورد وصف الاقتراح في وثيقة سياسة عُرضت يوم الجمعة في اجتماع على مستوى العمل للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان وشريكه الأصغر في الائتلاف، كوميتو.
وقالت وسائل الإعلام إن الحزب الحاكم اقترح في نيسان/ أبريل أن تعلن الحكومة عن امتلاكها قدرة هجومية لقاعدة معادية، ما يسمح لطوكيو بضرب وتعطيل مراكز قيادة وصواريخ العدو قبل إطلاقها من أراضٍ أجنبية.
وقال المصدر إن طوكيو ستحصر أهداف مثل هذه الهجمات في الأهداف "العسكرية" ، لكنها قد تشمل أيضا مواقع أخرى مثل مراكز القيادة.
وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول إن طوكيو ستدرس كل خيار لضمان حماية مواطنيها، بما في ذلك احتمال شن ضربات انتقامية. ويجب على السلطات اليابانية المختصة تقديم ثلاث وثائق أمنية محدثة بحلول نهاية عام 2022: استراتيجية الأمن القومي للبلاد، والمبادئ التوجيهية لبرنامج الدفاع الوطني، وبرنامج الدفاع متوسط المدى.
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