https://sputnikarabic.ae/20221126/بولندا-تفوز-على-السعودية-بهدفين-دون-رد-في-الجولة-الثانية-من-مباريات-كأس-العالم-2022-1070570526.html
بولندا تفوز على السعودية بهدفين دون رد في الجولة الثانية من مباريات كأس العالم 2022
بولندا تفوز على السعودية بهدفين دون رد في الجولة الثانية من مباريات كأس العالم 2022
خسر المنتخب السعودي أمام نظيره البولندي بهدفين دون رد في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لمباريات كأس العالم قطر 2022. 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T15:15+0000
2022-11-26T15:15+0000
2022-11-26T15:15+0000
بطولة كأس العالم 2022
السعودية
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1a/1070569672_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4498ca0a44e55a50ebcc7bc39b56ab66.jpg
وفي المباراة التي أقيمت على استاد المدينة التعليمية، أحرز بيوتر زيلينسكي هدف منتخب بولندا الأول في الدقيقة 38، فيما عزز المهاجم روبرت ليفاندوفسكي الفوز للفريق البولندي بهدف في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.وشهدت المباراة ضياع سالم الدوسري ركلة جزاء للسعودية وتحديدا في الدقيقة 46 من الشوط الأول.وبات رصيد بولندا 4 نقاط، بعد فوزه اليوم وتعادله في أول مباراة أمام المكسيك، فيما تجمد رصيد المنتخب السعودي، عند 3 نقاط بعد فوزه على الأرجنتين بهدفين مقابل واحد.وفي وقت لاحق اليوم، سيواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره المكسيكي، حيث سيبحث زملاء ليونيل ميسي عن أول 3 نقاط لهم في مونديال قطر.
https://sputnikarabic.ae/20221122/صور-تظهر-رد-فعل-ولي-العهد-السعودي-بعد-فوز-المنتخب-الوطني-على-الأرجنتين-1070440467.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1a/1070569672_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b7dbd11ad6dd5254255c5e8eb543ce92.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم
السعودية, أخبار السعودية اليوم
بولندا تفوز على السعودية بهدفين دون رد في الجولة الثانية من مباريات كأس العالم 2022
تابعنا عبر
خسر المنتخب السعودي أمام نظيره البولندي بهدفين دون رد في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لمباريات كأس العالم قطر 2022.
وفي المباراة التي أقيمت على استاد المدينة التعليمية، أحرز بيوتر زيلينسكي هدف منتخب بولندا الأول في الدقيقة 38، فيما عزز المهاجم روبرت ليفاندوفسكي الفوز للفريق البولندي بهدف في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.
وشهدت المباراة ضياع سالم الدوسري ركلة جزاء للسعودية وتحديدا في الدقيقة 46 من الشوط الأول.
وبات رصيد بولندا 4 نقاط، بعد فوزه اليوم وتعادله في أول مباراة أمام المكسيك، فيما تجمد رصيد المنتخب السعودي، عند 3 نقاط بعد فوزه على الأرجنتين بهدفين مقابل واحد.
وفي وقت لاحق اليوم، سيواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره المكسيكي، حيث سيبحث زملاء ليونيل ميسي عن أول 3 نقاط لهم في مونديال قطر.