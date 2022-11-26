https://sputnikarabic.ae/20221126/بعد-إرسال-طائرات-حربية-إلى-رومانيا-معلومات-عن-الجيشين-الإيطالي-والإسباني-وترتيبهما-في-الناتو-1070570997.html
بعد إرسال طائرات حربية إلى رومانيا... معلومات عن الجيشين الإيطالي والإسباني وترتيبهما في الناتو
بعد إرسال طائرات حربية إلى رومانيا... معلومات عن الجيشين الإيطالي والإسباني وترتيبهما في الناتو
تمثل كل من إيطاليا وإسبانيا جزءا من حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وتصنف جيوشهما في المرتبتين الـ 11 والـ 19 على التوالي بين أضخم 142 جيشا في العالم. 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T16:13+0000
2022-11-26T16:13+0000
2022-11-26T16:13+0000
رصد عسكري
إيطاليا
الناتو
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وأعلنت رومانيا، التي تمثل جزءا من حلف "الناتو"، أيضا، أن الدولتين أرسلتا إليها مقاتلات حربية للقيام بدوريات مشتركة مع قواتها الجوية، تحت قيادة الحلف.وأورد موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي معلومات عن قدرات جيوش الدولتين، تشمل تصنيف كل منهما عالميا وترتيبهما داخل "الناتو"، إضافة إلى حجم العتاد العسكري، الذي يستخدمه كل جيش منهما.ما هي قدرات الجيش الإيطالي؟ما هي قدرات الجيش الإسباني؟ما هو ترتيب الجيشين في حلف "الناتو"؟يصنف الجيشان الإيطالي والإسباني ضمن أقوى 7 جيوش في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" لعام 2022.وبينما يحتل الجيش الإيطالي المرتبة الرابعة بين أقوى جيوش الحلف بعد الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، فإن الجيش الإسباني يحتل المرتبة الـ 7 داخل الناتو.
https://sputnikarabic.ae/20221126/إيطاليا-وإسبانيا-ترسلان-10-مقاتلات-إلى-رومانيا-للقيام-بدوريات-مشتركة-1070554874.html
https://sputnikarabic.ae/20221124/صاروخ-روسي-يصطاد-الأهداف-الجوية-التي-تحلق-على-ارتفاعات-منخفضة-1070502070.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, إيطاليا, الناتو
رصد عسكري, إيطاليا, الناتو
بعد إرسال طائرات حربية إلى رومانيا... معلومات عن الجيشين الإيطالي والإسباني وترتيبهما في الناتو
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تمثل كل من إيطاليا وإسبانيا جزءا من حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وتصنف جيوشهما في المرتبتين الـ 11 والـ 19 على التوالي بين أضخم 142 جيشا في العالم.
وأعلنت رومانيا، التي تمثل جزءا من حلف "الناتو"، أيضا، أن الدولتين أرسلتا إليها مقاتلات حربية للقيام بدوريات مشتركة مع قواتها الجوية، تحت قيادة الحلف.
وأورد موقع
"غلوبال فاير بور" الأمريكي معلومات عن قدرات جيوش الدولتين، تشمل تصنيف كل منهما عالميا وترتيبهما داخل "الناتو"، إضافة إلى حجم العتاد العسكري، الذي يستخدمه كل جيش منهما.
ما هي قدرات الجيش الإيطالي؟
التصنيف: المرتبة الـ 11 عالميا.
إجمالي عدد الجنود: 297 ألف جندي.
الطائرات: 862 طائرة حربية.
المدرعات: 6 آلاف و908 مدرعات.
المدفعية
ذاتية الحركة: 54 مدفعا.
المدفعية المقطورة: 108 مدافع.
راجمات الصواريخ: 21 راجمة.
الأسطول الحربي: 184 وحدة بحرية.
ميزانية الدفاع: نحو 29.2 مليار دولار.
ما هي قدرات الجيش الإسباني؟
التصنيف: المرتبة الـ 19 عالميا.
إجمالي عدد الجنود
: 215 ألف جندي.
الطائرات: 503 طائرة حربية.
المدرعات: 5 آلاف و33 مدرعة.
المدفعية ذاتية الحركة: 96 مدفعا.
المدفعية المقطورة: 140 مدافع.
راجمات الصواريخ
: لا يوجد.
الأسطول الحربي: 139 وحدة بحرية.
ميزانية الدفاع: نحو 11.7 مليار دولار.
ما هو ترتيب الجيشين في حلف "الناتو"؟
يصنف الجيشان الإيطالي والإسباني ضمن أقوى 7 جيوش في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" لعام 2022.
وبينما يحتل الجيش الإيطالي المرتبة الرابعة بين أقوى جيوش الحلف بعد الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، فإن الجيش الإسباني يحتل المرتبة الـ 7 داخل الناتو.