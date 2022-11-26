https://sputnikarabic.ae/20221126/تركيا-تعلن-مقتل-إثنين-من-جنودها-شمالي-العراق-1070576791.html

تركيا تعلن مقتل إثنين من جنودها شمالي العراق

تركيا تعلن مقتل إثنين من جنودها شمالي العراق

قتل جنديان تركيان، وأصيب ثلاثة آخرون، مساء اليوم الجمعة، في مواجهات مع مسلحي "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق. 26.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-26T18:34+0000

2022-11-26T18:34+0000

2022-11-26T18:34+0000

أخبار تركيا اليوم

العراق

أخبار العراق اليوم

حزب العمال الكردستاني

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وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، إن جنديين قتلا في منطقة عملية "المخلب ـ القفل"، شمالي العراق، بعدما أصيبا "بنيران تحرش لتنظيم "بي كي كي" (حزب العمال الكردستاني) الإرهابي".وأضافت أن 3 جنود آخرين أصيبوا "جراء الاعتداء الإرهابي، نقلوا إثره إلى المستشفى".وكانت تركيا قد أطلقت في أبريل/نيسان الماضي عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​"، ضد المسلحين الأكراد في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جندي متأثراً بجروح أصيب بها أيضا في منطقة عمليات "المخلب -القفل" شمالي العراق.وأمس الجمعة، أعلنت الوزارة "استشهاد الجنديين دعاء باي أوزتركمان، وإسماعيل أونال، في المستشفى بعد أن أصيبا بنيران تحرش لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي"، شمالي العراق.وخلال الأيام الأخيرة الماضية كثفت أنقرة من هجماتها على أهداف تقول إنها تابعة لحزب العمال الكردستاني وأذرعه المسلحة في العراق وسوريا.ونفذت تركيا الأحد الماضي، عملية جوية ضد قواعد مسلحة لوحدات الحماية الشعبية وحزب العمال الكردستاني (مجموعتان محظورتان في تركيا بدعوى النشاط الإرهابي)، في شمال سوريا والعراق.جاءت الضربات في أعقاب الهجمات الإرهابية القاتلة الأخيرة على الأراضي التركية. وأعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، يوم الأربعاء "تحييد 254 إرهابيا وقصف 471 هدفا" خلال عملية "المخلب - السيف" شمالي سوريا والعراق.

https://sputnikarabic.ae/20221126/أردوغان-مصممون-على-تأمين-خط-الحدود-بشكل-كامل-وجعل-كل-شبر-من-بلدنا-آمنا-1070566557.html

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أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, حزب العمال الكردستاني