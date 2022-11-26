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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيفها قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221126/بولندا-تفوز-على-السعودية-بهدفين-دون-رد-في-الجولة-الثانية-من-مباريات-كأس-العالم-2022-1070570526.html
بولندا تفوز على السعودية بهدفين دون رد في الجولة الثانية من مباريات كأس العالم 2022
بولندا تفوز على السعودية بهدفين دون رد في الجولة الثانية من مباريات كأس العالم 2022
خسر المنتخب السعودي أمام نظيره البولندي بهدفين دون رد في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لمباريات كأس العالم قطر 2022. 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T15:15+0000
2022-11-26T15:15+0000
بطولة كأس العالم 2022
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وفي المباراة التي أقيمت على استاد المدينة التعليمية، أحرز بيوتر زيلينسكي هدف منتخب بولندا الأول في الدقيقة 38، فيما عزز المهاجم روبرت ليفاندوفسكي الفوز للفريق البولندي بهدف في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.وشهدت المباراة ضياع سالم الدوسري ركلة جزاء للسعودية وتحديدا في الدقيقة 46 من الشوط الأول.وبات رصيد بولندا 4 نقاط، بعد فوزه اليوم وتعادله في أول مباراة أمام المكسيك، فيما تجمد رصيد المنتخب السعودي، عند 3 نقاط بعد فوزه على الأرجنتين بهدفين مقابل واحد.وفي وقت لاحق اليوم، سيواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره المكسيكي، حيث سيبحث زملاء ليونيل ميسي عن أول 3 نقاط لهم في مونديال قطر.
https://sputnikarabic.ae/20221122/صور-تظهر-رد-فعل-ولي-العهد-السعودي-بعد-فوز-المنتخب-الوطني-على-الأرجنتين-1070440467.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم
السعودية, أخبار السعودية اليوم

بولندا تفوز على السعودية بهدفين دون رد في الجولة الثانية من مباريات كأس العالم 2022

15:15 GMT 26.11.2022
© AFP 2022 / GLYN KIRKبولندا تفوز على السعودية في الجولة الثانية من مباريات كأس العالم 2022
بولندا تفوز على السعودية في الجولة الثانية من مباريات كأس العالم 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
© AFP 2022 / GLYN KIRK
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خسر المنتخب السعودي أمام نظيره البولندي بهدفين دون رد في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لمباريات كأس العالم قطر 2022.
وفي المباراة التي أقيمت على استاد المدينة التعليمية، أحرز بيوتر زيلينسكي هدف منتخب بولندا الأول في الدقيقة 38، فيما عزز المهاجم روبرت ليفاندوفسكي الفوز للفريق البولندي بهدف في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.
وشهدت المباراة ضياع سالم الدوسري ركلة جزاء للسعودية وتحديدا في الدقيقة 46 من الشوط الأول.
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في إندونيسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
صور تظهر رد فعل ولي العهد السعودي بعد فوز المنتخب الوطني على الأرجنتين
22 نوفمبر, 16:13 GMT
وبات رصيد بولندا 4 نقاط، بعد فوزه اليوم وتعادله في أول مباراة أمام المكسيك، فيما تجمد رصيد المنتخب السعودي، عند 3 نقاط بعد فوزه على الأرجنتين بهدفين مقابل واحد.
وفي وقت لاحق اليوم، سيواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره المكسيكي، حيث سيبحث زملاء ليونيل ميسي عن أول 3 نقاط لهم في مونديال قطر.
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