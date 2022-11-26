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https://sputnikarabic.ae/20221126/بعد-إرسال-طائرات-حربية-إلى-رومانيا-معلومات-عن-الجيشين-الإيطالي-والإسباني-وترتيبهما-في-الناتو-1070570997.html
بعد إرسال طائرات حربية إلى رومانيا... معلومات عن الجيشين الإيطالي والإسباني وترتيبهما في الناتو
بعد إرسال طائرات حربية إلى رومانيا... معلومات عن الجيشين الإيطالي والإسباني وترتيبهما في الناتو
تمثل كل من إيطاليا وإسبانيا جزءا من حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وتصنف جيوشهما في المرتبتين الـ 11 والـ 19 على التوالي بين أضخم 142 جيشا في العالم. 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T16:13+0000
2022-11-26T16:13+0000
رصد عسكري
إيطاليا
الناتو
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وأعلنت رومانيا، التي تمثل جزءا من حلف "الناتو"، أيضا، أن الدولتين أرسلتا إليها مقاتلات حربية للقيام بدوريات مشتركة مع قواتها الجوية، تحت قيادة الحلف.وأورد موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي معلومات عن قدرات جيوش الدولتين، تشمل تصنيف كل منهما عالميا وترتيبهما داخل "الناتو"، إضافة إلى حجم العتاد العسكري، الذي يستخدمه كل جيش منهما.ما هي قدرات الجيش الإيطالي؟ما هي قدرات الجيش الإسباني؟ما هو ترتيب الجيشين في حلف "الناتو"؟يصنف الجيشان الإيطالي والإسباني ضمن أقوى 7 جيوش في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" لعام 2022.وبينما يحتل الجيش الإيطالي المرتبة الرابعة بين أقوى جيوش الحلف بعد الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، فإن الجيش الإسباني يحتل المرتبة الـ 7 داخل الناتو.
https://sputnikarabic.ae/20221126/إيطاليا-وإسبانيا-ترسلان-10-مقاتلات-إلى-رومانيا-للقيام-بدوريات-مشتركة-1070554874.html
https://sputnikarabic.ae/20221124/صاروخ-روسي-يصطاد-الأهداف-الجوية-التي-تحلق-على-ارتفاعات-منخفضة-1070502070.html
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رصد عسكري, إيطاليا, الناتو
رصد عسكري, إيطاليا, الناتو

بعد إرسال طائرات حربية إلى رومانيا... معلومات عن الجيشين الإيطالي والإسباني وترتيبهما في الناتو

16:13 GMT 26.11.2022
© AFP 2022 / TIZIANA FABIالجيش الإيطالي
الجيش الإيطالي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
© AFP 2022 / TIZIANA FABI
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تمثل كل من إيطاليا وإسبانيا جزءا من حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وتصنف جيوشهما في المرتبتين الـ 11 والـ 19 على التوالي بين أضخم 142 جيشا في العالم.
وأعلنت رومانيا، التي تمثل جزءا من حلف "الناتو"، أيضا، أن الدولتين أرسلتا إليها مقاتلات حربية للقيام بدوريات مشتركة مع قواتها الجوية، تحت قيادة الحلف.
طائرتان من نوع يوروفايتر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
إيطاليا وإسبانيا ترسلان 10 مقاتلات إلى رومانيا للقيام بدوريات مشتركة
06:16 GMT
وأورد موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي معلومات عن قدرات جيوش الدولتين، تشمل تصنيف كل منهما عالميا وترتيبهما داخل "الناتو"، إضافة إلى حجم العتاد العسكري، الذي يستخدمه كل جيش منهما.

ما هي قدرات الجيش الإيطالي؟

التصنيف: المرتبة الـ 11 عالميا.
إجمالي عدد الجنود: 297 ألف جندي.
الطائرات: 862 طائرة حربية.
الدبابات: 200 دبابة.
المدرعات: 6 آلاف و908 مدرعات.
المدفعية ذاتية الحركة: 54 مدفعا.
المدفعية المقطورة: 108 مدافع.
راجمات الصواريخ: 21 راجمة.
الأسطول الحربي: 184 وحدة بحرية.
ميزانية الدفاع: نحو 29.2 مليار دولار.
© AFP 2022 / TIZIANA FABIالجيش الإيطالي
الجيش الإيطالي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
الجيش الإيطالي
© AFP 2022 / TIZIANA FABI

ما هي قدرات الجيش الإسباني؟

التصنيف: المرتبة الـ 19 عالميا.
إجمالي عدد الجنود: 215 ألف جندي.
الطائرات: 503 طائرة حربية.
الدبابات: 327 دبابة.
المدرعات: 5 آلاف و33 مدرعة.
المدفعية ذاتية الحركة: 96 مدفعا.
المدفعية المقطورة: 140 مدافع.
راجمات الصواريخ: لا يوجد.
الأسطول الحربي: 139 وحدة بحرية.
ميزانية الدفاع: نحو 11.7 مليار دولار.
© AFP 2022 / NIKOLAY DOYCHINOVالجيش الإسباني
الجيش الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
الجيش الإسباني
© AFP 2022 / NIKOLAY DOYCHINOV

ما هو ترتيب الجيشين في حلف "الناتو"؟

يصنف الجيشان الإيطالي والإسباني ضمن أقوى 7 جيوش في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" لعام 2022.
منظومة صاروخية روسية مضادة للطائرات طراز ستريلا - 10 إم 3 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
صاروخ روسي يصطاد الأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة
24 نوفمبر, 11:29 GMT
وبينما يحتل الجيش الإيطالي المرتبة الرابعة بين أقوى جيوش الحلف بعد الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، فإن الجيش الإسباني يحتل المرتبة الـ 7 داخل الناتو.
© Sputnikما هو حجم الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو في 2022؟
ما هو حجم الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو في 2022؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
ما هو حجم الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو في 2022؟
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