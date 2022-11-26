https://sputnikarabic.ae/20221126/بعد-قرار-حظر-شركات-الاتصالات-الصينية-ما-هو-مصير-منتجاتها-الموجودة-في-السوق-الأمريكية-1070573999.html
بعد قرار حظر شركات الاتصالات الصينية… ما هو مصير منتجاتها الموجودة في السوق الأمريكية؟
بعد قرار حظر شركات الاتصالات الصينية… ما هو مصير منتجاتها الموجودة في السوق الأمريكية؟
قررت الولايات المتحدة الأمريكية حظر المنتجات الجديدة والخدمات التي تقدمها 5 شركات اتصالات صينية معتبرة أنها تمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي، لكنها أشارت إلى... 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T17:01+0000
2022-11-26T17:01+0000
2022-11-26T17:01+0000
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أعلنت ذلك الهيئة الأمريكية لتنظيم الاتصالات "إف سي سي"، حسبما ذكر موقع "فرانس 24"، اليوم السبت، الذي أشار إلى أن الحظر يشمل شركتي "زد تي إي" و"هواوي" الصينيتين.وبناء على قرار الحظر، الذي أصدرته الهيئة الأمريكية لتنظيم الاتصالات، سيتم منع تسويق أي منتج جديد تابع للشركات التي تم حظرها على الأراضي الأمريكية.وتعمل الشركات الخمس في مجال الاتصالات والمراقبة بالفيديو ومعدات الراديو، وهي:ولن يشمل قرار الحظر الذي أصدرته الهيئة، المنتجات الموجودة فعليا داخل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم ترخيصها في الماضي.يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت حظر معدات هواوي وخدماتها في 2019 لأسباب مشابهة، كما أعلنت في 2021، تصنيف الشركات الخمس على أنها تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20220721/الولايات-المتحدة-تحقق-مع-هواوي-بسبب-أبراجها-القريبة-من-منشآت-عسكرية--1065388693.html
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منوعات, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
بعد قرار حظر شركات الاتصالات الصينية… ما هو مصير منتجاتها الموجودة في السوق الأمريكية؟
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قررت الولايات المتحدة الأمريكية حظر المنتجات الجديدة والخدمات التي تقدمها 5 شركات اتصالات صينية معتبرة أنها تمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي، لكنها أشارت إلى أن القرار لن يشمل المنتجات الموجودة فعليا داخل البلاد.
أعلنت ذلك الهيئة الأمريكية لتنظيم الاتصالات "إف سي سي"، حسبما ذكر موقع "فرانس 24"، اليوم السبت، الذي أشار إلى أن الحظر يشمل شركتي
"زد تي إي" و"هواوي" الصينيتين.
وبناء على قرار الحظر، الذي أصدرته الهيئة الأمريكية لتنظيم الاتصالات، سيتم منع تسويق أي منتج جديد تابع للشركات التي تم حظرها على الأراضي الأمريكية.
وتعمل الشركات الخمس في مجال الاتصالات والمراقبة بالفيديو ومعدات الراديو، وهي:
ولن يشمل قرار الحظر الذي أصدرته الهيئة، المنتجات الموجودة فعليا داخل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم ترخيصها في الماضي.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت حظر معدات هواوي
وخدماتها في 2019 لأسباب مشابهة، كما أعلنت في 2021، تصنيف الشركات الخمس على أنها تشكل تهديدا
للأمن القومي الأمريكي.