https://sputnikarabic.ae/20221126/تركيا-تطبيع-العلاقات-مع-مصر-مستمر-في-إطار-المصالح-والاحترام-المتبادل-1070555076.html
تركيا: تطبيع العلاقات مع مصر مستمر في إطار المصالح والاحترام المتبادل
تركيا: تطبيع العلاقات مع مصر مستمر في إطار المصالح والاحترام المتبادل
صرح نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، بأن تطبيع العلاقات مع مصر مستمر في إطار الإرادة المشتركة للجانبين والمصالح والاحترام المتبادل. 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T06:25+0000
2022-11-26T06:25+0000
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وقال أوقطاي، في كلمة أمام لجنة الموازنة بالبرلمان التركي، الجمعة، أن "التحولات الجيوسياسية الأخيرة في الشرق الأوسط انعكست على مقاربات دول المنطقة أيضا"، وفقا لوكالة "الأناضول".وأضاف أن "الموقف التركي المتمثل بإعطاء الأولوية للتعاون الإقليمي أثمر عن فتح حقبة جديدة في العلاقات الثنائية مع الإمارات والسعودية وإسرائيل".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصافح مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش حضورهما حفل افتتاح كأس العالم في الدوحة، الأحد الماضي.وذكر أردوغان أن المصافحة التي جرت بينه وبين السيسي في قطر "كانت خطوة أولى نحو مزيد من تطبيع العلاقات بين البلدين".وبدورها، قالت الرئاسة المصرية إنه تم التوافق بين الجانبين على أن تكون تلك بداية لتطوير العلاقات الثنائية.يذكر أن مصر وتركيا عقدتا عدة جولات رسمية لأجل استئناف العلاقات بشكل طبيعي، بعد سنوات من التوتر، لكن تلك المباحثات لم تصل حتى الآن إلى تسوية لنقاط الخلاف القائمة بينهما، بشأن العديد من الملفات المتعلقة بالبحر المتوسط والأزمة الليبية وغيرها.
https://sputnikarabic.ae/20221123/تركيا-تنتقد-اليونان-بعد-إبرامها-مذكرة-تفاهم-مع-مصر-بشأن-البحث-والإنقاذ-شرقي-المتوسط-1070484196.html
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أخبار تركيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, رجب طيب أردوغان
تركيا: تطبيع العلاقات مع مصر مستمر في إطار المصالح والاحترام المتبادل
06:25 GMT 26.11.2022 (تم التحديث: 06:35 GMT 26.11.2022) تابعنا عبر
صرح نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، بأن تطبيع العلاقات مع مصر مستمر في إطار الإرادة المشتركة للجانبين والمصالح والاحترام المتبادل.
وقال
أوقطاي، في كلمة أمام لجنة الموازنة بالبرلمان التركي، الجمعة، أن "التحولات الجيوسياسية الأخيرة في الشرق الأوسط انعكست على مقاربات دول المنطقة أيضا"، وفقا لوكالة "الأناضول".
وأضاف أن "الموقف التركي المتمثل بإعطاء الأولوية للتعاون الإقليمي أثمر عن فتح حقبة جديدة في العلاقات الثنائية مع الإمارات والسعودية وإسرائيل".
وأكد أن "الاتصالات مع مصر مستمرة لتطبيع العلاقات في إطار الإرادة المشتركة للجانبين والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصافح
مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش حضورهما حفل افتتاح كأس العالم في الدوحة، الأحد الماضي.
وذكر أردوغان أن المصافحة التي جرت بينه وبين السيسي في قطر "كانت خطوة أولى نحو مزيد من تطبيع العلاقات بين البلدين".
وبدورها، قالت الرئاسة المصرية إنه تم التوافق بين الجانبين على أن تكون تلك بداية لتطوير العلاقات الثنائية.
يذكر أن مصر وتركيا
عقدتا عدة جولات رسمية لأجل استئناف العلاقات بشكل طبيعي، بعد سنوات من التوتر، لكن تلك المباحثات لم تصل حتى الآن إلى تسوية لنقاط الخلاف القائمة بينهما، بشأن العديد من الملفات المتعلقة بالبحر المتوسط والأزمة الليبية وغيرها.